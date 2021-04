Аваков выступил за признание геноцида армян на государственном уровне В Швеции усомнились в возвращении войск России в места дислокации 25 апреля 2021, 04:30

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил с утверждением, что возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России якобы является «дымовой завесой». «Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России/ Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», – приводит ТАСС заявление Хультквиста в интервью телеканалу SVT. Шведский министр сообщил, что в пятницу провел разговор с главой Минобороны Украины. Отвечая на вопрос о том, не перенял ли он украинскую трактовку событий, Хультквист заверил, что это не так. Вместе с тем он повторил ранее звучавшую со стороны Запада версию, согласно которой Россия якобы несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной. «Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение [учений] – это только для видимости снижения тона», – утверждает министр обороны Швеции. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.

Украина закрывает университеты на кредит Всемирного банка 22 апреля 2021, 18:24

По задумке Всемирного банка, на выделенные деньги эксперты будут проводить аудит каждого института, университета и колледжа в республике. В результате проверок разрешение на образовательную деятельность получат только те вузы, которые отвечают необходимым стандартам – «прозрачным» и «эффективным», пишут Vesti.ua. Как отмечают в кредитной организации, на Украине уже началась оптимизация высшего образования: по словам представителей банка, в республике количество вузов за последние годы сократилось на 25%, однако «еще многое предстоит сделать». В качестве одного из аргументов в банке назвали плохую обратную связь абитуриентов с университетами: спрос на высшее образование среди молодежи высок, но информации о доступных вариантах его получения чрезвычайно мало, говорят во Всемирном банке. В организации сообщили, что правительство страны якобы согласно на проведение реформы, ее реализация займет шесть лет. Информация о возможном закрытии вузов вызвала критику в Сети, некоторые предполагают, что реформа может обернуться уничтожением системы высшего образования на Украине. В частности, пользователи опасаются, что деньги Всемирного банка осядут в карманах аудиторов либо будут «незаметно распилены» при реализации проекта. Также недовольство людей вызвало то, что сокращение коснется государственных вузов, в то время как выпускники частных университетов не всегда показывают хорошие результаты при приеме на работу. В свою очередь эксперты, выступающие за укрупнение вузов, считают, что украинцы поступают в университеты исключительно ради диплома, специализированные же знания он получают на дополнительных курсах, а поэтому сокращение вузов за счет закрытия неэффективных филиалов поднимет качество образования и снимет нагрузку с госбюджета. Так, журналист Дмитрий Заборин заявил, что «украинские вузы просто работают как бизнес», дающий студентам из регионов возможность закрепиться в городе и получить диплом, не всегда обязательный при трудоустройстве. Между тем, по словам экс-заместителя министра образования Украины Максима Стрихи, страна, если сравнивать количество университетов и студентов на душу населения, по уровню высшего образования находится «в среднеевропейской рамке», при этом не с лучшей стороны. «Возможно, экономичнее, с точки зрения государственных усилий, было бы эти университеты не ликвидировать, а, скажем, на месте тех трех организовать два, потому что такая ситуация почти в каждом нашем областном центре», – отметил он. Погребинский: Путин поставил перед Зеленским неразрешимую задачу 23 апреля 2021, 11:40

«Любой ответ Зеленского на предложение Путина ухудшит позицию президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал приглашение со стороны президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Ранее Зеленский предлагал Путину встречу в Донбассе. «Владимир Путин – искушенный политик. Он готовил свое заявление, это не экспромт. Таким образом российский лидер поставил перед Зеленским неразрешимую задачу. Любой ответ главы Украины ухудшит его позицию», – убежден киевский политолог Михаил Погребинский. Если Зеленский рискнет приехать в Москву, то он проиграет, потому что такой шаг вызовет бурю негодования и в Киеве, и в Вашингтоне, считает собеседник. «Но президент Украины – слабак, он никуда не поедет, – подчеркивает Погребинский. – При этом он сам давно просит о встрече. Сейчас ему предлагают приехать и поговорить, а он, скорее всего, откажется. Поэтому предложение Путина хорошо продумано». Политолог также добавил, что специалисты по пиару придумают какой-то вариант ответа для Зеленского. «Он будет в форме stand up, чтобы люди поулыбались. Но это не формат серьезного политика», – заключил эксперт. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. Путин предложил Зеленскому приехать в Москву 22 апреля 2021, 18:37

Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве. «Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать. «В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.

«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко. Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю 23 апреля 2021, 17:39

«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины. «Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев. Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев. По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев. В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua». Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обс

Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом, сообщают местные СМИ. Во время выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова к нему подошел представитель фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным российским флагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал kherson.net.ua. Устинов оттолкнул оппонента, между ними возникла потасовка. В итоге один из соратников депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» оттеснил Хланя и усадил его на место. В продолжении своей речи Устинов подчеркнул, что подобное поведение депутата областного совета – недопустимо. Ранее экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка. В Киеве отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР 22 апреля 2021, 23:29

Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что украинская «позиция принципиальна» и заключается в том, что «никаких переговоров» с ДНР и ЛНР «не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». При этом Арестович утверждает, что глава российского государства Владимир Путин «сделал сегодня очень интересную вещь» – по версии Киева, президент России якобы «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого», – пояснил Арестович. По словам советника главы офиса президента Украины, «конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения». Как заявил Арестович, «если придираться, это словесный выход из Минских соглашений». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе 23 апреля 2021, 16:16

Москва предложила Германии и Франции провести до 27 апреля встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить вопросы перемирия на юго-востоке Украины, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. «Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», – передает его слова РИА «Новости». «Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – добавил Козак. Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности. Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы. «Адмирал Нахимов» может стать самым сильным надводным кораблем в мире 22 апреля 2021, 08:27

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Об этом в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил гендиректор предприятия Андрей Дьячков. «Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирала Нахимова» самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира», – цитирует ТАСС Дьячкова. По его словам, несмотря на появление новых современных кораблей, «кораблей XXI века», тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и «Адмирал Нахимов», по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ России.

Крейсер находится в ремонте на «Севмаше» с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации – заметное усиление ударной мощи крейсера. Дьячков рассказал также, что строящиеся в настоящее время на «Северной верфи» фрегаты проекта 22350 в перспективе станут основой надводных группировок ВМФ России. «Вскоре фрегаты проекта 22350 должны стать основой надводных группировок флота России. В настоящее время продолжаются работы над шестью кораблями серии», – отметил он. По словам Дьячкова, новые фрегаты будут отличаться составом вооружения, что существенно усилит потенциал как самих кораблей, так и группировок, в состав которых они войдут, придаст им новые возможности и позволит решать дополнительные задачи. Кроме того, те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку. Дьячков напомнил, что головной в серии фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» привлек к себе пристальное внимание специалистов всего мира в 2019 году, когда совершил кругосветный поход, что было признано достижением и занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. «Подобные операции не проводились со времен распада Советского Союза. Во время похода корабль доказал свои отличные ходовые качества и надежность, правильность заложенных в него инженерных решений», – отметил он. По словам Дьячкова, СПКБ представит вариант патрульного корабля проекта 22160. «Если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен рестайлинг проекта, он получит новые возможности», – сказал он. Дьячков напомнил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано заказчиком – ВМФ России. Именно под цели и задачи, определенные им, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля. В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в дополнительном количестве кораблей проекта 22160, они получат новые возможности. «Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой и возможностью установки разных комплексов вооружения и систем», – пояснил он. По оценке Дьячкова, «за счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя». Он рассказал также, что СПКБ представит на Международном военно-морском салоне обновленный вариант пограничного корабля проекта 22460. «В этом году на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня, мы покажем обновленный проект корабля, который будет существенно отличаться от тех, что уже построены», – сказал он. Дьячков напомнил, что Пограничной службе ФСБ передано уже более десяти кораблей. «Все они прекрасно себя зарекомендовали. Их ходовые качества, условия обитаемости позволяют им эффективно выполнять задачи на всех морях практически в любых условиях. Корабли проекта 22460 служат сегодня и на Черном море, и на Севере», – сказал он. Напомним, в начале апреля источник в ОПК сообщил, что из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год. Американцы назвали истинные цели США на Украине 23 апреля 2021, 11:54 Текст: Алина Назарова

Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела». «США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга. Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости». «Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой. «На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой. Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение». «С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой. Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов». Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта. Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом 24 апреля 2021, 10:27

В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу. В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград». Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся. Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного. Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет». В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе 22 апреля 2021, 12:58 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). «Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он. Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией 23 апреля 2021, 08:59 Текст: Алина Назарова

Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. «Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран. Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб. МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения 23 апреля 2021, 19:05 Текст: Елизавета Булкина

Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «О какой «сдержанной реакции» и, тем более, «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» – говорится в комментарии Захаровой, на сайте ведомства.



«Цинично выглядит потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе - при том, что в ЕС, похоже, сами путаются в предоставленных им Киевом цифрах - в условиях, когда в Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и - вольно или невольно - сами их и поддерживают», – продолжила дипломат. Захарова отметила, что невозможно иначе воспринимать «периодически звучащие из уст руководства ЕС фразы, адресованные Киеву, вроде «Мы на вашей стороне».



«Возможно, руководству евродипломатии, вместо безоглядной поддержки украинских властей, пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно Минскому «Комплексу мер» и договоренностям на саммитах «нормандского формата» обязательств по урегулированию конфликта», – добавила дипломат. Она подчеркнула, что в другом случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, «позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей». «Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения «пещерной» идеологии неонацизма и правого экстремизма», – заключила Захарова Ранее в пятницу в ДНР сообщили, что украинские силовики 45 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, разведка ДНР обнаружила танки, гаубицы и бронетехнику, размещенную возле жилых домов на подконтрольной Украине территории. До этого подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерийских орудий и минометов окрестности Горловки, заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украина не смогла выпросить у Германии подержанные корветы 24 апреля 2021, 16:06

Киев пытается получить от Германии современное оборонительное оружие, «с помощью которого Украина могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Согласно данным газеты, Украина просит о поставках оружия для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования. «Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас «оказал сопротивление» в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу «открытость», сообщили как украинские, так и немецкие источники издания. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в этой связи заявил изданию, что «было бы неправильно исключить поставку исключительно оборонительных систем оружия» в то время, когда Россия якобы «угрожает войной». Ранее МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения в Донбассе. Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Кравчук отказался ехать в Минск на переговоры по Донбассу 23 апреля 2021, 15:47

Бывший украинский президент и руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отказался от поездок в Минск на переговоры по урегулированию конфликта. «Я туда (в Минск) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», – заявил Кравчук в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». По его словам, Белоруссия «подотчетна России», а белорусский лидер Александр Лукашенко «является вассалом». На данный момент много стран готовы предложить себя в качестве переговорной площадки для урегулирования конфликта. Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности. Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.