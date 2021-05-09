Аналитик объяснил опасность покупки долларов

Эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов рассказал о рисках, связанных с покупкой долларов в виде наличных.

Он указал, что разница между ценой покупки и продажи в банке или обменном пункте довольно велика. В результате покупатель снижает доходность своих операций, особенно «в периоды сильных колебаний курса, когда на фоне панических настроений граждане бросаются скупать валюту», передает «Прайм».

Кроме того, следует помнить, что в обменниках часто используют нечистые схемы, работают воры или мошенники. Дроздов также отметил, что деньги, если хранить их в виде наличных, могут быть потеряны при пожаре или краже и не приносят дохода, который могли бы принести, будучи вложенными хотя бы на банковский депозит.

По его мнению, тем, кто «твердо верит в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты», будет «быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера», а хранить – «на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, номинированные в валюте, например, те же еврооблигации».

При этом он посоветовал не полагаться безрассудно на доллары и евро, ведь любые валюты подвержены инфляции. На фоне распространения коронавируса США и ЕС активно вливают деньги в свои экономики, хотя мировая экономика, товарооборот в которой как раз и обеспечен в значительной степени этими валютами, просела. Дроздов призвал помнить и о политических рисках. «В свете всего этого старая мудрость, гласящая, что не следует складывать все яйца в одну корзину, остается как никогда актуальной», – сказал он.