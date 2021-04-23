Войска на юге и западе России начали возвращаться в места дислокации

«Адмирал Нахимов» может стать самым сильным надводным кораблем в мире

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Об этом в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил гендиректор предприятия Андрей Дьячков.

«Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирала Нахимова» самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира», – цитирует ТАСС Дьячкова.

По его словам, несмотря на появление новых современных кораблей, «кораблей XXI века», тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и «Адмирал Нахимов», по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ России.

Крейсер находится в ремонте на «Севмаше» с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации – заметное усиление ударной мощи крейсера.

Дьячков рассказал также, что строящиеся в настоящее время на «Северной верфи» фрегаты проекта 22350 в перспективе станут основой надводных группировок ВМФ России.

«Вскоре фрегаты проекта 22350 должны стать основой надводных группировок флота России. В настоящее время продолжаются работы над шестью кораблями серии», – отметил он.

По словам Дьячкова, новые фрегаты будут отличаться составом вооружения, что существенно усилит потенциал как самих кораблей, так и группировок, в состав которых они войдут, придаст им новые возможности и позволит решать дополнительные задачи. Кроме того, те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку.

Дьячков напомнил, что головной в серии фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» привлек к себе пристальное внимание специалистов всего мира в 2019 году, когда совершил кругосветный поход, что было признано достижением и занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. «Подобные операции не проводились со времен распада Советского Союза. Во время похода корабль доказал свои отличные ходовые качества и надежность, правильность заложенных в него инженерных решений», – отметил он.

По словам Дьячкова, СПКБ представит вариант патрульного корабля проекта 22160.

«Если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен рестайлинг проекта, он получит новые возможности», – сказал он.

Дьячков напомнил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано заказчиком – ВМФ России. Именно под цели и задачи, определенные им, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля.

В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в дополнительном количестве кораблей проекта 22160, они получат новые возможности. «Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой и возможностью установки разных комплексов вооружения и систем», – пояснил он.

По оценке Дьячкова, «за счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя».

Он рассказал также, что СПКБ представит на Международном военно-морском салоне обновленный вариант пограничного корабля проекта 22460.

«В этом году на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня, мы покажем обновленный проект корабля, который будет существенно отличаться от тех, что уже построены», – сказал он.

Дьячков напомнил, что Пограничной службе ФСБ передано уже более десяти кораблей. «Все они прекрасно себя зарекомендовали. Их ходовые качества, условия обитаемости позволяют им эффективно выполнять задачи на всех морях практически в любых условиях. Корабли проекта 22460 служат сегодня и на Черном море, и на Севере», – сказал он.

Напомним, в начале апреля источник в ОПК сообщил, что из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год.