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Шойгу объявил о создании 20 новых войсковых соединений на западе России
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В ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, сообщил на коллегии министерства обороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза – страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.
«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он уточнил, что данные организационные мероприятия «синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники». «В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия», – отметил Шойгу.
Глава военного ведомства также сообщил, что помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия, Вооруженные силы России постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. «Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», – отметил он.
«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», – сказал министр.
По его словам, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием систематически заходят в Балтийское море.
«Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», – сообщил Шойгу.
По его словам, одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России.
«За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe-2021, в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу», – уточнил министр.
Напомним, ранее в понедельник бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО.
В Крыму оценили отказ «Белавиа» выполнять полеты на полуостров
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У белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», – рассказал он РИА «Новости». Он также отметил, что после произошедшего с самолетом Ryanair и отменой рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами в Крым.
Чегринец считает, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
СМИ: Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой «Спутник V»
Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал источник в правительстве страны.
По его словам, президент Непала написала российскому лидеру обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. «Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», – сказал источник РИА «Новости».
По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.
В январе директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал, что Россия поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины.
В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы
В России прошли испытания ракетного двигателя, способного работать более трех тысяч секунд, что является рекордным показателем, сообщил главный конструктор АО «КБ химавтоматики» Виктор Горохов.
«Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трех тысяч секунд», – уточнил специалист в эфире телеканала «Звезда».
Для сравнения он указал, что обычно на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а длительность ресурсных испытаний двигателей третьих ступеней ракет составляет, как правило, не более 280 секунд.
По словам Горохова, новый кислородно-керосиновый двигатель также является самым экономичным, так как устроен по замкнутой схеме.
Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха впервые спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600В полностью в 3D-формате.
Опубликовано фото «позорной» для США монеты
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В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США опубликовали фото монеты, предназначенной на случай победы американских войск на Кубе в 1961 году.
«Монета была создана в предвкушении победы, но операция провалилась», – подчеркнули в ведомстве, передает «Российская газета».
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Памятный серебряный знак, который должен был вручаться после победы на Кубе, украшен изображением контура Острова Свободы с десантником, идущим вперед мимо поверженного лидера Фиделя Кастро. На реверсе монеты изображен флаг Кубы и крест.
Также на монете выгравирована надпись на испанском и английском языках «Нет исхода, кроме победы».
В апреле 1961 года Соединенные Штаты попытались свергнуть действующую власть на Кубе, для чего на остров был высажен военный десант, состоявший из кубинских эмигрантов, которые действовали при поддержке авиации и флота США. Однако, благодаря быстрой реакции режима Фиделя Кастро, кубинская армия в течение пяти дней смогла уничтожить и взять в плен вражеские войска.
Тогда власти Кубы оценили причиненный ущерб в 53 млн долларов. Данная сумма через полтора года после случившегося была отправлена Вашингтоном в виде медикаментов и продовольственных продуктов в обмен на пленников.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как кубинская армия опозорила ЦРУ.
Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация
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«Проект совместного заявления США и Евросоюза – что-то беспрецедентное. ЕС рассказывает Вашингтону, как ему вести переговоры с Россией. Напоминает провокацию русофобской части брюссельских элит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Станислав Ткаченко. Так он оценил проект документа, который планируется огласить на саммите в Брюсселе за день до встречи Путина и Байдена.
«В дипломатии не принято принимать документы такого необычного жанра. Не удивлюсь, что совместное соглашение в итоге не будет принято», – заметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, которое предполагается огласить 15 июня на американо-европейском саммите в Брюсселе, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Этот саммит состоится за день до намеченной встречи в Женеве президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
«Мы едины в принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», – цитирует Bloomberg проект заявления США и ЕС. По оценке агентства, руководство Евросоюза предлагает администрации Байдена прекратить «торговые войны» США и европейских стран, начатые при Дональде Трампе, «и дать толчок трансатлантическому альянсу в противостоянии Китаю и России».
Но отметим, что говоря об отношениях Запада с Пекином, авторы проекта заявления придерживаются более сдержанной риторики – речь идет о «многогранных подходах» к Китаю, а не ответе на «злонамеренные действия», как в случае с Россией.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
«Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава, которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко.
По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко.
«В то же время мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государств, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты».
Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».
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Билборды с оскорблениями в адрес Москвы развесили в Киеве
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.
На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в апреле представитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на три месяца лишился возможности выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за неприемлемого поведения с оскорблениями в адрес России на зимней сессии.
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Минск заявил о провокациях «российских олигархов»
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Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента Белоруссии в 2020 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», – сказал Макей в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, благодаря информации российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», провокации удалось предотвратить.
При этом Макей утвердительно ответил на уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», – заявил глава МИД Белоруссии.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским
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В интересах Белоруссии признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – цитирует РИА «Новости» Шеремета.
Парламентарий выразил надежду на то, что Минск самостоятельно примет верное решение. «Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», – отметил Шеремет.
По мнению депутата, на фоне западных санкций Белоруссии также было бы выгодно сотрудничество с Крымом в области развития транспортных и туристических связей.
Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
Глава немецкой делегации высоко оценил Крымский мост
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Глава немецкой делегации Виктор Триппель восхитился мостом через Керченский пролив и ведущей к нему федеральной трассой «Таврида».
«В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел. Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение. Мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана», – рассказал он РИА «Новости».
При этом глава делегации нашел и минус Крымского моста – ограничение скорости.
«Единственный недостаток новой трассы – ограничение скорости. По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят», – отметил Триппель.
Ранее сообщалось, что делегация из Германии, которая находится с ознакомительным визитом в Крыму, сочла водную блокаду полуострова со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм и обязательств.
Немецкая делегация прибыла в Крым в субботу, 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». В состав группы вошли 25 граждан ФРГ.
Москва допустила вовлечение системы SWIFT в «санкционную спираль»
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Международная платежная система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.
«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», – сказал Биричевский в интервью РИА «Новости».
При этом Биричевский подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган – Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя, указал он.
«То, что применяют наши западные партнеры, это скорее барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что [международная платежная] система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», – заявил Биричевский.
Ранее в мае руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Пушков указал на «плохие новости» для Украины
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что провал испытаний противоракет SM-6 корабельной системы ПРО США Aegis означает «плохие новости» для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море.
«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в Черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о неудачном испытании американских противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis.
В минувшую субботу США провалили испытания противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis для перехвата баллистических ракет.
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Явка на голосование «Единой России» превысила 9,6 млн человек
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Явка на предварительном голосовании «Единой России» по состоянию на 17.00 составила 9 млн 638 тыс. человек, сообщила пресс-служба партии.
Более 6 млн избирателей сделали свой выбор в онлайн на сайте PG.ER.RU. 3 млн 625 тыс. человек проголосовали очно, сообщается на сайте ЕР.
В регионах Дальнего Востока, где предварительное голосование уже завершилось, участие в нем приняли более 650 тысяч избирателей. Около трети из них пришли на организованные счетные участки в семи регионах, где процедура прошла по смешанной системе.
Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.
«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.
Спецслужбы Дании шпионили для США за Меркель и Штайнмайером
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Агентство национальной безопасности (АНБ) США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за канцлером Германии Ангелой Меркель, главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком, сообщила Suddeutsche Zeitung.
По сведениям издания, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом слежка осуществлялась в том числе за датскими министерством иностранных дел и Минфином, а также за одной фирмой в секторе ВПК, передает РИА «Новости».
Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.
Напомним, в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили ЦРУ и АНБ США доступ к своим серверам, дав возможность следить за людьми по всему миру. Также выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Меркель.
Основательница сети «Андерсон» отказалась платить 900 тыс. рублей за участие в ПМЭФ
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Основательница сети семейных кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова рассказала, что ей предложили выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и попросили оплатить «регистрационный взнос» стоимостью 960 тыс. рублей.
Татулова рассказала в Facebook, что получила письмо от советника президента с предложением выступить на форуме на сессии «НЭП 2.0 Как обеспечить экономический рост в каждом доме?». Затем организаторы уточнили, что «участие в деловой программе в качестве спикера не освобождает и не дает никаких особых условий оплаты».
«Для того, чтобы выступить – я должна заплатить за билет на форум... 960 000 рублей. <...> Наверное, откажусь от этого привлекательного во всех отношениях предложения, но очень признательна за такое смешное утро», – написала Татулова.
Она попросила организаторов ПМЭФ удалить ее фото в программе с сайта или перечеркнуть с надписью «нищеброд» и фразой «этот спикер не согласился оплатить 900 тыс. рублей за выступление».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Петербурге, 4 июня форум посетит президент Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – в режиме видео-конференц-связи (ВКС).
Макей поделился видением Белоруссии в Союзном государстве
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Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
«Суверенитет – это независимость во внешней политике и верховенство государственной власти во внутренней политике. И в Договоре о создании Союзного государства четко говорится, что, создавая какие-то наднациональные структуры, оба государства сохраняют государственный суверенитет», – заявил Макей в интервью «Коммерсанту» в ответ на вопрос о балансе процессов углубления интеграции и сохранения суверенитета.
Глава МИД Белоруссии уточнил, что не считает «суверенитет чем-то застывшим». «И мы видим, что сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами, поэтому мы отдаем себе четко отчет, что мы обязаны искать какие-то формы участия в интеграционных взаимодействиях, интеграционных процессах, чтобы сохранить наше государство», – продолжил министр.
В качестве примера Макей использовал ЕС. «Мы видим, что от сотрудничества в отдельных сферах и областях они постепенно продвигались к более продвинутым формам интеграции и в конечном итоге пришли к тому, что они готовы были пожертвовать определенными какими-то национальными функциями и передать часть этих функций на наднациональный уровень», – сказал министр.
Вместе с тем он признал, что в таких системах есть государства, которые «диктуют свою волю». «Вопрос заключается в готовности тех или иных государств поступиться в определенной мере какими-то функциями, которые будут переданы в наднациональные органы. Но при этом все должны понимать, что это должно принести эффект во всех отношениях: и с политической точки зрения, и в первую очередь с социально-экономической. Я не вижу никаких противоречий, и создание различных региональных структур в различных регионах на различных континентах подтверждает это», – сказал Макей.
По словам, главы МИД Белоруссии, «понятно, что государственный суверенитет [республики] будет сохраняться». «Более того, сегодня невозможно уже отказаться от независимого суверенного государства Беларусь, потому что это укоренилось в сознании народа, государственный суверенитет базируется на народном суверенитете», – заключил министр.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.