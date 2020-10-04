Доктор Мясников вступился за Малышеву

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал прекратить негативно высказываться о его коллеге Елене Малышевой.

«То вид на жительство в Америке раздражает, то без маски ходит, да и дом в той же Америке больше на дворец похож. Дом и вид на жительство – ее личное дело, она все заработала с уплатой налогов и имеет право находиться с семьей! Все декларировано и заявлено, можно завидовать, но молча!» – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, Малышева «искренне переживает за здоровье граждан, ее глубоко беспокоит история с текущей пандемией».

«Меня поразил ее звонок мне, в котором она соглашаясь со мной во многих пунктах, настаивала на том, что мы должны быть бескомпромиссны в обсуждении всей ситуации с коронавирусом, карантинами и проч., быть объективными, несмотря на колебания политической конъюнктуры», – рассказал доктор.

«Ну а что без маски... Мы же не знаем, где и когда сделана эта фотография. Закон есть закон и носить надо. Знаете, где был особенно усиленный масочный режим? В Испании и Чехии. Там, где сегодня особенно интенсивное распространение COVID. Так что это средства лишь пассивной защиты и не абсолют. Носить несомненно надо, но высказывания про уважаемого доктора по этому поводу говорят лишь о неадекватности авторов», – заключил Мясников.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово» перечислила симптомы других заболеваний, которые могут напоминать признаки коронавирусной инфекции.