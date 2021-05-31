Аналитики назвали способ заработать летом при помощи валюты Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро 31 мая 2021, 07:10 Текст: Антон Никитин

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13,5 копеек, курс евро вырос на 11 копеек. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13,5 копейки и составил 73,60 рубля. Курс евро вырос на 11 копеек и составил 89,70 рубля, передает ТАСС. Напомним, в прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.

В Крыму оценили отказ «Белавиа» выполнять полеты на полуостров 30 мая 2021, 14:53

Фото: Vasily Fedosenko/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

У белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. «Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», – рассказал он РИА «Новости». Он также отметил, что после произошедшего с самолетом Ryanair и отменой рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами в Крым. Чегринец считает, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска. Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение. СМИ: Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой «Спутник V» 30 мая 2021, 13:49

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал источник в правительстве страны. По его словам, президент Непала написала российскому лидеру обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. «Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», – сказал источник РИА «Новости». По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата. В январе директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал, что Россия поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины. В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы 30 мая 2021, 15:34

Фото: Телеканал Звезда/YouTube

Текст: Евгения Шестак

В России прошли испытания ракетного двигателя, способного работать более трех тысяч секунд, что является рекордным показателем, сообщил главный конструктор АО «КБ химавтоматики» Виктор Горохов. «Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трех тысяч секунд», – уточнил специалист в эфире телеканала «Звезда». Для сравнения он указал, что обычно на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а длительность ресурсных испытаний двигателей третьих ступеней ракет составляет, как правило, не более 280 секунд. По словам Горохова, новый кислородно-керосиновый двигатель также является самым экономичным, так как устроен по замкнутой схеме. Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха впервые спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600В полностью в 3D-формате. Военнослужащие США «захватили» завод в Болгарии 30 мая 2021, 12:45

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием военнослужащих США. Группа военных перепутала завод по производству масла с тренировочной зоной и «захватила» предприятие, угрожая сотрудникам, сообщает телеканал Nova. Накануне американские военные попали на видео, когда ворвались в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдив, угрожая при этом его работникам оружием. Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения НАТО. Группа вооруженных солдат перелезла через забор на территорию цеха и начала «штурмовать» предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны, передает РИА «Новости». Владелец цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. «Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то», – добавил он. Позже министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его «явным недоразумением». Ведомство вместе с американской стороной заявило о готовности компенсировать пострадавшим материальный ущерб. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов. Опубликовано фото «позорной» для США монеты 30 мая 2021, 16:37

Фото: cia.gov

Текст: Евгения Шестак

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США опубликовали фото монеты, предназначенной на случай победы американских войск на Кубе в 1961 году. «Монета была создана в предвкушении победы, но операция провалилась», – подчеркнули в ведомстве, передает «Российская газета». Аверс и реверс памятной монеты в честь победы в Заливе свиней. Фото: ЦРУ pic.twitter.com/jYX87SwKeZ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 30, 2021 Памятный серебряный знак, который должен был вручаться после победы на Кубе, украшен изображением контура Острова Свободы с десантником, идущим вперед мимо поверженного лидера Фиделя Кастро. На реверсе монеты изображен флаг Кубы и крест. Также на монете выгравирована надпись на испанском и английском языках «Нет исхода, кроме победы». В апреле 1961 года Соединенные Штаты попытались свергнуть действующую власть на Кубе, для чего на остров был высажен военный десант, состоявший из кубинских эмигрантов, которые действовали при поддержке авиации и флота США. Однако, благодаря быстрой реакции режима Фиделя Кастро, кубинская армия в течение пяти дней смогла уничтожить и взять в плен вражеские войска. Тогда власти Кубы оценили причиненный ущерб в 53 млн долларов. Данная сумма через полтора года после случившегося была отправлена Вашингтоном в виде медикаментов и продовольственных продуктов в обмен на пленников. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как кубинская армия опозорила ЦРУ. Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация 30 мая 2021, 15:01

Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Текст: Михаил Мошкин

«Проект совместного заявления США и Евросоюза – что-то беспрецедентное. ЕС рассказывает Вашингтону, как ему вести переговоры с Россией. Напоминает провокацию русофобской части брюссельских элит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Станислав Ткаченко. Так он оценил проект документа, который планируется огласить на саммите в Брюсселе за день до встречи Путина и Байдена. «В дипломатии не принято принимать документы такого необычного жанра. Не удивлюсь, что совместное соглашение в итоге не будет принято», – заметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, которое предполагается огласить 15 июня на американо-европейском саммите в Брюсселе, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Этот саммит состоится за день до намеченной встречи в Женеве президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. «Мы едины в принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», – цитирует Bloomberg проект заявления США и ЕС. По оценке агентства, руководство Евросоюза предлагает администрации Байдена прекратить «торговые войны» США и европейских стран, начатые при Дональде Трампе, «и дать толчок трансатлантическому альянсу в противостоянии Китаю и России». Но отметим, что говоря об отношениях Запада с Пекином, авторы проекта заявления придерживаются более сдержанной риторики – речь идет о «многогранных подходах» к Китаю, а не ответе на «злонамеренные действия», как в случае с Россией. На ваш взгляд Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена? Россия

США

Обе в равной степени

«Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава, которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко. По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко. «В то же время мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государств, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты». Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским 30 мая 2021, 16:15

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В интересах Белоруссии признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. «Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. Парламентарий выразил надежду на то, что Минск самостоятельно примет верное решение. «Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», – отметил Шеремет. По мнению депутата, на фоне западных санкций Белоруссии также было бы выгодно сотрудничество с Крымом в области развития транспортных и туристических связей. Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение. Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России 30 мая 2021, 07:30

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», заявил председатель Европарламента Дэвид Сассоли. Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke. Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». Глава немецкой делегации высоко оценил Крымский мост 30 мая 2021, 15:19

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава немецкой делегации Виктор Триппель восхитился мостом через Керченский пролив и ведущей к нему федеральной трассой «Таврида». «В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел. Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение. Мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана», – рассказал он РИА «Новости». При этом глава делегации нашел и минус Крымского моста – ограничение скорости. «Единственный недостаток новой трассы – ограничение скорости. По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят», – отметил Триппель. Ранее сообщалось, что делегация из Германии, которая находится с ознакомительным визитом в Крыму, сочла водную блокаду полуострова со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм и обязательств. Немецкая делегация прибыла в Крым в субботу, 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». В состав группы вошли 25 граждан ФРГ. Явка на голосование «Единой России» превысила 9,6 млн человек 30 мая 2021, 18:06

Фото: er.ru

Текст: Евгения Шестак

Явка на предварительном голосовании «Единой России» по состоянию на 17.00 составила 9 млн 638 тыс. человек, сообщила пресс-служба партии. Более 6 млн избирателей сделали свой выбор в онлайн на сайте PG.ER.RU. 3 млн 625 тыс. человек проголосовали очно, сообщается на сайте ЕР. В регионах Дальнего Востока, где предварительное голосование уже завершилось, участие в нем приняли более 650 тысяч избирателей. Около трети из них пришли на организованные счетные участки в семи регионах, где процедура прошла по смешанной системе. Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Стало известно, почему россияне не хотят заводить детей 30 мая 2021, 08:12

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Большинство россиян имеют не более двух детей. Многие мужчины и женщины не планируют прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половинки», говорится в исследовании банка «Открытие». По данным исследования, большинство россиян имеют до двух детей. Так, 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. При этом у 33% женщин и 27% мужчин – двое детей. Лишь 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье более двух детей, передает РИА «Новости». Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин: причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин – 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин. «Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин)», – выяснили эксперты. Кроме того, 5% женщин и 8% мужчин заявили о нехватке свободного времени. Всего 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, об отсутствие отцовского заявили 3% мужчин. Исследование проводилось 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. Ранее исследовании сервиса «Работа.ру» показало, что ради зарплаты в 250 тыс. рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности. Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире 30 мая 2021, 12:46

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает большой спрос во всем мире, это связано с ее эффективностью и показателями безопасности, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», – цитирует его РИА «Новости». Также он уточнил, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждается не только российскими данными. «Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», – добавил Дмитриев. Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19 30 мая 2021, 07:57

Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Британская разведка стала считать версию о лабораторном происхождении коронавируса правдоподобной, сообщают источники в спецслужбах страны. Sunday Times пишет, что сначала такая версия считалась маловероятной, но позднее была проведена переоценка и версия об утечке из Уханьского института вирусологии перешла в разряд правдоподобных. При этом в разведке США заявили, что если причину возникновения инфекции не найти, это «может произойти снова», передает ТАСС. Как пишет издание, мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Daily Mail сообщала, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш намерены представить дополненную версию своей работы, в которой уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, почти все крупные научные издания, включая Nature, отказались публиковать их работу, она вышла в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery после изменения основной темы. Накануне Telegraph сообщала, что Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. По информации газеты, британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории. В «Единой России» началась процедура подведения итогов праймериз 30 мая 2021, 22:25 Текст: Антон Никитин

Предварительное голосование, которое провела «Единая Россия», стало самым масштабным, в нем приняли участие более 11 млн человек, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. «Единая Россия» в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате – 30 мая, передает ТАСС. В процедуре соединения частей ключа принимает участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Закрытый электронный ключ к результатам предварительного голосования был сгенерирован 23 мая и разделен на четыре части, их получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн публикуется на сайте pg.er.ru, с этого момента начинается подсчет голосов, за которым могут наблюдать все желающие в режиме реального времени. Кроме того, как пояснили в партии, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила «Единая Россия». По его данным, «более 11 млн человек приняли участие в голосовании». Он отметил, что вскоре все данные будут тщательно обработаны и количество принявших участие в предварительном голосовании будет уточнено. «Если эта цифра останется, то это более 10% от общего числа избирателей в нашей стране, это не просто 11 млн человек, а очень репрезентативная выборка и очень серьезный экзамен для всех, кто от партии пойдет для участия в выборах и в Государственную думу и в другие органы законодательной власти», – подчеркнул председатель «Единой России». Он поблагодарил всех, кто обеспечивал предварительное голосование. «В период пандемии это был непростой выбор и непростые организационные процессы. Система выдержала, она прошла проверку на прочность, в том числе хакерские атаки, но самое главное – она позволила проголосовать огромному количеству избирателей», – заявил Медведев. Он также поблагодарил всех, кто принял участие в предварительной голосовании. По мнению председателя партии, «это действительно часть большого политического процесса, часть демократических процедур». Медведев напомнил, что «Единая Россия – единственная партия, которая использует предварительное голосование. «Это очень важная часть демократической процедуры выборов, поскольку уже сейчас люди, которые будут принимать участие в голосовании, могут послушать потенциальных кандидатов, сделать определенные выводы об их позиции, о программной установке, с которой они идут на выборы, о достоинствах и недостатках тех или иных кандидатов, их выступлений, их позиций», – пояснил председатель партии. На его взгляд, «это позволяет провести процедуру максимально демократично». Медведев констатировал рост интереса к участию в выборах среди потенциальных кандидатов. Конкурс на праймериз «Единой России» составил в среднем 13 человек на место, что больше, чем на предыдущих праймериз. «Общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании было 7,5 тыс. Но в результате подведения результатов их осталось 5,5 тыс. Это означает, что у нас приблизительно конкурс на одно место составил 13 человек. Это больше, чем было в предыдущие периоды в предыдущем предварительном голосовании», – сказал Медведев, отметив, что это означает наличие огромного интереса к участию в выборах. По словам политика, кандидаты от «Единой России» добросовестно соревновались в том, чтобы донести свою позицию наиболее четко и адекватно. Он добавил, что пандемия здесь наложила свой отпечаток. Поэтому дебаты, которые раньше проводились очно, теперь в некоторых случаях прошли очно, зачастую на открытом воздухе, а также в ряде случаев позиции заявлялись через интернет и СМИ. «В любом случае я уверен, что абсолютное большинство наших кандидатов эту позицию донесли и именно это предопределили в конечном счете тот выбор, который сделали наши граждане», – заключил Медведев, поблагодарив всех участников праймериз. Медведев напомнил участникам праймериз об ответственности перед избирателями. «Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями», – сказал он, добавив, что эти инициативы, по сути, являются частью всей предвыборной программы «Единой России». Он обратил внимание на что, что обработка электронных бюллетеней уже началась и скоро будут результаты. Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Раненый новосибирским полицейским мужчина скончался в больнице 30 мая 2021, 13:28

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Раненый случайным выстрелом полицейского под Новосибирском 19-летний молодой человек скончался, сообщил представитель облминздрава. «Мужчина умер», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее сообщалось, что пострадавший от выстрела полицейского в Новосибирской области 19-летний молодой человек находится в реанимации. В пятницу, 28 мая, инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. . Следственные органы возбудили дело о превышении должностных полномочий полицейским, который ранил нарушителя.