Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне Депутат Рады заявил о беде на Украине 8 мая 2021, 09:22 Текст: Елизавета Булкина

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая. «(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии. Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны». Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы. Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.

ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка 7 мая 2021, 18:35 Текст: Вера Басилая

Украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «Под огнем ВСУ – дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал в Telegram-канале Кулемзин. Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка. Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса. Стало известно о возмутившем Блинкена и Нуланд решении Зеленского 7 мая 2021, 15:58 Текст: Алина Назарова

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд в ходе переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления Нафтогаза, сообщили дипломатические источники. «Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип – что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета», – отметил источник издания «Страна.ua». По итогам встречи, согласно данным источника, представители Вашингтона и украинские власти так и не смогли найти решения, которое устроило бы каждую из сторон. Возникновение подобных разногласий, вероятнее всего, укрепит желание США «снести» Зеленского с поста президента Украины, считает источник. По его словам, сейчас американская сторона не видит в украинском лидере «друга и союзника». «Если Зеленский не пойдет навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт. … Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку», – заключил он. Украинский кабмин в апреле снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Кравчук заявил о готовности НАТО продавать Украине «любое оружие» 7 мая 2021, 22:23

Фото: Gene Blevins/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что военно-техническое сотрудничество Украины с НАТО будет развиваться, Киев может рассчитывать на поставки любого оружия, включая летальное, сообщил глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук. «Блинкен подтвердил, что <…> военно-техническое сотрудничество будет разворачиваться, и не только с США», – приводит слова Кравчука ТАСС. Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе упомянул, что недавние визиты украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию и Турцию завершились подписанием документов о военно-техническом сотрудничестве. Кравчук выразил убеждение, что Киев сможет закупать летальное вооружение. «Прошло время, когда нам говорили, отказывались продавать летальное оружие», ограничиваясь только защитным. «Теперь мы знаем, что речь идет о любом оружии, летательных аппаратах, противотанковом оружии, все это будет покупаться и продаваться», – сказал глава украинской делегации в Контактной группе по Донбассу в эфире телеканала «Украина 24». Накануне госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев. Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Ранее в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». В Совфеде предостерегали Украину от военных авантюр при покровительстве США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне 7 мая 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По данным исследования, картина «В бой идут одни старики» нравится 27% россиян, второе место поделили фильмы «А зори здесь тихие» и «Офицеры» (по 14% соответственно), на третьей позиции – «Они сражались за Родину» (12%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Отвечая на вопрос: «Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?», большинство респондентов назвали «День Победы» (59%) и «Катюшу» (57%), также опрошенные вспомнили «Смуглянку» (31%) и «Журавли» (21%). Также отмечается, что для россиян День Победы – самый важный праздник (69%), на втором месте – Новый год (63%), на третьем – 8 Марта (29%). Также у более половины граждан (56%) День Победы ассоциируется с военным парадом, у 50% – с Георгиевской ленточкой, у 43% – с акцией «Бессмертный полк», у 37% – с Вечным огнем, у 36% – с музыкой и песнями военных лет, у 35% – с торжественным салютом. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Главы МИД Украины и стран Бенилюкса обсудили «сдерживание» России 7 мая 2021, 11:58 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в пятницу обсудил с коллегами из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов Софи Вильмес, Жаном Ассельборном и Стефом Блоком, как Европа может «сдерживать Россию». Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов в четверг посетили контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области в Донбассе, передает РИА «Новости». «Мы говорили о том, что Европейский Союз и страны-члены могут сделать дополнительно, чтобы сдержать Россию, мы говорили о поддержке украинских реформ, мы говорили о «Крымской платформе» и мы будем ждать гостей из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и их участия в этой платформе», – сказал Кулеба. Он напомнил, что последний раз представители Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили Украину в 2015 году. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы 7 мая 2021, 20:24 Текст: Евгения Шестак

Два художественных проекта, посвященных Великой Отечественной войне, стартуют в рамках празднования 76-й годовщины Дня Победы – 55-минутный художественный фильм «Африка» и второй сезон цикла новелл «Про людей и про войну», сообщили в Институте развития интернета. В основе этих проектов – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Эти проекты вошли в число победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи, который проводит Институт развития интернета с помощью федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщается на портале национальныепроекты.рф. «Африка» – военная мелодрама о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда, и его дружбе с военным псом-героем. «В основе ленты реальные события, рассказы тех, кто пережил войну. Сценарий фильма создан на собирательном образе четвероногих воинов, спасителей и лучших друзьях человека во времена Великой Отечественной войны», – сказал режиссер картины Дарья Биневская. Кроме того, в канун Дня Победы на YouTube -канале цикла короткометражных фильмов «Про людей и про войну» состоится премьера двух из десяти эпизодов второго сезона проекта. Этот сезон строится на основе историй, предложенных зрителями проекта и повествующих об их родственниках, переживших войну. «Мы пригласили зрителей принять участие в продолжении проекта и предложили им присылать нам истории своих родных, которые прошли войну. За полгода мы получили сотни писем, пронзительных, трогательных, драматичных. Выбирать среди них было крайне непросто», – отмечает продюсер проекта Анна Чижова. Всего в этом году при поддержке Института развития интернета выйдет несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе третий сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», где участники пытаются повторить подвиги героев проекта. Первые серии появятся уже в июне. Нацпроект «Культура» – национальный проект Российской Федерации на период 2019–2024 годов. Он состоит из трех подразделов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта - расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения 7 мая 2021, 11:06 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения, отметив, что праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. Самый молодой еврейский праздник – День спасения и освобождения – приурочен к капитуляции нацистской Германии и установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года). Поскольку в 2021 году эта дата выпадает на субботу 8 мая (шаббат), основные мероприятия прошли 6 мая, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас по случаю Дня спасения и освобождения... За прошедшие годы он объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей, получил широкую поддержку общественных, религиозных организаций, Российского еврейского конгресса», – говорится в поздравлении на сайте Кремля. Президент выразил уверенность, что торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, а также служит патриотическому воспитанию молодежи. «И конечно, особые слова признательности и благодарности – нашим дорогим ветеранам. Желаю вам мира, счастья и благополучия», – заключил Путин. ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе 7 мая 2021, 13:44 Текст: Вера Басилая

Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий. «На окраине населенного пункта Орехово боевики 14-ой бригады (ВС Украины, - ред.ВЗГЛЯД) установили 80 противотанковых мин ТМ-62», – цитирует РИА «Новости» Осадчего. По его словам, наблюдатели ЛНР зафиксировали как военнослужащие этой же бригады, чтобы исключить подход гражданских лиц к своим позициям, установили 20 противопехотных мин ПМН-2 на окраине поселка Трехизбенка. Осадчий подчеркнул, что подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизни и здоровье мирных жителей, а также наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а использование противопехотных мин нарушает Оттавский договор. «Мы в очередной раз обращаемся к жителям на временно подконтрольной ВСУ территории, будьте бдительны! Минирование местности украинскими оккупантами является прямой угрозой для ваших жизней!» – призвал Осадчий. Ранее Народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса. Грузия и Украина договорились усилить стратегическое партнерство 7 мая 2021, 15:18 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министры Грузии и Украины Ираклий Гарибашвили и Денис Шмыгаль во время общения в видеоформате договорились усилить стратегическое партнерство между странами, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на администрацию правительства Грузии. «Более эффективным должно стать сотрудничество в достижении целей европейской и евроатлантической интеграции. Стороны назвали главным приоритетом внешней политики и безопасности членство их стран в НАТО», – отмечается в сообщении. Также премьеры договорились углубить сотрудничество в обеспечении безопасности Черного моря в контексте обеспечения общей европейской стабильности. Ираклий Гарибашвили пригласил Дениса Шмыгаля в Тбилиси. В апреле грузинский посол на Украине Теймураз Шарашенидзе, отозванный в мае 2020 года из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, вернулся в Киев. Пребывание в Киеве и активная деятельность Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, неоднократно вызывало недовольство в Тбилиси. Однако 9 апреля 2021 года президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным посланием к народу, призвала срочно вернуть посла в Киев «в знак солидарности» с Украиной. Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве 7 мая 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

На Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. По Красной площади пройдут 37 пеших парадных расчётов, в которых участвуют свыше 12 тыс. военнослужащих. В парадных коробках пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», представители других силовых ведомств и казачьего войска, передает РИА «Новости». После проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ». По площади проследуют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и системы С-400 «Триумф». Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс». Затем над Красной площадью пройдёт парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале пролетят три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними – пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появятся группы самолетов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С, следом четверки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Группа из ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые. Затем над столицей пройдут четвёрки новых авиационных комплексов – самолетов-носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57. После пролетит эскадрилья из десяти самолетов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой появится «кубинский бриллиант» – единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Замыкать репетицию традиционно должны шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дыма в цветах российского флага. Как сообщали в Минобороны, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19. Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада – 29 апреля и 4 мая, где были задействованы пешие расчеты и колонна техники. Авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки парада 5 мая утром. Продлен прием заявок для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» 7 мая 2021, 11:26 Текст: Алина Назарова

Прием заявок в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники» для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» продлен до 12.00 9 мая, сообщили организаторы акции. «По многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12.00 9 мая. Прием заявок на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершен сегодня в 10.00», – сообщили организаторы акции. Они уточнили, что все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» 9 мая. К поданным в прошлом году более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось почти 1,5 млн новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». Анкеты, которые будут загружены после 10.00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн 10 и 11 мая. Трансляция шествия Бессмертного полка онлайн запланирована на 9 мая. Начало трансляции в 15.00 по местному времени во всех регионах страны. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно будет на сайте проекта https://2021.polkrf.ru/, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Погода в Москве может помешать воздушной части парада в День Победы 7 мая 2021, 15:10 Текст: Вера Басилая

В День Победы в Москве низкая облачность и пасмурная погода может помешать воздушной части парада, а именно слаженным групповым полетам, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В ночь на 9 мая и утром Москва будет оставаться под влиянием циклона, но уже его тыловой части, поэтому дожди продолжатся, хоть и ослабеют, но выпадет еще 5 мм осадков, ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов. Под большим вопросом воздушная часть парада, поскольку с девяти до 11 часов утра будет преобладать довольно пасмурная погода, низкая облачность, с высотой 400-600 м, облачность 7-10 баллов, это почти сплошняком – то есть это может повлиять на решение о проведении воздушной части парада», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам. В пятницу на Красной площади российской столицы прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны и пролет авиации. Знамя Победы подняли на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке 7 мая 2021, 18:17 Текст: Евгения Шестак

В Благовещенске на 75-метровом флагштоке подняли самую точную копию Знамени Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, такая церемония станет традиционной. «Оно будет напоминать нам о том великом сражении и той великой Победе, о той великой чести и славе, которую снискала наша страна, снискала Красная Армия, победив фашистов. Сегодня мы благодарим тех, кто помогает бережно хранить память о тех великих днях», – цитирует Орлова ТАСС. 75-метровый флагшток является самым высоким на Дальнем Востоке. Он был установлен в сентябре 2020 года. Знамя Победы, размеры которого составляют 25×16 метров, будет развеваться на этом флагштоке до 10 мая, а после на нем поднимут государственный триколор. В пятницу на Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Путин отметил важность работы финалистов конкурса «Послы Победы» 7 мая 2021, 12:38 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам всероссийского конкурса «Послы Победы», отметив их вклад в восстановление военных памятников и захоронений. «Сегодня в Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны – достойные представители общественного движения «Волонтеры Победы», – сообщил президент, слова которого приводятся в телеграмме на сайте Кремля. Он указал, что участники конкурса посвятили себя большому и очень нужному делу: восстановлению памятников погибшим героям и благоустройству воинских захоронений, воплощению в жизнь множества интересных просветительских, патриотических проектов, поддержке ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании. Столь востребованная, истинно подвижническая деятельность заслуживает самого глубокого признания, указал президент. «Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в нашей столице, внесете значимый вклад в подготовку празднования 9 мая, а ваше движение будет и впредь развиваться, вовлекать в свои ряды новых единомышленников как в России, так и за ее пределами», – уверен Путин. В рамках конкурса «Послы Победы» ведется отбор лучших волонтеров, которые будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк», передает ТАСС. Украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе 7 мая 2021, 16:42 Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины 25 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов и пулеметов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. «Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» Осадчего. По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов. Ранее ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка. Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.