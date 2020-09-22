Малышеву заметили на Курском вокзале без защитной маски

Врач и телеведущая Елена Малышева была замечена входящей в здание Курского вокзала без защитной маски.

Очевидцы заметили телеведущую около вокзала утром. На кадрах Малышева заходит в здание без защитной маски, при этом перчатки она надела, передает «Говорит Москва».

Ранее Малышева назвала дебилами критиков режима самоизоляции из-за коронавируса.