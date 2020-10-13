Прогуливающаяся в ТЦ без маски Малышева возмутила подписчиков

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13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...

Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...

Для выхода из глобального кризиса нужны пожарные

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
Передоговориться миру предстоит о многом: как случайно не уничтожить друг друга, ограничить соблазн уничтожить друг друга намеренно, как торговать и расплачиваться, как инвестировать, путешествовать, адаптироваться к климатическим, водным, продовольственным вызовам. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Прогуливающаяся в ТЦ без маски Малышева возмутила подписчиков

       13 октября 2020, 18:19
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Врач и телеведущая Елена Малышева прогулялась вместе с пожилой матерью по торговому центру без масок и подверглась критике от своих подписчиков.

    Малышева опубликовала в своем Instagram видео, на котором они с 87-летней мамой, которая перенесли порок сердца, легочную гипертензию и COVID-19, гуляют на Красной площади и в ГУМе.

    «Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами», – подписала врач свой пост.

    Однако подписчиков возмутило, что ни на Малышевой, ни на ее пожилой маме нет ни масок, ни перчаток.

    На ваш взгляд

     
    Что страшнее – карантин или коронавирус?


    Обсуждение:  7 комментариев

    «А в ГУМе почему без маски? И вы, и мама? Опять двойные стандарты? В обычных магазинах кассиры с остервенением кричат про маски, Роспотребнадзор вводит штрафы. Почему вы подаете пример неуважения к людям?» – поинтересовалась пользователь novikovanatalia636.

    А shukenova.roza отметила, что они « прекрасные мама и дочь», однако призвала обязательно носить маски.

    Другой пользователь pletneva343 спросила, «почему мама без маски, ведь повторное заражение возможно».

    В ответ Малышева ответила, что «на улице маски не нужны», а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать.

    «Моя мама переболела коронавирусом, она не представляет угрозы для других, ей не страшны больные, у нее легочная гипертензия. Маска ее просто убьет», – объяснила врач.

    Ранее Малышева в программе «Жить здорово» перечислила симптомы других заболеваний, которые могут напоминать признаки коронавирусной инфекции.

    Врач и телеведущий Александр Мясников призвал прекратить негативно высказываться о его коллеге Елене Малышевой. «То вид на жительство в Америке раздражает, то без маски ходит, да и дом в той же Америке больше на дворец похож. Дом и вид на жительство – ее личное дело, она все заработала с уплатой налогов и имеет право находиться с семьей! Все декларировано и заявлено, можно завидовать, но молча!» – написал он в своем Telegram-канале.


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