ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО Соединения 58-й армии подготовили к переброске после учений в Крыму Авиация ЮВО и ЧФ вернулась на базовые аэродромы после учений в Крыму 26 апреля 2021, 05:34 Текст: Антон Никитин

Самолеты и вертолеты авиации Южного военного округа и Черноморского флота вернулись на аэродромы постоянного базирования из Крыма после контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе ЮВО. «Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки за зимний период обучения. Экипажи самолетов вертолетов совершили перелеты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, было задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов. Армейская и флотская авиация отработала взаимодействие, проведя ракетные пуски и бомбометания, а также доставив десант и обеспечив огневое прикрытие. «Летный состав истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34, а также штурмовиков Су-25СМ3 выполнили ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям, экипажи подтвердили способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью», – сказали в пресс-службе. Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.

Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом 24 апреля 2021, 10:27

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу. В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград». Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся. Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного. Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет». В Швеции усомнились в возвращении войск России в места дислокации 25 апреля 2021, 04:30

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил с утверждением, что возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России якобы является «дымовой завесой». «Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России. Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», – приводит ТАСС заявление Хультквиста в интервью телеканалу SVT. Шведский министр сообщил, что в пятницу провел разговор с главой Минобороны Украины. Отвечая на вопрос о том, не перенял ли он украинскую трактовку событий, Хультквист заверил, что это не так. Вместе с тем он повторил ранее звучавшую со стороны Запада версию, согласно которой Россия якобы несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной. «Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение [учений] – это только для видимости снижения тона», – утверждает министр обороны Швеции. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. В Турции показали анимацию уничтожения похожей на «Панцирь-С1» цели 23 апреля 2021, 11:48 Текст: Алина Назарова

Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». В анимационном видео, размещенном Roketsan в соцсетях, турецкий беспилотник, оснащенный «умными бомбами» MAM-T, поражает похожую на «Панцирь-С1» цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов, передает РИА «Новости». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roketsan (@roketsan) Ранее в программе «Вести недели» на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник «Ланцет» уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции. В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили РИА «Новости», что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Войска на юге и западе России начали возвращаться в места дислокации 23 апреля 2021, 09:41

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части, сообщило Минобороны. «В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Отмечается, что в места постоянной дислокации возвращаются войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. В Крыму собрались создать аналог турецкой Анталии 24 апреля 2021, 08:24 Текст: Наталья Ануфриева

Туристический кластер в Сакском районе на западном побережье Крыма станет своеобразным аналогом турецкого курорта Анталия, заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. Кабанов заявил, что «данный проект можно назвать своего рода аналогом турецкого курорта Анталия», и «фактически на западном побережье Крыма будет построен новый современный курорт», передает РИА «Новости». По его словам, государство обеспечит строительство всей необходимой инфраструктуры, а возведением рекреационных объектов займутся инвесторы, которые уже активно интересуются данным кластером. Ранее сообщалось, что новый курортный кластер планируется построить в Сакском районе на западном побережье Крыма, где можно сделать рекреационную зону и куда зайдут крупные туроператоры. Кластер планировалось построить возле села Штормовое. Ориентировочная площадь – порядка 500 гектар с пятикилометровой пляжной линией. Ранее сообщалось, что в Крыму ожидают рекордный поток туристов в 2021 году. Неопознанный объект нашли рядом с местом пропажи подлодки ВМС Индонезии 23 апреля 2021, 10:55 Текст: Наталья Ануфриева

Неподалеку от места исчезновения подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402 нашли неопознанный объект, заявил начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно. Маргоно сообщил, что спасатели обнаружили неопознанный объект с высоким магнетизмом на глубине 50-100 метров. Власти страны надеются, что этот объект и есть пропавшая подлодка, передает канал «360». К месту уже отправился корабль с эхолокатором. Советский и российский журналист, писатель-маринист, автор исторических расследований, советский офицер-подводник Николай Черкашин подтвердил, что сорокалетний возраст делает подлодку достаточно старой – KRI Nanggala-402 была заложена в марте 1978 года – ее завершили 6 июля 1981 года в Германии «Это для любого корабля серьезный возраст, а для подводной лодки особенно. Суда этого типа, построенные в Германии, считаются одними из самых ненадежных неатомных подлодок. Их было построено свыше 14 единиц, и они состоят на службе флотов разных стран мира – в том числе Греции, Перу, Аргентины и Индонезии», – сказал эксперт. Также писатель-подводник отметил, что на судне было увеличенное количество членов экипажа: «Видимо, потому что лодка выходила на зачетные контрольные торпедные стрельбы, там были дополнительно размещены прикомандированные офицеры. Потому что 53 человека для такого корабля многовато. Обычно в таких случаях дополнительно прикомандировывают каких-то специалистов, которые выступали либо посредниками, либо консультантами». Черкашин признался, что первые версии причины аварии, которые приходят в голову, – человеческая ошибка или отказ оборудования, 50 на 50. «Я считаю, что некого спасать на такой глубине (700 метров – прим. ВЗГЛЯД). У лодки этой модели предельная глубина – примерно 300 метров, расчетная глубина – 500 метров (...) Похоже, подлодку просто раздавило, поэтому и возникло всплывшее нефтяное пятно», – пояснил он. Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета The Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн отмечал, что глубина в 700 метров может быть смертельна для данного типа подлодок. Во Вьетнаме предположили стратегию применения Россией комплексов РЭБ для создания «мертвых зон» 24 апреля 2021, 14:53 Текст: Наталья Ануфриева

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы могут быть использованы для создания «мертвых зон», попав в которые вражеские БПЛА и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, считают эксперты из Вьетнама. Вьетнамские эксперты рассказали о средствах, с помощью которых будут создаваться «мертвые зоны», где вражеские беспилотники и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, передает ФАН со ссылкой на портал Soha. «Россия, как известно, потратила значительные ресурсы на развитие системы радиоэлектронной борьбы. За последние годы воинские подразделения страны получили более 20 типов комплексов РЭБ, выполняющих множество задач, начиная от помех радиолокаторам на истребителях и разведывательных самолетах противника до подавления связи на уровне штабов армий и военных операций», – отмечают специалисты. Указывается, что усилия российских разработчиков РЭБ и финансы не были потрачены напрасно, так как это дало России превосходство над США в этой сфере. Так, вьетнамские эксперты отмечают, что недавно более 20 подразделений радиоэлектронной борьбы провели учения по созданию «мертвых зон» на 15 полигонах в Западном и Южном военных округах. В национальном масштабе подобные учения запланированы на 2022 год. В середине апреля 49-я общевойсковая армия ЮВО впервые испытала станции РЭБ «Поле-21», способные создавать сплошную зону радиопомех в радиусе 50 километров. На вооружении ВС России был принят самый мощный в мире мобильный наземный комплекс РЭБ «Мурманск-БН» с радиусом действия 5 тыс. километров. Первый такой комплекс появился в Северном военном округе в 2014 году, а в 2017 году он был развернут в Крыму. Еще через год комплекс «Мурманск-БН» получила группировка ВС РФ, дислоцированная в Калининградской области. Ранее российские СМИ сообщили о запуске Минобороны программы создания «мертвых зон» – районов страны, полностью защищенных от проникновения вражеских беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире. До этого в Челябинской области прошли учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), на которых были отработаны новые способы подавления дронов. В учениях были задействованы станции подавления РЭБ «Поле-21», «Житель», «Свет-КУ», радиолокационные станции П-19 «Дунай» и «Ниобий». ЕС призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря 23 апреля 2021, 15:17 Текст: Алина Назарова

Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Решение Российской Федерации закрыть отдельные районы Черного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом (в ЕС не признают состоявшийся в Крыму референдум) является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения», – заявил он, передает ТАСС. Стано также заявил, что ЕС будет внимательно следить за движением войск России у границы с Украиной. «Мы приняли к сведению объявление министра обороны Шойгу в четверг о намерении отвести войска (из районов учений). Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму», – заявил он. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО 26 апреля 2021, 00:59

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны. «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью». Напомним, в январе Грабчук сообщал, что все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы ПРО Москвы завершены. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах до пятидесяти километров. Песков назвал возможные темы беседы Путина с Зеленским 23 апреля 2021, 12:39 Текст: Алина Назарова

Темой разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, какие темы, касающиеся двусторонних отношений, готов обсуждать российский президент с украинским коллегой, готов ли обсуждать Крым. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. В порты после учений вернулись более 20 кораблей ЧФ 23 апреля 2021, 15:57 Текст: Алина Назарова

На свои базы после завершения крупных учений на юге России вернулись более 20 кораблей Черноморского флота, сообщили в Минобороны России. «Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне Опук в Крыму», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Как уточнили в Минобороны, для возвращения участвовавших в маневрах частей ВДВ задействуют около 40 воинских эшелонов и проведут более 30 рейсов военно-транспортных самолетов. Всего в активной фазе учений в Крыму участвовали более 10 тыс. военных, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения и до 200 летательных аппаратов, включая 40 самолетов Военно-транспортной авиации ВКС России. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. В Минобороны раскрыли число вакцинированных военнослужащих 25 апреля 2021, 22:56 Текст: Антон Никитин

Вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах России прошли более 660 тыс. человек, говорится в бюллетене Минобороны. «Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах России направлены на проведение массовой добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала. К настоящему времени добровольную вакцинацию «Спутником V» прошли 660694 человека», – приводит текст сообщения РИА «Новости». В бюллетене отмечается, что на текущий момент в Вооруженные силы России поставлено 705965 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровели 23 военнослужащих, общая численность выздоровевших в армии России (нарастающим итогом) увеличилась до 32869 человек. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 114110 человек. В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период на текущие сутки установлено 347 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Напомним, в августе 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие в обязательном порядке получат прививку от коронавируса, первыми вакцинацию пройдут военные, несущие боевую вахту на кораблях дальней морской зоны, в подводном флоте и Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Истребители ВМС США сопроводили Ту-142 над Тихим океаном 23 апреля 2021, 11:21 Текст: Алина Назарова

Палубные истребители F/A-18 американских ВМС сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках десятичасового полета над Тихим океаном, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа. По данным флота, в пятницу пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый десятичасовой полет над акваторией Тихого океана. «На отдельных участках полета российские самолеты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. Ранее в пятницу сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана. Флагман Каспийской флотилии «Татарстан» отразил налет авиации «противника» 23 апреля 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипаж флагмана Каспийской флотилии (КФл) – ракетного корабля (РК) «Татарстан» – успешно отразил удары средств воздушного нападения условного противника, сообщили в Минобороны. В ходе учения средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели. Также было выполнено распределение целей и постановка огневых задач по различным каналам связи, а расчеты артиллерийских и зенитно-артиллерийских комплексов и установок РК уничтожили авиагруппу условного противника при подходе на рубеж ведения огня. «Налет авиации условного противника имитировали экипажи двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Лtтчики провели имитацию нанесения бомбо-штурмового удара на море. Самолtты прошли с интервалом в 2 минуты и выполнили постановку имитационных воздушных целей М-6, которые используются при оценке боевой эффективности различных видов зенитного оружия и комплексов ПВО, а также при обучении боевых расчетов кораблей. Сброс мишеней осуществлялся с высоты 4,5-5 км и на удалении около 6 км от кораблей», – передает официальный сайт Минобороны. Там добавили, что в течение нескольких дней на морских полигонах личный состав РК «Татарстан» отработает элементы и нормативы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде. Напомним, в среду в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения экипажи ракетного корабля «Татарстан» и ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии отработали учебно-боевые задачи по предназначению в составе корабельной тактической группы. Военные России и Таджикистана «уничтожили боевиков» на госгранице на учениях 23 апреля 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие 201-й военной базы России и ВС Таджикистана завершили основной этап совместных учений, на котором отработали уничтожение условного крупного бандформирования и взятие под охрану участков госграницы, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. «Военнослужащие 201-й военной базы РФ и Вооруженных сил Республики Таджикистан условно взяли под охрану участки государственной границы на совместном учении, проходящем на полигоне Харб-Майдон. По легенде, незаконное вооруженное формирование численностью около 1500 человек прорвало границу и вклинилось в глубь территории», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Летчики двух стран использовали метод «вертолетной карусели», чтобы сбить темп наступления, а звено штурмовиков Су-25СМ нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Также военнослужащие подорвали «огненный вал» протяженностью около полукилометра и минное поле. Кроме того, были отработаны уничтожение заминированных автомобилей и блокировка каналов связи и управления. Совместное учение подразделений российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан проходит в период с 19 по 23 апреля. Всего к учению привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих, задействовано большое количество техники. Ранее сообщалось, что ОДКБ планирует в 2021 году провести около восьми крупных учений, большинство из них – на территории Таджикистана.