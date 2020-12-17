Путин сказал, как не допустить переписывания истории

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что необходимо быть самодостаточными, чтобы не допустить переписывания истории. А искажение исторической правды в конечном итоге ударит по тем, кто этим занимается.

«Чтобы не допустить переписывания истории, любого переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, прежде всего, в экономическом плане. Нужно развивать нашу политическую систему, чтобы мы внутри страны чувствовали себя уверено, и граждане понимали, куда страна двигается, как она развивается. Выстраивать отношения с нашими партнерами на международной арене, исходя из наших интересов и учитывая их. Ну и конечно, не забывать о подвигах, которыми наши предки насытили нашу историю не только в период Второй Мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть, чем гордиться», – сказал российский лидер.

«Что касается Великой Отечественной войны, то вы знаете, мы вскрываем сейчас архивы, мы публикуем архивные материалы. Мы создаем определенные структуры, которые на постоянной основе будут этим заниматься. Я уже много раз говорил, что вот это переписывание делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает, в том числе это касается героизации нацизма», – сказал Путин.

Он отметил, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую героизацию нацизма, и только две страны проголосовали против – США и Украина. «Это их не красит, мягко говоря», – подчеркнул Путин.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) опубликовала рассекреченные архивные документы о ключевых событиях Второй мировой войны.