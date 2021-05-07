Арестован муж убитой на Урале Instagram-блогера

Супруг модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой, найденной мертвой в лесополосе под Екатеринбургом, признался в ее убийстве, суд заключил его под стражу, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, днем 5 апреля мужчина поссорился со своей 28-летней женой и задушил ее руками, после чего спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, скрыл ее тело в лесу, где 16 апреля она случайно была обнаружена. Некоторое время личность обнаруженной потерпевшей оставалась неустановленной, поскольку каких-либо сведений об исчезновении женщины с похожими приметами не поступало. Однако, по информации управления СК, 30 апреля в территориальный отдел полиции обратился сам обвиняемый с заявлением о безвестном исчезновении своей супруги.

«В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству своей супруги. В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления. Сегодня районным судом в отношении обвиняемого по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СК, передает РИА «Новости».

Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, мужчина четверо суток не решался избавиться от тела. Все это время тело убитой находилось дома, пока не появились первые признаки разложения.

«Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвез тело в район 170-го километра оживленной трассы М5 «Урал», где оно впоследствии в лесном массиве, в десяти метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено случайным шофером, остановившимся по нужде. При осмотре тела отсутствовали следы травм, характерных для последствий от ДТП, кости повреждений не имели, отсутствовали следы сексуального насилия», – пояснил представитель полиции.

По данным местных СМИ, погибшая Кристина Журавлева – модель и Instagram-блогер из Екатеринбурга с почти 60 тыс. подписчиков.