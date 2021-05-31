Сноуден заявил о глубокой вовлеченности Байдена в скандал со шпионажем США

Бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте.

«Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter.

По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.

Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками.