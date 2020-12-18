Путин призвал страны СНГ защищать правду о Великой Отечественной войне

Президент Владимир Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне и подвигах народов.

«Признательны партнерам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданий нацизму в любых его проявлениях. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от агрессии», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Также он добавил, что великая Победа не только принесла мир, но и позволила заложить «прочный фундамент современного миропорядка».

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что необходимо быть самодостаточными, чтобы не допустить переписывания истории. А искажение исторической правды в конечном итоге ударит по тем, кто этим занимается.