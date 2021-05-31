Макрон отреагировал на информацию о слежке США за Меркель

Политолог указал на пользу для России шпионского скандала с АНБ США и Меркель

«Публикация этих данных дает дополнительный козырь российской стороне в переговорах с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

«Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о связи между шпионским скандалом и грядущим саммитом глав государств России и США.

«Но я не думаю, что это событие серьезным образом повлияет на ход самой встречи», – добавил Кортунов. По его мнению, «для России в этой ситуации важно понять, что отношения между США и Евросоюзом не безоблачны, более того, они становятся все более сложными и противоречивыми».

«Кроме того, в публикации такого расследования могут быть заинтересованы различные политические силы внутри самой Германии, – полагает эксперт. – Во-первых, чем ближе выборы в Бундестаг, тем активнее ведется политическая борьба между кандидатами. И, конечно, среди них есть силы, заинтересованные в нанесении максимального ущерба правящему блоку ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Такое попустительство со стороны коалиции может быть воспринято избирателями негативно».

Во-вторых, считает Кортунов, это может быть выгодно и сторонникам политической автономии Евросоюза. «Они недовольны тем, что после прихода новой администрации в США европейские политические элиты отказались от попыток дистанцироваться от Вашингтона. И для этой группы политиков данные о том, что США с помощью Дании прослушивали лидеров ФРГ – своеобразный подарок, поскольку на этой почве становится возможным вновь поднять вопрос о неуважении США к суверенитету своих европейских партнеров», – отметил эксперт.

Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает, что появление новых фактов не связано с политическими интересами различных элит.

«Как правило, выход на поверхность такого рода информации во многих западных странах связан со сроками рассекречивания данных. Я бы не усматривал в этом чей-то злой умысел. Более того, я не думаю, что публикация этого расследования как-то связана с саммитом Путина и Байдена. Ничего нового это расследование не добавило. Так что сенсацией эта новость не станет. Все, кому надо, зафиксируют новые факты, но никакого возмущения или скандала не будет», – подытожил эксперт.

Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Позже официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что «правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами».

Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.

Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Немецкий эксперт Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом. «В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – добавил Рар.

При этом в Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. «Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Между тем Эдвард Сноуден считает, что Байден был глубоко вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter.

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