В Общественной палате объяснили желание молодежи больше узнавать о Великой Отечественной войне В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог господам из США и Брюсселя» Володин предостерег страны от неуважения к памяти о войне 8 мая 2021, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Неуважение зарубежных государств к памяти о Второй мировой войне ударит по их отношениям с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте. Он подчеркнул, что случаи надругательства над могилами погибших солдат и демонтаж мемориалов в странах, которым свобода была дарована советскими воинами, не оставят равнодушными их потомков. «Этого никто из нас никогда не простит», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы. «Они должны понимать, что экономические отношения – это одно, а вопросы сохранения исторической памяти – совершенно другое. И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем», – отметил спикер ГД. По словам Володина, США «упиваются своей властью и экономикой», действительно добившись многого. «Но вопрос: благодаря кому? В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», – добавил он, призвав защищать нашу историю. Спикер обратил внимание на то, что европейские страны, которые пытаются белое называть черным, в конечном итоге пострадают сами. «Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится», – сказал он. Володин накануне Дня Победы возложил цветы к Мемориалу советскому солдату под Ржевом. «Мир стоял на пороге гибели. И именно наш советский солдат спас мир от нацизма. Победа далась нам тяжело. Война прошла через каждую семью. Граждане нашей страны, Советского союза, сделали все для того, чтобы жил мир», – заявил он. Ранее президент России Владимир Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне и подвигах народов. Также Путин заявил, что необходимо быть самодостаточными, чтобы не допустить переписывания истории. А искажение исторической правды в конечном итоге ударит по тем, кто этим занимается.

В Москве задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы 8 мая 2021, 10:25

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Задержаны четверо молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада ко Дню Победы в Москве. Среди задержанных оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным фактам начата доследственная проверка. На Красной площади ранее прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Депутат Рады заявил о беде на Украине 8 мая 2021, 09:22

Фото: Вадим Рабинович/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая. «(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии. Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны». Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы. Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Германия привела доказательства подвига ставшего прообразом Воина-победителя Масалова 8 мая 2021, 11:14

Фото: Jens Kalaene/DPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре привел доказательства героического поступка ставшего прообразом Воина-победителя сержанта Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в Берлине. Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попытался оспорить решение властей Берлина, которые в 1992 году изъяли имя Масалова из списка почетных граждан города. «В принципе, память сержанта Масалова увековечена на видном месте в Берлине, а именно, на мосту Потсдамер Брюке в центре города, на мемориальной доске на немецком и русском языках. Кроме того, в интернете также есть очень подробная запись, в которой можно найти еще больше информации. Подвиг Масалова по спасению ребенка был не единственным во время боев в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать», – цитирует Морре РИА «Новости». Он подчеркнул, что «в подвиге Масалова нет никаких сомнений». Хотя судьба спасенного ребенка неизвестна, экс-директор музея Берлин –Карлсхорст, историк Петер Ян, по словам Морре, составил экспертное заключение по данному событию, в которое были включены также воспоминания маршала СССР Георгия Жукова. Эти документы были переданы в администрацию Берлина. По словам директора берлинского музея, открытие для исследователей Центрального архива Минобороны РФ (ЦАМО) могло бы способствовать более полным ответам на вопросы о «Масалове и его товарищах, которые тоже спасали детей». Тот факт, что ЦАМО, в котором содержатся документы о Второй мировой войне, закрыт, Морре назвал «серьезным препятствием для исторических исследований». Ранее депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн из «Альтернативы для Германии» заявил, что Герой Великой Отечественной Николай Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина. Масалов – уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. 30 апреля 1945 года знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича – фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Чиновников из Владивостока проверят после украшения города к 9 Мая «знаменами ВМС Японии» 8 мая 2021, 10:41

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

В отношении ответственных сотрудников управления культуры Владивостока проведут проверку после украшение центральной площади города ко Дню Победы флагами, напоминающими знамена ВМС Японии. В соцсетях один из местных жителей обратил внимание на флаги с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Пользователи посчитали, что флаги напоминают символику военно-морских сил Японии, которая во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. В мэрии Владивостока пояснили, что флаги будут заменены, поскольку подрядчик неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», передает РИА «Новости». В пятницу заменили на «флажки цвета российского триколора». «Проводится проверка, в отношении ответственных лиц управления культуры города будут приняты соответствующие меры реагирования», – сказал представитель мэрии. В администрации добавили, что подрядная организация, которая устанавливала флаги, не выполнила условия контракта и работы не будут оплачены. Подобные случаи происходили и ранее. Так, в общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34. Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне 7 мая 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По данным исследования, картина «В бой идут одни старики» нравится 27% россиян, второе место поделили фильмы «А зори здесь тихие» и «Офицеры» (по 14% соответственно), на третьей позиции – «Они сражались за Родину» (12%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Отвечая на вопрос: «Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?», большинство респондентов назвали «День Победы» (59%) и «Катюшу» (57%), также опрошенные вспомнили «Смуглянку» (31%) и «Журавли» (21%). Также отмечается, что для россиян День Победы – самый важный праздник (69%), на втором месте – Новый год (63%), на третьем – 8 Марта (29%). Также у более половины граждан (56%) День Победы ассоциируется с военным парадом, у 50% – с Георгиевской ленточкой, у 43% – с акцией «Бессмертный полк», у 37% – с Вечным огнем, у 36% – с музыкой и песнями военных лет, у 35% – с торжественным салютом. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России. Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы 7 мая 2021, 20:24 Текст: Евгения Шестак

Два художественных проекта, посвященных Великой Отечественной войне, стартуют в рамках празднования 76-й годовщины Дня Победы – 55-минутный художественный фильм «Африка» и второй сезон цикла новелл «Про людей и про войну», сообщили в Институте развития интернета. В основе этих проектов – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Эти проекты вошли в число победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи, который проводит Институт развития интернета с помощью федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщается на портале национальныепроекты.рф. «Африка» – военная мелодрама о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда, и его дружбе с военным псом-героем. «В основе ленты реальные события, рассказы тех, кто пережил войну. Сценарий фильма создан на собирательном образе четвероногих воинов, спасителей и лучших друзьях человека во времена Великой Отечественной войны», – сказал режиссер картины Дарья Биневская. Кроме того, в канун Дня Победы на YouTube -канале цикла короткометражных фильмов «Про людей и про войну» состоится премьера двух из десяти эпизодов второго сезона проекта. Этот сезон строится на основе историй, предложенных зрителями проекта и повествующих об их родственниках, переживших войну. «Мы пригласили зрителей принять участие в продолжении проекта и предложили им присылать нам истории своих родных, которые прошли войну. За полгода мы получили сотни писем, пронзительных, трогательных, драматичных. Выбирать среди них было крайне непросто», – отмечает продюсер проекта Анна Чижова. Всего в этом году при поддержке Института развития интернета выйдет несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе третий сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», где участники пытаются повторить подвиги героев проекта. Первые серии появятся уже в июне. Нацпроект «Культура» – национальный проект Российской Федерации на период 2019–2024 годов. Он состоит из трех подразделов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта - расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне 8 мая 2021, 08:46 Текст: Елизавета Булкина

Самым важным произведением о Великой Отечественной войне большинство респондентов назвали роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, следует из данных опроса книжного сервиса MyBook. «Специально ко Дню Победы MyBook провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали и считают ли, что такую литературу стоит изучать в школе. Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», – передает сообщение сервиса ТАСС. Роман «А зори здесь тихие» важнейшим произведением о Великой Отечественной войне считают более 66% опрошенных. На втором месте – произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем оказалась «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Кроме того, 93% респондентов считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. 77% россиян отмечают, что такие произведения помогают в изучении истории своей страны, дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%). Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики». Знамя Победы подняли на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке 7 мая 2021, 18:17 Текст: Евгения Шестак

В Благовещенске на 75-метровом флагштоке подняли самую точную копию Знамени Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, такая церемония станет традиционной. «Оно будет напоминать нам о том великом сражении и той великой Победе, о той великой чести и славе, которую снискала наша страна, снискала Красная Армия, победив фашистов. Сегодня мы благодарим тех, кто помогает бережно хранить память о тех великих днях», – цитирует Орлова ТАСС. 75-метровый флагшток является самым высоким на Дальнем Востоке. Он был установлен в сентябре 2020 года. Знамя Победы, размеры которого составляют 25×16 метров, будет развеваться на этом флагштоке до 10 мая, а после на нем поднимут государственный триколор. В пятницу на Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Украинцев перед 9 Мая предупредили о наказании за георгиевские ленточки 8 мая 2021, 14:41

Фото: Анатолий Жданов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Как отметили в украинском ведомстве, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа» от 850 гривен до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) и конфискацию ленты. А за изготовление, распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до пяти лет, добавили в МВД Украины, передает РИА «Новости». В декабре 2020 года украинские пограничники отказались пропустить в страну россиянку и гражданина Германии, на рюкзаке которого была повязана георгиевская лента. В августе того же года пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки с символикой 9 Мая и ленты с российским триколором. Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. Школьники устроили шоу дронов над Ржевским мемориалом 8 мая 2021, 11:50 Текст: Вера Басилая

Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1 тыс. дронов. Беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала. «В ночь на 8 мая активисты #РДШ совместно со специалистами группы компаний «Геоскан» и Научно-производственным объединением «СтарЛайн» подняли в небо у Ржевского мемориала Советскому Солдату 1000 дронов, приурочив шоу к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию ржевского мемориала», – говорится в сообщении на странице движения «ВКонтакте». Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам компаний помогали активисты РДШ из школ города Ржева. Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск. «То, что увидели зрители – это подъем в небо одной тысячи дронов. Но это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть историю нашей страны», – рассказал заместитель генерального директора ГК «Геоскан», помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов, передает РИА «Новости». Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Германии почтили павших при взятии Берлина советских воинов 8 мая 2021, 10:45 Текст: Вера Басилая

Церемония прошла с соблюдением коронавирусных мер на территории мемориального комплекса в берлинском районе Панкове. Мероприятие посвящено отмечаемому в Германии Дню освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. На торжественной церемонии были российские дипломаты во главе с послом России в ФРГ Сергеем Нечаевым, представители дипмиссий ряда стран СНГ и общественных организаций, соотечественники, проживающие в Берлине. В связи с пандемией коронавируса церемония прошла при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Все присутствовавшие носили защитные маски, передает ТАСС. 8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая (в 22:43 по берлинскому времени) 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Мемориальный комплекс в Панкове был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала* находится обелиск высотой 33,5 м. Вокруг него установлены около 100 бронзовых досок с именами павших и располагаются восемь полей захоронений. На территории комплекса покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии Берлина. В Севастополе провели реконструкцию штурма Сапун-горы 8 мая 2021, 10:23 Текст: Елизавета Булкина

В день годовщины легендарного штурма Сапун-горы, в Музее героической обороны и освобождения Севастополя состоялись две военно-исторические реконструкции, в рамках всероссийского проекта «Победители. Май 1945». В фестивале приняли участие более 100 реконструкторов из разных регионов России. Ко Дню Победы представители общероссийского движения «Росрекон» проводят комплекс военно-исторических мероприятий. По всей стране реконструкторы подготовили праздничную программу: интерактивные площадки, открытые уроки, военно-исторические реконструкции и фестивали. Одним из участников проекта «Победители. Май 1945» стал Севастополь, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В реконструкции сражений «Героическая оборона Севастополя» и «Штурм Сапун-горы» участвовали более десяти единиц военной техники военных времен, легендарная «Катюша» и самоходка Су-76 из экспозиции Музея обороны Севастополя. Зрителям продемонстрировали налет авиации, артиллерийскую дуэль и рукопашную схватку советских морпехов с солдатами Вермахта. Также на фестивале работали интерактивные площадки с выставкой обмундирования и вооружения советских солдат. Зрителями стали порядка 2 тыс. человек. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что Сапун-гора является символом освобождения города-героя, торжества справедливости и железной воли русских солдат и матросов к победе. Трансляции реконструкций можно увидеть 8 и 10 мая в 15.00 мск на страницах социальных сетей АНО «Агентство развития внутреннего туризма» в группах ВКонтакте, Facebook и на Youtube-канале. Мероприятия организовано АНО «Агентство развития внутреннего туризма» совместно с Музеем героической обороны и освобождения Севастополя при поддержке Министерства Культуры России, совместно с региональными отделениями Севастополя, Крыма и Московской области ООД РОСРЕКОН. В поездах прозвучат стихи о войне в исполнении российских школьников 8 мая 2021, 10:51 Текст: Елизавета Булкина

Ко Дню Победы активисты Российского движения школьников (РДШ записали уникальные аудиодорожки. Теперь в период с 7 по 10 мая детскими голосами звучат стихотворения о Великой Отечественной войне в поездах дальнего следования, «Ласточках» и «Сапсанах», а также в залах ожидания аэропорта Шереметьево. К 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне школьники из разных регионов России записали аудиодорожки со стихотворениями Роберта Рождественского, Вероники Тушновой Булата Окуджавы, Станислава Гуляева, Риммы Казаковой, Юрия Вайна и Юлии Друниной, чтобы выразить благодарность и важность сохранения памяти истории подвига русского солдата, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Российские железные дороги поддержали инициативу ребят, в период с 7 по 10 мая пассажиры поездов дальнего следования, а также в «Ласточках» и «Сапсанах» могут услышать произведения великих поэтов в исполнении активистов РДШ. «Я участвую в акции «Голос Победы», потому что в каждом стихотворении живые и искренние истории человеческих судеб, мысли и воспоминания, надежда на скорую Победу! А эти строки читаем, мы дети, и каждый из нас осознает насколько это важно – помнить цену этой Победы», – рассказала ученица 10 класса МБОУ «Лицей» Арзамаса, активист РДШ, член молодежной редакции Классного радио РДШ Светлана Кабанова. В аэропорту Шереметьево терминал Б также звучат аудиозаписи со стихотворениями о Великой Отечественной войне, прочитанные школьниками России. «Читать военные стихи для меня большая честь. Это возможность не только почувствовать, что такое война и как это страшно, но также почтить память всех людей, бесстрашно сражавшихся за наше отечество и мирное небо!» – поделилась ученица МКОУ «Чкаловская СШ №5» (Нижегородская область) активист РДШ, член молодежной редакции Классного радио РДШ Екатерина Корнилова. Путин и Токаев поздравили друг друга по телефону с Днем Победы 8 мая 2021, 13:03 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. «В ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая. Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты», – говорится в сообщении на сайте президента Казахстана. Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.