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Пентагон заметил «много войск» у границ Украины
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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у границ Украины находится еще много российских войск.
«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск, подчеркнув, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ.
Напомним, 23 апреля Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. К 26 апреля самолеты и вертолеты авиации ЮВО и ЧФ вернулись из Крыма на аэродромы постоянного базирования.
22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
При этом министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России. В Пентагоне пообещали «пристально следить» за границей России и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.
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США предсказали катастрофу из-за попыток Байдена угрожать России
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Недружественные заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой, говорится в статье, опубликованной в американском издании The National Interest.
Автор материала считает, что подобными словами Байден сделал «последнее предупреждение» России. При этом в статье отмечается, что в случае обострения отношений США придется «воевать на два фронта»: и с Россией, и с Китаем, передает РИА «Новости».
«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», – отмечает автор статьи.
Напомним, в четверг Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации с Россией, однако при этом пригрозил Москве «последствиями». При этом в прошлую субботу временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента США о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.
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Американская разведка объяснила страх Вашингтона перед Москвой
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В США опасаются, что Россия останется «разрушительной державой» в течение многих лет, несмотря на все чинимые препятствия, следует из ежегодного доклада американского разведсообщества.
В докладе указывается, что Россия, вероятно, «останется разрушительной державой в течение многих или всех следующих двух десятилетий», и эта опасность для США сохранится, даже если «материальные возможности Москвы снизятся по сравнению с другими крупными игроками», передает «Царьград».
Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия захочет сыграть роль силового посредника на постсоветском пространстве и за его пределами. При этом у Москвы есть целый ряд преимуществ – не только эффективные вооруженные силы, оружие массового поражения, а также энергетические и минеральные ресурсы. Кроме того, на руку России играет ее обширная география и «готовность применять силу за рубежом».
«Москва, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и наладить отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах», – считают авторы доклада.
При этом особенно американскую разведку беспокоит наращивание Россией военного присутствия в Арктике. Указывается, что Россия продолжает «бороться за влияние в мире», несмотря на ситуацию с инвестиционным климатом и помехами в экономике.
Отметим при этом, что ранее Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией.
Украинские призывники массово проигнорировали службу в ВСУ
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За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды ВС Украины, на сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов – из западных регионов страны.
В ходе весеннего армейского призыва минобороны Украины запланировало заполучить в свои ряды около 14 тыс. человек.
«Мы уменьшили [запланированные] показатели призыва на 6,5 тыс. потенциальных бойцов, поскольку увеличили количество контрактников. На этом фоне предельная численность Вооруженных сил Украины остается в рамках международных договоренностей», – передает ФАН со ссылкой на заявление Генштаба Украины.
За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды вооруженных сил государства, на специальные сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов из западных регионов страны.
В ряде районов Ивано-Франковской и Тернопольской областей в местные военкоматы не явился ни один призывник. При этом зачастую так называемые добровольные помощники военкомов (ДПВ), представляющие крайне правые националистические группировки, наталкиваются на яростный отпор местного населения. По некоторым данным, в Прикарпатье жители одного из сел силой отбили у рекрутской команды 19-летнего молодого человека. «Из 50 человек [в регионе], подлежащих призыву в Вооруженные силы Украины, 48 выехали на сезонные работы в Польшу, еще двое – болеют», – говорится в одной из докладных записок, составленной одним из сотрудников отряда ДПВ в Волынской области. Доклады подобного содержания сегодня поступают практически из всех областей Украины.
По словам менеджера киевского агентства по набору персонала Юрия Кирика, солдат украинской армии едва ли сможет рассчитывать на денежное довольствие даже в 2 тыс. гривен (около 5 тыс. рублей). При этом занимаясь даже неквалифицированным трудом в Российской Федерации или странах ЕС, украинец может получать 20 тыс. гривен.
В минобороны Украины напомнили потенциальным уклонистам об административной и даже уголовной ответственности за отказ от «службы на благо родины». В оборонном ведомстве заявили, что за систематическое игнорирование требования явиться в военкомат призывнику грозят штрафы в размере до 10 тыс. гривен и даже тюремное заключение на два года. В отдельных случаях критика указанного призыва будет рассматриваться властями как «попытка дискредитации основ государственности».
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева.
Ранее Зеленский уже сообщал о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. В ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года минобороны Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.
По итогам 2020 года ситуация для украинских «ястребов» если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может выставить против России лишь армию дезертиров.
В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, поскольку он нарушает языковой закон. Мэр города Геннадий Труханов не поддержал эту инициативу.
На прошлой неделе языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе» из советской оперетты «Белая акация».
«Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета – я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя – это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой – это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать», – заявил Креминь, передает РИА «Новости».
Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного и заявил, что данное решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой.
«Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых, 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость», – заявил Труханов в комментарии «Стране».
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.
Украинцев предупредили о риске остаться без горячей воды и отопления
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С 20 мая жители Украины могут остаться без горячей воды, не исключен срыв будущего отопительного сезона, сообщил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.
Как поясняет украинское издание Obozrevatel, такая ситуация сложилась из-за «перехода теплокоммунэнерго на рыночные условия покупки газа при условии огромных долгов и в ситуации, когда за горячую воду и тепло им платят уже после использования услуги, а за голубое топливо придется вносить предоплату».
После того, как закончится срок действия документа, обеспечивающего нынешний тариф, «предприятия должны закупать газ по предварительной оплате», сказал Блащук. «А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ», – заявил он, добавив, что «отопительного сезона может и не быть».
Один из крупных участников рынка заявил, что на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся как потребители без поставщика газа. Значит, газ им должны отключить.
Даже если отключения не будет, остается вопрос с тарифами. Издание поясняет, что стоимость газа без спецобязательств будет меняться каждый месяц, а зимой может быть примерно на 40% выше, чем летом. При открытии рынка украинским властям придется пересмотреть цены на горячую воду и тепло. «Сдерживали тарифы годами. А теперь что делать? Резко повышать? Горячая вода и так дорогая, а летом убыточная», – заявили в «Укртеплокоммунэнерго».
Напомним, Верховная рада назначила новым министром энергетики и угольной промышленности Германа Галущенко – вице-президента «Энергоатома». Кроме того, украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
США предъявили России претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание на ситуацию вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана в России СМИ-иноагентом).
«В России власти продолжают ограничивать независимое освещение событий, в том числе [это касается] «Радио Свобода», – приводит ТАСС выдержку из заявления Блинкена по случаю Всемирного дня свободы печати.
«Комитет защиты журналистов (КЗЖ, базирующаяся в Нью-Йорке общественная организация) сообщил, что в 2020 году число журналистов, убитых [в мире] за их материалы, увеличилось более чем в два раза, причем наибольшее количество убийств совершено в Мексике и Афганистане. Согласно данным КЗЖ, число журналистов, отправленных в тюрьму, <…> в 2020 году достигло самого высокого уровня с тех пор, как организация начала отслеживать эту статистику. Больше всего журналистов попало в прошлом году в тюрьму в КНР, Турции, Египте», – отметил Блинкен.
«Информация и знания – это мощные инструменты, а свободная и независимая пресса – основной институт, дающий общественности информацию, необходимую ей для отстаивания своих интересов, принятия взвешенных решений и обеспечения подотчетности правительственных чиновников. США выступают за свободу прессы онлайн и офлайн, а также за безопасность журналистов и работников СМИ во всем мире», – добавил госсекретарь.
По его мнению, пандемия коронавируса «дала репрессивным правительствам повод усилить давление на независимые СМИ». Блинкен также выразил обеспокоенность «активизацией усилий» властей некоторых стран «по лишению общественности информации и знаний путем установления контроля за доступом в интернет и цензуры в отношении контента».
В прошлый четверг глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил России «ответом» со стороны США в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом).
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кому выгодно обострение межнациональных отношений в России и кто пытается посеять раздор между многочисленными народами страны?
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Глава Космических сил США заявил об оружии России против спутников
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Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе, заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.
По его словам, «космос – такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море». Он уверен, что Россия и Китай «разработали оружие, которое может либо вывести из строя спутники, либо уничтожить спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство». При этом Китай он назвал «основной угрозой» для США, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Реймонд заявил, что хотя космос, по мнению США, является «областью ведения боевых действий», цель его ведомства заключается в том, чтобы не допустить «конфликта, который начнется или распространится на космос», но для этого «нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников». Он заявил, что этого можно добиться либо через «лишение выгод», либо через «обременение издержками».
В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин на церемонии вступления в должность нового главы Индо-Тихоокеанского командования Джона Аквилино заявил, что «основой обороны Америки все еще является сдерживание», когда противники США «понимают бессмысленность прямого столкновения».
«Как сказал президент Джон Кеннеди в 1961 году, только когда у нас без сомнений слишком много оружия, мы можем быть без сомнения уверены, что нам не придется его применять. Этот принцип действует и сегодня. И мы еще лучшие в этом деле», – заявил он, добавив, что сила США «коренится в демократии, включая способность изменять курс и использовать таланты всех представителей народа».
Однако развитие технологий меняет характер войны, чем пользуются потенциальные противники США, так что Вашингтону нужно «убедиться, что система сдерживания сохраняет силу во всех возможных вариантах конфликта». Остин указал, что речь идет не только о традиционных областях сдерживания на земле, воде и в воздухе, но также в космосе и киберпространстве.
Напомним, США назвали Россию своим главным соперником в космосе. Космическое командование США утверждает, что Россия в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия.
Захарова заявила, что США подорвали свою консульскую работу в России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сами подорвали свою консульскую работу в России.
«На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», – заявила Захарова в интервью Sputnik на русском.
По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами, принимает сама страна. В связи с этим дипломат подчеркнула, что «не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении».
Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания, отметив, что Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от семи до десяти дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.
Накануне посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
В МИД заявили, что решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб.
Зеленский пожаловался на «вакцинную несправедливость» Евросоюза
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину, сообщило польское издание WNP.
«Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом... наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, на сегодняшний день привиты около 1 млн украинцев, что составляет небольшой процент от общего количества жителей страны.
«Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года», – уточнил он. Зеленский считает такое поведение со стороны ЕС несправедливым и «несоответствующим европейским ценностям».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Блинкен собрался обсудить в Киеве поставки оружия Украине
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Вопрос о поставках американского оружия Украине рассмотрят в ходе визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев, заявил и.о. его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Он отметил, что США «предоставляют Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь». Рикер уверен, что эта «тема будет поднята», она является «частью регулярного взаимодействия между посольством» США и «теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами», передает ТАСС.
Рикер отказался сказать, идет ли речь о новых поставках оружия. Рикер напомнил, что Конгресс США выделил в 2021 году 408 млн долларов на помощь Украине в области безопасности, передает РИА «Новости».
Госсекретарь отправится на Украину на следующей неделе. СМИ сообщали, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.
Блинкен в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Глава Госдепа выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, «особенно перед лицом российской агрессии», а также будет добиваться «большего прогресса в институциональных реформах и антикоррупционной повестке дня», сказал Рикер.
Также США «подчеркнут призыв к украинским лидерам уважать практику транспарентного корпоративного управления, особенно на государственных предприятиях», включая «сектор энергетики». Рикер считает, что проведение реформ в условиях прозрачности и борьбы с коррупцией особенно важно «для стабильности и прогресса в будущем». По его словам, любые попытки изменения управления, выборных процедур создают проблемы, так как «корпоративное управление является критически важным для стабильного демократического общества».
Он отметил, что «другие представители международного сообщества, друзья Украины в Европе, включая Международный валютный фонд, также выразили обеспокоенность некоторыми из шагов» в отношении «Нафтогаза», это «будет в повестке встречи».
Напомним, украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
США поддержали решение Чехии исключить Росатом из тендера на АЭС
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем обсудил ситуацию вокруг отношений между Москвой и Прагой, а также поддержал решение чешской стороны исключить Росатом из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, сообщил Госдепартамент.
«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России», – приводит ТАСС сообщение Госдепартамента.
В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства отметили, что решения чешского правительства исключить российскую госкорпорацию Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» и «существенно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО».
Напомним, после того, как Прага заявила, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
В российской госкорпорации заявили, что исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является политически ангажированным.
Военную технику ВСУ заметили у храма в Донбассе
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Ударный беспилотник украинских силовиков был перехвачен военнослужащими самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) около города Ясиноватая, сообщили в Народной милиции ДНР.
«Сегодня в 7.35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Террикон – М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ», сообщает Донецкое агентство новостей.
В Народной милиции допускают, ударный беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где местные жители после пасхальной службы освящают традиционную пасхальную еду.
Уточняется, что при падении беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, предположительно, осколочную гранту ВОГ-17, которая разорвалась при ударе о землю. Жертв среди населения и разрушения гражданской инфраструктуры нет.
В понедельник президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. «Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – сказал Зеленский.
В минувшую субботу контактная группа не смогла согласовать «пасхальное перемирие». Полпред России на переговорах Борис Грызлов констатировал: несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.
В начале апреля в делегации ДНР на переговорах инициативу Украины объявить новое перемирие в Донбассе назвали манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества.
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Пушилин: Предприятия Донбасса научились жить без Украины
Предприятия Донбасса научились работать без Украины, у них есть экспортный потенциал, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Наш бизнес еще с 14-го года начал перестраиваться, но после введения блокад – и транспортной, экономической и всевозможное, – мы от Украины давно уже отрезаны и научились жить без Украины. Все логистические цепочки, все поставки сырья, все цепочки по реализации продукции, они абсолютно новые. Сложнее всего самым крупным предприятиям, потому что в таких объемах, в таких количествах это, конечно же, всегда находится под пристальным вниманием», – сказал Пушилин.
По его словам, основные предприятия – металлургической промышленности, угольной промышленности, машиностроения – «практически вынуждены совершать подвиги», чтобы работать и сохранять рабочие места, передает РИА «Новости».
«Они имеют очень серьезный экспортный потенциал. Поэтому, безусловно, особенно когда буквально полтора года предыдущие были особенно сложными, потому что конъюнктура на международной площадке, цены на металл, цены на сырье, они еще усугубили у нас ситуацию, потому что цена на сырье росла, цена на готовую продукцию падала... потом COVID-19, общий спад. Это все, конечно, те удары, которые приходилось выдерживать нашей экономике. Продолжаем держать этот удар. Но тем не менее настроены оптимистично», – отметил глава ДНР.
Ранее Пушилин заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины.
Washington Post исправила статью о Джулиани и «российской операции влияния»
Американская газета Washington Post отказалась от своих заявлений о том, что ФБР в 2019 году предупреждало Рудольфа Джулиани, экс-адвоката бывшего президента США Дональда Трампа, о якобы проводимой Россией «операции влияния».
Как признала Washington Post, в четверг «неверно сообщалось, что американская сеть One America News Network была предупреждена ФБР о том, что стала целью российской операции влияния». В прежней версии статьи «также говорилось, что такое же предупреждение было сделано Рудольфу Джулиани», хотя он это «оспаривал», передает ТАСС.
«В нынешней версии удалены утверждения о сделанных предупреждениях», – пишет Washington Post. Указывается, что власти только собирались «уведомить» Джулиани о том, что «по крайней мере, одно консервативное СМИ, One American News, подвергается риску быть использованными в попытках России повлиять на исход выборов».
Напомним, команда One America News Network сопровождала Джулиани, когда тот посещал Украину, и снимала фильм о деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантера. Джулиани и One America News Network опровергали информацию Washington Post о предупреждении ФБР.
В Госдуме пригрозили виновникам трагедии в Одессе международным трибуналом
Вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал.
«МИД России призвал ОБСЕ и Совет Европы требовать от Киева расследования трагедии 2 мая 2014 года. 48 погибших, более 200 пострадавших, а виновные так и не найдены, не привлечены к ответственности. При этом под следствием оказались выжившие сторонники «Антимайдана», – написал Толстой в своем Telegram-канале.
«Международные европейские структуры вот уже семь лет закрывают глаза на эту ситуацию. Более того, некоторые лица, которые могут быть причастны к атаке на Дом профсоюзов, сегодня вполне легально приезжают в Страсбург в составе официальной делегации и устраивают возмутительные провокации, их там внимательно слушают и кивают. И дальше ничего не происходит», – выразил негодование глава делегации России в ПАСЕ.
«Ситуация с игнорированием трагедии в Одессе – очередной пример лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур. Люди были жестоко убиты за свои политические убеждения, и это вам не мифический «новичок» и псевдобольной блогер. Но никаких резолюций, докладов и санкций мы до сих пор не видим», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.
При этом он выразил уверенность, что «рано или поздно справедливость восторжествует, виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание». «Их ждет международный трибунал», – предсказал Толстой.
Ранее в воскресенье украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
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