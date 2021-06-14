Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что НАТО является рудиментом холодной войны, однако причина, по которой альянс до сих пор существует, не до конца ясна.

«Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться», – цитирует РИА «Новости» главу государства.

Российский лидер добавил, что представляет, «как идет там дискуссия». По его словам, «все решается консенсусом, но все-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень».

«Встречаются союзники, и что здесь необычного? Я ничего необычного здесь не вижу. Тем более это дань уважения к своим союзникам перед встречей президентов США и России», – предположил президент.

Тем не менее Путин отметил, что США будут продвигать в отношениях с Россией то, что считают нужным и важным прежде всего для своих экономических, политических и военных интересов.

Также президент заявил, что Россия не исключает сотрудничества в космосе со многими странами мира, но категорически против милитаризации в этой сфере.

«Мы не исключаем, что возможно наше сотрудничество со многими странами мира в космосе. Но, наверное, всем хорошо известна наша позиция по поводу того, что мы категорически против милитаризации космоса вообще. Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве, и так далее», – заявил он.

Путин отметил, что у России с Ираном есть планы сотрудничества, в том числе в сфере военно-технической сфере. «Все это в рамках решений, которые были согласованы в нашей программе, по иранской ядерной программе в рамках ооновских решений вместе с нашими партнерами по подготовке СВПД, где на определенном этапе санкции с Ирана должны быть сняты, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества», – сказал он.

Путин добавил, что у двух стран есть определенные программы, касающиеся обычного вооружения, «если до этого дойдет». «Пока у нас нет никакого реального сотрудничества в области обычных вооружений, поэтому что-то там кто-то придумывает по поводу современных космических технологий – это просто фантастика, просто очередной вброс, фейк», – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем глава государства заявил, что Россия не считает Китай угрозой для страны, ведь Пекин не объявляет Москву врагом, как это сделали США.

«У нас с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнерства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причем по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве», – сказал он.

Путин подчеркнул, что развитие Китая очевидно, однако Россию это не настораживает. «Это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому. Но самое главное – это характер и уровень отношений с Китаем», – отметил президент.

Он добавил, что Россия не боится авианосцев Китая, сообщается на сайте Кремля. «Что нам бояться Китая с авианосцами? Кроме всего прочего, у нас огромная граница с Китаем, но она сухопутная. Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли? Ну это просто ни о чем для нас», – сказал президент.

Ранее Путин в интервью NBC отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.