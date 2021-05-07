Подписчики раскритиковали Малышеву за пример блокадников пенсионерам

Пользователи Сети жестко раскритиковали врача и телеведущую Елену Малышеву, которая привела в пример жителей блокадного Ленинграда в ответ на комментарий подписчицы о невозможности правильно питаться из-за размера пенсии.

Одна из читательниц Малышевой, по данным СМИ, пожаловалась на странице телеведущей в Instagram на нехватку пенсии для того, чтобы питаться по советам врача, и приобрести ее курс по похудению. В ответ телеведущая напомнила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей.

«Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!» – резко ответила Малышева. Позднее, как пишет Ura.ru, пост был удален, однако многие успели его прочесть и обрушились на ведущую с критикой.

«Сытый голодного не разумеет... Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная», – написала пользователь Елена.

«Были или не были полные люди в блокадном Ленинграде, не Малышевой об этом судить и судачить!» – написал другой комментатор.

«Малышева точно медик?» – задался вопросом пользователь под ником Первоуралец.

«Легко рассуждать, имея миллионные доходы», – написала Марина.

«Пожить бы Малышевой на наши пенсии в 8 тыс. рублей, ей хорошо языком чесать перед экраном за огромные деньги за полчаса», – добавил Пенсионер.

«Как не стыдно вспоминать блокаду в примере к полноте. И учить жизни пожилых людей», – написал читатель под ником Русский.

Ранее Малышева прогулялась вместе с пожилой матерью по торговому центру без масок и подверглась критике от своих подписчиков.