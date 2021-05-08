Депутат Рады заявил о беде на Украине

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8 мая, суббота | Последнее обновление — 09:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Аббас призвал созвать СБ ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме
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Почему за меня кто-то решает, как я должна себя вести, «если я приличный человек»? Люди, искренне считающие, что все «порядочные» должны быть в одном с вами «лагере» – вы правда думаете, что есть только «те» и «эти»?
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7 мая 1915 года отправился ко дну британский пассажирский лайнер «Лузитания». Из 1959 в основном мирных граждан на борту, погибло почти 1200 человек. Непосредственным виновником их смерти была германская подлодка. Но далеко не она одна.
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Первые волны изоляции имени вируса COVID-19 принесли домашней дистилляции новый расцвет. В сферу домашней дистилляции пришла молодежь. А также женщины и девушки.
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Депутат Рады заявил о беде на Украине
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На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая.
«(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии.
Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны».
Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы.
Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка
Украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«Под огнем ВСУ – дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал в Telegram-канале Кулемзин.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.
Народная милиция ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.
Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.
Стало известно о возмутившем Блинкена и Нуланд решении Зеленского
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд в ходе переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления Нафтогаза, сообщили дипломатические источники.
«Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип – что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета», – отметил источник издания «Страна.ua».
По итогам встречи, согласно данным источника, представители Вашингтона и украинские власти так и не смогли найти решения, которое устроило бы каждую из сторон. Возникновение подобных разногласий, вероятнее всего, укрепит желание США «снести» Зеленского с поста президента Украины, считает источник. По его словам, сейчас американская сторона не видит в украинском лидере «друга и союзника».
«Если Зеленский не пойдет навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт. … Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку», – заключил он.
Украинский кабмин в апреле снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
Кравчук заявил о готовности НАТО продавать Украине «любое оружие»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что военно-техническое сотрудничество Украины с НАТО будет развиваться, Киев может рассчитывать на поставки любого оружия, включая летальное, сообщил глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук.
«Блинкен подтвердил, что <…> военно-техническое сотрудничество будет разворачиваться, и не только с США», – приводит слова Кравчука ТАСС.
Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе упомянул, что недавние визиты украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию и Турцию завершились подписанием документов о военно-техническом сотрудничестве.
Кравчук выразил убеждение, что Киев сможет закупать летальное вооружение. «Прошло время, когда нам говорили, отказывались продавать летальное оружие», ограничиваясь только защитным. «Теперь мы знаем, что речь идет о любом оружии, летательных аппаратах, противотанковом оружии, все это будет покупаться и продаваться», – сказал глава украинской делегации в Контактной группе по Донбассу в эфире телеканала «Украина 24».
Накануне госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев.
Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.
Ранее в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». В Совфеде предостерегали Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, картина «В бой идут одни старики» нравится 27% россиян, второе место поделили фильмы «А зори здесь тихие» и «Офицеры» (по 14% соответственно), на третьей позиции – «Они сражались за Родину» (12%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Отвечая на вопрос: «Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?», большинство респондентов назвали «День Победы» (59%) и «Катюшу» (57%), также опрошенные вспомнили «Смуглянку» (31%) и «Журавли» (21%).
Также отмечается, что для россиян День Победы – самый важный праздник (69%), на втором месте – Новый год (63%), на третьем – 8 Марта (29%). Также у более половины граждан (56%) День Победы ассоциируется с военным парадом, у 50% – с Георгиевской ленточкой, у 43% – с акцией «Бессмертный полк», у 37% – с Вечным огнем, у 36% – с музыкой и песнями военных лет, у 35% – с торжественным салютом.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Главы МИД Украины и стран Бенилюкса обсудили «сдерживание» России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в пятницу обсудил с коллегами из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов Софи Вильмес, Жаном Ассельборном и Стефом Блоком, как Европа может «сдерживать Россию».
Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов в четверг посетили контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области в Донбассе, передает РИА «Новости».
«Мы говорили о том, что Европейский Союз и страны-члены могут сделать дополнительно, чтобы сдержать Россию, мы говорили о поддержке украинских реформ, мы говорили о «Крымской платформе» и мы будем ждать гостей из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и их участия в этой платформе», – сказал Кулеба.
Он напомнил, что последний раз представители Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили Украину в 2015 году.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы
Два художественных проекта, посвященных Великой Отечественной войне, стартуют в рамках празднования 76-й годовщины Дня Победы – 55-минутный художественный фильм «Африка» и второй сезон цикла новелл «Про людей и про войну», сообщили в Институте развития интернета.
В основе этих проектов – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Эти проекты вошли в число победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи, который проводит Институт развития интернета с помощью федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщается на портале национальныепроекты.рф.
«Африка» – военная мелодрама о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда, и его дружбе с военным псом-героем. «В основе ленты реальные события, рассказы тех, кто пережил войну. Сценарий фильма создан на собирательном образе четвероногих воинов, спасителей и лучших друзьях человека во времена Великой Отечественной войны», – сказал режиссер картины Дарья Биневская.
Кроме того, в канун Дня Победы на YouTube -канале цикла короткометражных фильмов «Про людей и про войну» состоится премьера двух из десяти эпизодов второго сезона проекта. Этот сезон строится на основе историй, предложенных зрителями проекта и повествующих об их родственниках, переживших войну.
«Мы пригласили зрителей принять участие в продолжении проекта и предложили им присылать нам истории своих родных, которые прошли войну. За полгода мы получили сотни писем, пронзительных, трогательных, драматичных. Выбирать среди них было крайне непросто», – отмечает продюсер проекта Анна Чижова.
Всего в этом году при поддержке Института развития интернета выйдет несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе третий сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», где участники пытаются повторить подвиги героев проекта. Первые серии появятся уже в июне.
Нацпроект «Культура» – национальный проект Российской Федерации на период 2019–2024 годов. Он состоит из трех подразделов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта - расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.
Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения
Президент Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения, отметив, что праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей.
Самый молодой еврейский праздник – День спасения и освобождения – приурочен к капитуляции нацистской Германии и установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года). Поскольку в 2021 году эта дата выпадает на субботу 8 мая (шаббат), основные мероприятия прошли 6 мая, передает РИА «Новости».
«Поздравляю вас по случаю Дня спасения и освобождения... За прошедшие годы он объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей, получил широкую поддержку общественных, религиозных организаций, Российского еврейского конгресса», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность, что торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, а также служит патриотическому воспитанию молодежи.
«И конечно, особые слова признательности и благодарности – нашим дорогим ветеранам. Желаю вам мира, счастья и благополучия», – заключил Путин.
ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе
Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
«На окраине населенного пункта Орехово боевики 14-ой бригады (ВС Украины, - ред.ВЗГЛЯД) установили 80 противотанковых мин ТМ-62», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, наблюдатели ЛНР зафиксировали как военнослужащие этой же бригады, чтобы исключить подход гражданских лиц к своим позициям, установили 20 противопехотных мин ПМН-2 на окраине поселка Трехизбенка. Осадчий подчеркнул, что подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизни и здоровье мирных жителей, а также наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а использование противопехотных мин нарушает Оттавский договор.
«Мы в очередной раз обращаемся к жителям на временно подконтрольной ВСУ территории, будьте бдительны! Минирование местности украинскими оккупантами является прямой угрозой для ваших жизней!» – призвал Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.
Грузия и Украина договорились усилить стратегическое партнерство
Премьер-министры Грузии и Украины Ираклий Гарибашвили и Денис Шмыгаль во время общения в видеоформате договорились усилить стратегическое партнерство между странами, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на администрацию правительства Грузии.
«Более эффективным должно стать сотрудничество в достижении целей европейской и евроатлантической интеграции. Стороны назвали главным приоритетом внешней политики и безопасности членство их стран в НАТО», – отмечается в сообщении.
Также премьеры договорились углубить сотрудничество в обеспечении безопасности Черного моря в контексте обеспечения общей европейской стабильности.
Ираклий Гарибашвили пригласил Дениса Шмыгаля в Тбилиси.
В апреле грузинский посол на Украине Теймураз Шарашенидзе, отозванный в мае 2020 года из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, вернулся в Киев.
Пребывание в Киеве и активная деятельность Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, неоднократно вызывало недовольство в Тбилиси. Однако 9 апреля 2021 года президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным посланием к народу, призвала срочно вернуть посла в Киев «в знак солидарности» с Украиной.
Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве
На Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации.
По Красной площади пройдут 37 пеших парадных расчётов, в которых участвуют свыше 12 тыс. военнослужащих. В парадных коробках пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», представители других силовых ведомств и казачьего войска, передает РИА «Новости».
После проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ». По площади проследуют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и системы С-400 «Триумф». Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс».
Затем над Красной площадью пройдёт парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале пролетят три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними – пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появятся группы самолетов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С, следом четверки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Группа из ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые.
Затем над столицей пройдут четвёрки новых авиационных комплексов – самолетов-носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57. После пролетит эскадрилья из десяти самолетов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой появится «кубинский бриллиант» – единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Замыкать репетицию традиционно должны шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дыма в цветах российского флага.
Как сообщали в Минобороны, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.
Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада – 29 апреля и 4 мая, где были задействованы пешие расчеты и колонна техники. Авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки парада 5 мая утром.
Продлен прием заявок для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк»
Прием заявок в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники» для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» продлен до 12.00 9 мая, сообщили организаторы акции.
«По многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12.00 9 мая. Прием заявок на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершен сегодня в 10.00», – сообщили организаторы акции.
Они уточнили, что все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» 9 мая. К поданным в прошлом году более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось почти 1,5 млн новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». Анкеты, которые будут загружены после 10.00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн 10 и 11 мая.
Трансляция шествия Бессмертного полка онлайн запланирована на 9 мая. Начало трансляции в 15.00 по местному времени во всех регионах страны. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно будет на сайте проекта https://2021.polkrf.ru/, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру.
Погода в Москве может помешать воздушной части парада в День Победы
В День Победы в Москве низкая облачность и пасмурная погода может помешать воздушной части парада, а именно слаженным групповым полетам, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ночь на 9 мая и утром Москва будет оставаться под влиянием циклона, но уже его тыловой части, поэтому дожди продолжатся, хоть и ослабеют, но выпадет еще 5 мм осадков, ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов. Под большим вопросом воздушная часть парада, поскольку с девяти до 11 часов утра будет преобладать довольно пасмурная погода, низкая облачность, с высотой 400-600 м, облачность 7-10 баллов, это почти сплошняком – то есть это может повлиять на решение о проведении воздушной части парада», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.
По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам.
В пятницу на Красной площади российской столицы прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны и пролет авиации.
Знамя Победы подняли на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке
В Благовещенске на 75-метровом флагштоке подняли самую точную копию Знамени Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, такая церемония станет традиционной.
«Оно будет напоминать нам о том великом сражении и той великой Победе, о той великой чести и славе, которую снискала наша страна, снискала Красная Армия, победив фашистов. Сегодня мы благодарим тех, кто помогает бережно хранить память о тех великих днях», – цитирует Орлова ТАСС.
75-метровый флагшток является самым высоким на Дальнем Востоке. Он был установлен в сентябре 2020 года. Знамя Победы, размеры которого составляют 25×16 метров, будет развеваться на этом флагштоке до 10 мая, а после на нем поднимут государственный триколор.
В пятницу на Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации.
Путин отметил важность работы финалистов конкурса «Послы Победы»
Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам всероссийского конкурса «Послы Победы», отметив их вклад в восстановление военных памятников и захоронений.
«Сегодня в Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны – достойные представители общественного движения «Волонтеры Победы», – сообщил президент, слова которого приводятся в телеграмме на сайте Кремля.
Он указал, что участники конкурса посвятили себя большому и очень нужному делу: восстановлению памятников погибшим героям и благоустройству воинских захоронений, воплощению в жизнь множества интересных просветительских, патриотических проектов, поддержке ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании. Столь востребованная, истинно подвижническая деятельность заслуживает самого глубокого признания, указал президент.
«Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в нашей столице, внесете значимый вклад в подготовку празднования 9 мая, а ваше движение будет и впредь развиваться, вовлекать в свои ряды новых единомышленников как в России, так и за ее пределами», – уверен Путин.
В рамках конкурса «Послы Победы» ведется отбор лучших волонтеров, которые будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк», передает ТАСС.
Украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе
Вооруженные силы Украины 25 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов и пулеметов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.
Ранее ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.
Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.
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