Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро 1 июня 2021, 07:10 Текст: Антон Никитин

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки, курс евро снизился на 12,75 копейки. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки и составил 73,398 рубля. Курс евро снизился на 12,75 копейки, до 89,663 рубля, передает ТАСС. В понедельник утром рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.

Захарова отреагировала на экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине 31 мая 2021, 14:20

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине и сыронизировала, что «никто не требует международного расследования» по этому поводу. «Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», – высказалась Захарова в Facebook. Между тем в пресс-службе берлинской дирекции федеральной полиции ФРГ заявили, что самолет Ryanair экстренно сел в Берлине после телефонного уведомления. «Вскоре после 20.00 (21.00 мск) в воскресенье вечером самолет Boeing 737-800 из Дублина экстренно приземлился в аэропорту BER по пути в Краков. Ранее в ирландскую авиакомпанию поступило телефонное уведомление, она предложила пилоту приземлиться в аэропорту BER. После согласования с аэропортом пилот благополучно посадил самолет в BER. Федеральная полиция связалась с пилотом и после детальной оценки приняла решение о серьезной ситуации. В результате все 165 пассажиров были вынуждены покинуть самолет, а их багаж был выгружен. Все пассажиры прошли проверку авиабезопасности в терминале и смогли там остаться. Оператор аэропорта отвечал за обслуживание и обеспечение», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, пассажиров отправили в Краков на другом самолете. Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Управляемый искусственным интеллектом дрон впервые убил человека 31 мая 2021, 18:16

Фото: STM/Youtube

Текст: Ксения Панькова

Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН. Инцидент произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас из исследования ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщает «Коммерсант». Погибший был участником Ливийской национальной армии, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи. В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Минск заявил о провокациях «российских олигархов» 31 мая 2021, 09:18

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента Белоруссии в 2020 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. «Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», – сказал Макей в интервью газете «Коммерсант». По его словам, благодаря информации российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», провокации удалось предотвратить. При этом Макей утвердительно ответил на уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», – заявил глава МИД Белоруссии. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях. СМИ: Вице-премьер Чехии раскрыл агентов спецслужб республики в России 31 мая 2021, 14:04

Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность чешских спецслужб за рубежом и мог раскрыть действующих агентов Праги в России, сообщили журналисты издания «Список», сославшись на заявление политика. «У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб за границами [Чехии] и своим заявлением даже мог помочь Кремлю раскрыть чешских агентов [действующих в России]», – утверждает издание, передает ТАСС. В публикации отмечается, что Гамачек сообщил на ТВ, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России. Министр внутренних дел, согласно изданию, не имеет права говорить о работе разведки за рубежом. «Список» привел цитату из выступления Гамачека, прозвучавшего через два дня после заявления чешских властей об инциденте во Врбетице. «Мы в эти последние пару дней [перед преданием огласки инцидента] до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями [чешских] спецслужб, и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из России]», – сказал вице-премьер. Ранее первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников выехала из российского посольства в Праге в рамках сокращения персонала дипмиссии. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Политолог указал на пользу для России шпионского скандала с АНБ США и Меркель 31 мая 2021, 13:38

Фото: Political Moments/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Публикация этих данных дает дополнительный козырь российской стороне в переговорах с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. «Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о связи между шпионским скандалом и грядущим саммитом глав государств России и США. «Но я не думаю, что это событие серьезным образом повлияет на ход самой встречи», – добавил Кортунов. По его мнению, «для России в этой ситуации важно понять, что отношения между США и Евросоюзом не безоблачны, более того, они становятся все более сложными и противоречивыми». «Кроме того, в публикации такого расследования могут быть заинтересованы различные политические силы внутри самой Германии, – полагает эксперт. – Во-первых, чем ближе выборы в Бундестаг, тем активнее ведется политическая борьба между кандидатами. И, конечно, среди них есть силы, заинтересованные в нанесении максимального ущерба правящему блоку ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Такое попустительство со стороны коалиции может быть воспринято избирателями негативно». Во-вторых, считает Кортунов, это может быть выгодно и сторонникам политической автономии Евросоюза. «Они недовольны тем, что после прихода новой администрации в США европейские политические элиты отказались от попыток дистанцироваться от Вашингтона. И для этой группы политиков данные о том, что США с помощью Дании прослушивали лидеров ФРГ – своеобразный подарок, поскольку на этой почве становится возможным вновь поднять вопрос о неуважении США к суверенитету своих европейских партнеров», – отметил эксперт. Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает, что появление новых фактов не связано с политическими интересами различных элит. «Как правило, выход на поверхность такого рода информации во многих западных странах связан со сроками рассекречивания данных. Я бы не усматривал в этом чей-то злой умысел. Более того, я не думаю, что публикация этого расследования как-то связана с саммитом Путина и Байдена. Ничего нового это расследование не добавило. Так что сенсацией эта новость не станет. Все, кому надо, зафиксируют новые факты, но никакого возмущения или скандала не будет», – подытожил эксперт. Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель. В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Позже официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что «правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами». Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем. Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Немецкий эксперт Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом. «В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – добавил Рар. При этом в Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. «Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Между тем Эдвард Сноуден считает, что Байден был глубоко вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Основательница сети «Андерсон» отказалась платить 900 тыс. рублей за участие в ПМЭФ 31 мая 2021, 10:39

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Основательница сети семейных кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова рассказала, что ей предложили выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и попросили оплатить «регистрационный взнос» стоимостью 960 тыс. рублей. Татулова рассказала в Facebook, что получила письмо от советника президента с предложением выступить на форуме на сессии «НЭП 2.0 Как обеспечить экономический рост в каждом доме?». Затем организаторы уточнили, что «участие в деловой программе в качестве спикера не освобождает и не дает никаких особых условий оплаты». «Для того, чтобы выступить – я должна заплатить за билет на форум... 960 000 рублей. <...> Наверное, откажусь от этого привлекательного во всех отношениях предложения, но очень признательна за такое смешное утро», – написала Татулова. Она попросила организаторов ПМЭФ удалить ее фото в программе с сайта или перечеркнуть с надписью «нищеброд» и фразой «этот спикер не согласился оплатить 900 тыс. рублей за выступление». Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Петербурге, 4 июня форум посетит президент Владимир Путин. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Британскую разведку обвинили в прямых контактах с лидерами террористов в Сирии 31 мая 2021, 18:49

Фото: PA Images/REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Спецслужбы западных стран не только опосредованно, но и напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии, сообщил дипломатический источник в Москве. «Так, например, стало известно о состоявшейся некоторое время назад в идлибской зоне деэскалации близ КПП «Баб Аль-Хава» на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, террористическая группировка, запрещена в России), лидера пресловутой «Ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Мухаммеда Аль-Джулани с представителем британской разведки MI-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, «особый цинизм этому событию придает то, что основной темой обсуждения стала возможность исключения ХТШ из списков террористических организаций». Как отметил дипломат, «в этих целях британская сторона предложила ХТШ (запрещена в России) объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество. «Аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им теральянса в интересах его последующей реабилитации», – добавил он. По словам источника, «к процессу ребрендинга «нусровцев» предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США». Он также отметил, что достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН. «Хотели бы вновь напомнить тем, кто быстро забывает собственный горький опыт: «хороших» террористов не бывает, все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв», – заключил дипломатический источник. В марте террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Сноуден заявил о глубокой вовлеченности Байдена в скандал со шпионажем США 31 мая 2021, 12:46

Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter. По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками. На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине 31 мая 2021, 11:34

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest. Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности. По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости». В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского. Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер. Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году. Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича». Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов. Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер. Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве. В Германии нашли «доказательства» военного альянса России и Китая 31 мая 2021, 09:58

Фото: Zha Chunming/ZUMA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов, пишет в издании Die Welt немецкий политолог Йоахим Краузе. По мнению эксперта, несколько фактов говорят о том, что альянс двух стран «уже стал реальностью». Так, об этом свидетельствуют регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения, передает РИА «Новости». Он напомнил, что Россия поставила в Поднебесную такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35. Кроме того, Москва принимает участие в создании китайской системы ПРО. Политолог считает, что Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как Москва увеличила количество войск у границ Украины в апреле 2021 года. Это, как отметил Краузе, было сигналом о готовности оказать при необходимости военную поддержку России. Он почеркнул, что мотив создания военного альянса между Россией и Китаем заключается в общих целях двух стран. «Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», – пишет автор статьи. Согласно данным Global Firepower Index, Россия и Китай находятся на втором и третьем месте после США по наличию самых мощных вооружений в мире. Таким образом, объединенные военные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству, что также касается и ядерного оружия, заключил Краузе. Напомним, в апреле министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин не нуждаются в военном союзе, похожем на Североатлантический альянс, отношения между Россией и Китаем совсем другие. Лисин ответил на призыв к металлургам вернуть государству 100 млрд рублей 31 мая 2021, 13:27

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений в металлургии, а не «чинить то, что работает», заявил председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин в ответ на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд рублей. Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов. «В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром госплана – болезнь «красных глаз». А «нахлобучить» – это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как «надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)». Вот, точно, чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько млн владельцев акций – физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды», – цитирует «Коммерсант» Лисина. По его словам, отрасль предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных объектов и готова их обеспечить, однако не получила ни перечня, ни объектов. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, правительство этим сейчас занимается. Россия предупредила США о «некомфортных сигналах» 31 мая 2021, 13:30

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». Дипломат также заявил, что повестки дня России и США не совпадают, но Москва готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона. «К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», – сказал Рябков. Он также отметил, что Москва не понимает, почему США рекомендуют своим гражданам, у которых истекают визы, покинуть Россию до середины июня. «Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться. Что касается рекомендации американских загранучреждений своим гражданам, то мы за этим не следим», – сказал Рябков. Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Макрон отреагировал на информацию о слежке США за Меркель 31 мая 2021, 19:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слежка за союзниками, особенно внутри ЕС, неприемлема. «Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», – цитирует его РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что Париж привержен доверительным отношениям между Европой и США. Как сообщает RT, Макрон заявил, что ожидает пояснений от США и Дании после сообщений о слежке американских спецслужб за европейскими политиками. По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. При этом бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте. Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками. В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что Берлин принял к сведению сообщения об участии Дании в слежке США за политиками в Европе, правительство Германии находится в контакте с национальными и международными ведомствами по данной ситуации. ЦБ установил минимальный лимит для денежных переводов в Системе быстрых платежей 31 мая 2021, 16:35 Текст: Ксения Панькова

Минимальный лимит операций в Системе быстрых платежей (СБП)с 10 июня будет 150 тыс. рублей в день, сообщил Банк России. «Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов», – приводит РИА «Новости» сообщение. Как пояснил регулятор, в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. «Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно», – отмечается в сообщении. Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК). Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП. Ранее Банк России с 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у санкт-петербургского «Заубер банка» и московского банка «ИРС». Назван срок поставки заказчикам первых серийных Aurus Senat 31 мая 2021, 15:48

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Заказчики получат первые серийные автомобили Aurus Senat уже в июне этого года, сообщили в пресс-службе Кремля. «Отгрузка первых автомобилей планируется в июне 2021 года», – цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что уровень локализации производства на данный момент составляет 53%, до конца 2022 года его планируется повысить до 80%. Сообщается, что около 179 компаний являются поставщиками для производства автомобиля, при этом 70% из них – российские. Иностранными поставщиками являются компании из Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции, Швейцарии. «Уже сейчас ведутся работы по рестайлингу базового автомобиля Aurus Senat. Эти работы направлены на повышение привлекательности и комфорта автомобиля. В новом облике Aurus Senat должен предстать перед широкой публикой уже в 2024 году», – говорится в сообщении. На продажу в автосалоны первые автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят уже на следующей неделе, сообщил гендиректор Aurus Адиль Ширинов. «Первые машины, которые пойдут нашим партнерам на дистрибуцию – это случится в июне месяце. Буквально со следующей недели первые машины пойдут в так называемые партнерские салоны, которые будут выставлены на продажу», – рассказал он. При этом он отказался называть количество заказов на Aurus. Также он отметил, что проект автомобилей Aurus должен выйти на окупаемость через шесть лет. Поставки автомобилей на Ближний Восток и в Северную Африку начнутся в 2022 году, а затем в приоритете Азия, отметил Ширинов. В понедельник проходит открытие завода Aurus в Татарстане в режиме видеоконференции. В нем принимает участие президент Владимир Путин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор Aurus Адиль Ширинов. В апреле директор по продажам компании Aurus Артем Юсупов сообщал, что открылись предзаказы на бронированный лимузин Aurus Senat.