Прогуливающаяся в ТЦ без маски Малышева возмутила подписчиков

Врач и телеведущая Елена Малышева прогулялась вместе с пожилой матерью по торговому центру без масок и подверглась критике от своих подписчиков.

Малышева опубликовала в своем Instagram видео, на котором они с 87-летней мамой, которая перенесли порок сердца, легочную гипертензию и COVID-19, гуляют на Красной площади и в ГУМе.

«Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами», – подписала врач свой пост.

Однако подписчиков возмутило, что ни на Малышевой, ни на ее пожилой маме нет ни масок, ни перчаток.

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«А в ГУМе почему без маски? И вы, и мама? Опять двойные стандарты? В обычных магазинах кассиры с остервенением кричат про маски, Роспотребнадзор вводит штрафы. Почему вы подаете пример неуважения к людям?» – поинтересовалась пользователь novikovanatalia636.

А shukenova.roza отметила, что они « прекрасные мама и дочь», однако призвала обязательно носить маски.

Другой пользователь pletneva343 спросила, «почему мама без маски, ведь повторное заражение возможно».

В ответ Малышева ответила, что «на улице маски не нужны», а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать.

«Моя мама переболела коронавирусом, она не представляет угрозы для других, ей не страшны больные, у нее легочная гипертензия. Маска ее просто убьет», – объяснила врач.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово» перечислила симптомы других заболеваний, которые могут напоминать признаки коронавирусной инфекции.

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал прекратить негативно высказываться о его коллеге Елене Малышевой. «То вид на жительство в Америке раздражает, то без маски ходит, да и дом в той же Америке больше на дворец похож. Дом и вид на жительство – ее личное дело, она все заработала с уплатой налогов и имеет право находиться с семьей! Все декларировано и заявлено, можно завидовать, но молча!» – написал он в своем Telegram-канале.