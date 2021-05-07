Белоруссия подготовила ответные меры на случай новых санкций Запада

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовил ответные меры на случай введения новых санкций со стороны Запада. Они могут коснуться европейского бизнеса в республике.

«Подобные меры обсуждались и ранее, они подготовлены… Они будут адекватными той ситуации, которая складывается. Без ответа никакие шаги оппонентов – и европейских, и западных стран – не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, к каким решениям придут партнеры на Западе», – приводит РИА «Новости» слова Макея.

По его словам, это будут и симметричные, и асимметричные ответные действия, которые «подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Белоруссии».

Министр подчеркнул, что власти страны четко «просчитывают все варианты и не допустят того, чтобы меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан».

Вместе с тем, по словам министра, Белоруссия не отказывается от планов направить своего посла в США, в настоящее время завершается подбор кандидатуры на эту должность.

«Вопрос (отправки посла – прим. ВЗГЛЯД) не снимается, мы находимся в контакте с коллегами. Сейчас мы завершаем процедуру поиска соответствующей кандидатуры на эту должность. Это достаточно сложно. Сложно найти человека, который знал бы эту страну и смог бы эффективно работать там», – цитирует ТАСС главу белорусского МИДа.

Ранее Владимир Макей заявил, что санкции Запада в отношении Белоруссии способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией.

Напомним, Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Санкции действуют в том числе против президента Белоруссии Александра Лукашенко.