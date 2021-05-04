Стало известно о безуспешных попытках Киева добиться от США вакцин от коронавируса

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4 мая, вторник | Последнее обновление — 18:38 | vz.ru
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На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами.
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере, около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Стало известно о безуспешных попытках Киева добиться от США вакцин от коронавируса
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Соединенные Штаты, несмотря на запросы Украины, с декабря так и не предоставили стране конкретного содействия в вопросе вакцинации от коронавируса, пишет газета Politico.
«Недавнее решение администрации президента Джо Байдена отправить партию вакцин в Индию создало напряженность с Украиной, которая увеличила запросы на получение препаратов в преддверие визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев (5-6 мая)», – говорится в статье.
Там же отмечается, что офис украинского президента Владимира Зеленского с декабря добивается от Вашингтона помощи в получении вакцин. В последние недели переговоры шли на дипломатическом уровне, и это стало фоном в ходе телефонного разговора между Зеленским и Байденом 2 апреля, передает ТАСС.
По мнению издания, администрация США стремится увеличить свою международную помощь по вакцинам «в противовес России и Китаю». Однако Киеву конкретного содействия предоставлено не было, поскольку американские власти «не определились в расстановке приоритетов по оказанию помощи на фоне запросов из разных стран», отмечают знакомые с положением дел представители администрации.
«Диалог с Украиной по пандемии отражает растущее противоречие между желанием администрации Байдена стать крупнейшим в мире донором вакцин и решением отложить многие поставки, пока большинство американцев не будет вакцинировано», – говорится в статье.
По словам одного из участников переговоров, Украина сейчас не нуждается в вакцинах так сильно, как Индия. В то же время некоторые чиновники федерального правительства США сомневаются, стоит ли направлять партии прививок в другие страны, учитывая, что ход вакцинации в стране замедлился. «Из-за снижения спроса становится труднее оценить, сколько доз можно сэкономить», – пишет издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. При этом в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Также правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
Зеленский пожаловался на «вакцинную несправедливость» Евросоюза
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину, сообщило польское издание WNP.
«Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом... наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, на сегодняшний день привиты около 1 млн украинцев, что составляет небольшой процент от общего количества жителей страны.
«Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года», – уточнил он. Зеленский считает такое поведение со стороны ЕС несправедливым и «несоответствующим европейским ценностям».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Россия созвала встречу СБ ООН по Украине и трагедии в Доме профсоюзов
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Москва надеется, что представители Украины и западных стран примут участие в запланированной на 5 мая неформальной встрече Совбеза ООН в формате «формулы Арриа» по расследованию пожара в Доме профсоюзов в Одессе, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы хотим, чтобы наши коллеги по Совету взглянули в глаза тем, кто на себе прочувствовал, что изменилось на Украине после Майданного переворота и услышали их рассказы от первого лица», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
«Надеемся, что мужества поучаствовать в нашем мероприятии хватит и у наших западных коллег, традиционно выгораживающих Киев, – указал Полянский. – Будем приветствовать и участие представителей постпредства Украины, однако надежды на это мало – в последнее время они такие встречи своим присутствием не удостаивают, четко показывая, что их интересует не диалог, а лишь пропаганда своих установок на ооновской площадке».
Он также сообщил, что в ходе заседания по видеосвязи выступят Алексей Албу, Сергей Киричук и Дмитрий Фучеджи, «непосредственно находившиеся на месте трагедии в Одессе 2 мая 2014 года». «Их дополнят Анна Тув, столкнувшаяся с действиями украинских радикалов на Донбассе, и Ростислав Ищенко, подвергшийся их преследованиям в Киеве», – добавил дипломат.
В воскресенье вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал. В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.
Ранее антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
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В России раскритиковали идею пускать в ЕС после одобренной EMA прививки
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Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии пускать в Евросоюз только после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами.
Сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что ЕК не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды. «Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <…> Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», – заявил парламентарий РИА «Новости».
По его мнению, инициатива Еврокомиссии напоминает санкции, поэтому ее не примут. «Любые разумные страны не пойдут на это предложение», – подытожил Башкин.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, увидел в этой идее предпосылки для возникновения «ковидного занавеса». «Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период», – сказал депутат. Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в ЕС.
«Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура», – заявил Слуцкий. При этом он призвал не торопиться с выводами.
Напомним, в конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны Евросоюза будут принимать туристов после вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие покупки российской вакцины.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров
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Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
«Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить – выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы», – приводит слова Кравчука ТАСС.
Он добавил, что, с точки зрения Киева, изменение формата может означать изменение состава их сторон и повышение статуса их участников. «Или выйти из минского формата, или расширить этот формат, перенеся его, скажем, в Европу, изменив состав на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы эти документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными для исполнения», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина-24».
Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам», – заявил Кравчук.
В прошлый понедельник Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
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Нуланд собралась на Украину
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Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд будет находиться в Киеве во время визита на Украину главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, следует из графика поездок руководства американского внешнеполитического ведомства.
Согласно графику Госдепартамента США, Нуланд собирается посетить Лондон и Киев в период с 4 по 6 мая, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Сенат США утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на второй неделе мая отправится на Украину на фоне растущей напряженности с Россией. Как уточнил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, который также сопровождает Блинкена в Великобританию и на Украину, в ходе визита госсекретаря США в Киев планируется обсудить поставки американского оружия Украине.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на негативный багаж отношений с Россией у Нуланд, подчеркнув, что ее назначение в Госдепартамент является актом эскалации со стороны США.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «От возращения Виктории Нуланд в большую политику, конечно же, нужно ожидать печенье. Есть на Украине такая народная примета – как только она привезет печеньки, так сразу начнется что-нибудь хулиганско-провокационное». Сама Нуланд в 2014 году заявляла, что раздавала на Майдане в центре Киева не печенье, а сэндвичи.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В 2019 году она выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России. В 2019 году Нуланд отказали в российской визе по причине включения в черный список за антироссийские санкции.
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Пентагон заметил «много войск» у границ Украины
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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у границ Украины находится еще много российских войск.
«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск, подчеркнув, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ.
Напомним, 23 апреля Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. К 26 апреля самолеты и вертолеты авиации ЮВО и ЧФ вернулись из Крыма на аэродромы постоянного базирования.
22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
При этом министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России. В Пентагоне пообещали «пристально следить» за границей России и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.
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ВОЗ решила оценить безопасность «Спутника V» летом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает дать оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня-июле, сообщила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
«У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, «предоставление данных в процессе». Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», – цитирует РИА «Новости» Симао.
По его словам, эксперты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины, при этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА.
«Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно – в июле», – добавила она.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май.
Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V».
Украинец осужден в России за контрабанду запчастей к МиГ-29
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Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Украины Сергея Ливенцова, признанного виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолетов МиГ-29, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Гражданин Украины Ливенцов Сергей Иванович признан Гагаринского судом виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения)», – рассказал источник ТАСС.
Ливенцову назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор был провозглашен 23 апреля и уже обжалован осужденным и его защитой.
В апреле гражданин Украины был приговорен к десяти годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300.
Отель в Турции закрыли из-за украинских туристов
Власти Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отпраздновать наступление Пасхи, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.
По информации газеты Turkiye, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники вечеринки выложили фото в соцсетях. В итоге отелю аннулировали сертификат «Безопасный туризм», позволяющий работать в пандемию, передает РИА «Новости».
«В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился», – заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.
В Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19: в частности, он подразумевает круглосуточный комендантский час – самый продолжительный в стране с начала пандемии. Кроме того, МВД Турции распорядилось резко сократить ассортимент товаров в магазинах в рамках мер по противодействию коронавирусу и всеобщему локдауну в стране.
США призвали власти Украины расследовать убийства журналистов
Соединенные Штаты осуждают насилие в отношении работников СМИ и призывают власти Украины расследовать убийства и преследования журналистов, заявил пресс-атташе посольства США на Украине Дэниел Лангенкемп.
«Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации. Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы», – приводит текст заявления пресс-атташе посольства США на Украине ТАСС.
Лангенкемп отметил важную роль журналистов в формировании общественного мнения. «Очень легко забыть об исключительно важной роли, которую независимые СМИ играют, предоставляя общественности информацию, которая позволяет обществу бороться с коррупцией, сопротивляться нарушениям прав человека и делать осознанный выбор относительно судьбы своей страны», – подчеркнул Лангенкемп.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш в честь Всемирного дня свободы печати призвал правительства всех стран оказывать поддержку свободным и многообразным СМИ. Российское внешнеполитическое ведомство в связи со Всемирным днем свободы печати в свою очередь обратило внимание, что ситуация с ущемлением свободы СМИ остается тяжелой на Украине и стремительно ухудшается в странах Прибалтики.
Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве у подъезда собственного дома был застрелен бывший шеф-редактор украинской газеты «Сегодня», журналист Олесь Бузина, который не поддерживал антироссийскую позицию киевской власти. В июле 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встретиться с матерью журналиста.
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В Индии предложили ввести общенациональный карантин
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Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди во вторник призвал власти Индии ввести общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса.
«Единственный способ остановить распространение коронавируса сейчас – это полная изоляция с защитой минимального дохода для уязвимых слоев населения. Бездействие убивает много невинных людей», – передает ТАСС заявление политика.
Ряд штатов страны, в частности Махараштра и Гоа, а также Национальный столичный округ Дели уже ввели ограничения на передвижение граждан, однако возможность введения нового общенационального карантина власти Индии отрицают.
Первый общенациональный карантин в Индии был введен в конце марта прошлого года, когда в стране было всего 500 заразившихся коронавирусом. Спустя три месяца, когда число инфицированных в Индии превысило 300 тыс., власти отменили карантин и разрешили возобновить экономическую деятельность в полном объеме.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
Украине предрекли потерю аграрного потенциала из-за продажи земли
Из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный, заявил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью телеканалу КРТ.
По словам Золотарева, сегодня на Украине многие люди «со светлыми лицами» рассказывают о том, что село заживет после появления там эффективных собственников. При этом он напомнил, что четверть века назад то же самое говорилось об эффективных собственниках промышленных предприятий, передает РИА «Новости»..
«И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный… То, что нам сейчас предлагают по рынку сельхозземли, мы получим латифундизацию», – отметил эксперт.
Золотарев указал, что никто не думает о социальной цене, предупредив при этом о риске того, что в результате реформы от 3,5 до 5 млн украинцев станут «лишними людьми».
«Перспектива – страна периферийного капитализма. Причем не факт, что будет обеспечена ее целостность», – заключил руководитель украинского аналитического центра.
Напомним, 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта. Ранее Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
Шри-Ланка получила первую партию «Спутника V»
Первая партия препарата российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Шри-Ланку, сообщили разработчики препарата.
«Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», – сообщается в официальном Twitter российской вакцины от коронавируса.
В январе посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». 4 марта Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре. В том же месяце власти Шри-Ланки решили приобрести «Спутник V» для программы вакцинации населения.
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И.о. вице-премьера Армении привился «Спутником V»
Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян вакцинировался российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Григорян привился вакциной против коронавируса «Спутник V», – говорится в сообщении кабмина, передает РИА «Новости».
Также вакцину от COVID-19 получил и секретарь Совбеза республики Армен Григорян. Он призвал граждан вакцинироваться и таким образом предотвратить цепочку распространения коронавирусной инфекции. При этом он не сообщил, какую вакцину принял, сообщает Sputnik Армения.
Днем ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян также сделали прививку от коронавируса. Однако они не уточнили, каким именно препаратом он привились.
В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. По последним данным в стране выявлены 217 407 случаев COVID-19, скончались свыше 4,1 тыс. человек.
В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами «Спутник V» и AstraZeneca. Также в республику доставили 100 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac. Заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тыс. человек.
Вакцина «Спутник V» одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Зафиксирован минимальный с конца сентября прирост коронавирусных больных за сутки
В России за последние сутки зафиксировали 7770 новых случаев коронавируса, это минимальный прирост с 26 сентября 2020 года, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 7 770 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 945 (12,2%) без клинических проявлений... В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 839 514 случаев коронавирусной инфекции», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Темп прироста, по этим данным, составляет 0,16%, 26 сентября было зарегистрировано 7523 новых случая коронавируса.
Напомним, за прошлые сутки в России выявили 8489 новых случаев коронавируса.
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