ЕС выразил протест постпреду России из-за санкций против европейцев

Евросоюз выразил протест постоянному представителю России Владимиру Чижову в связи с введением санкций в отношении ряда граждан ЕС и ограничений против недружественных стран на российской территории, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. «Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций», – говорится в заявлении, передает ТАСС. В ЕС также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и принятии мер против недружественных государств, «выразив серьезную озабоченность о кумулятивном эффекте этих действий для двусторонних отношений». В сообщении говорится, что эти действия окажут негативное влияние на двусторонние отношения. Также в ЕС заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.

Недружественные заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой, говорится в статье, опубликованной в американском издании The National Interest. Автор материала считает, что подобными словами Байден сделал «последнее предупреждение» России. При этом в статье отмечается, что в случае обострения отношений США придется «воевать на два фронта»: и с Россией, и с Китаем, передает РИА «Новости». «Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», – отмечает автор статьи. Напомним, в четверг Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации с Россией, однако при этом пригрозил Москве «последствиями». При этом в прошлую субботу временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента США о «дестабилизирующих действиях» Москвы. 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.

Британские военные, преследуя политические цели, в начале мая 1945 года уничтожили немецкие корабли с несколькими тысячами узников нацистских концлагерей, большинство которых составляли советские военнопленные, а над выжившими гражданами СССР англичане издевались, рассказал историк спецслужб Дмитрий Хохлов. В понедельник исполняется 76 лет со дня трагедии, произошедшей 3 мая 1945 года в Любекской бухте в Балтийском море (вошедшей в историю как гибель лайнера «Кап Аркона»). Тогда авиация британских ВВС атаковала немецкие суда с узниками концлагерей. Среди погибших от английских бомб, ракет и снарядов были представители более 25 национальностей, уроженцев не только СССР, но и США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Италии, Чехии, Польши, прибалтийских и скандинавских стран, Греции, Сербии и других. Их останки продолжали находить на побережье в течение нескольких десятилетий, передает РИА «Новости». Количество людей, погибших в результате той трагедии, по разным подсчетам, составляет от 7 тыс. до 12 тыс. человек. Количество выживших узников с «Кап Арконы», по разным источникам, оценивается в 310–350. Также имеются сведения, что лишь 140 советским гражданам удалось спастись. Температура воды в тот день не превышала семи градусов, отметил Хохлов. В 1960–1970-х годах о трагедии 3 мая 1945 года широкой общественности впервые стало известно благодаря публикациям в СССР и за рубежом. Затем обнародовались различные дополнительные свидетельства, а сейчас имеются новые подробности событий 76-летней давности. Как рассказал Хохлов, в материалах переписки Министерства государственной безопасности СССР с управлением уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан за 1949 год обнаружилось письмо, составленное одним из непосредственных участников трагедии 3 мая 1945 года Василием Саломаткиным (1919–1999). Среди исторических источников о трагедии 3 мая 1945 года письмо Саломаткина имеет особую ценность, поскольку составлено им самим, ранее не публиковалось, не подвергалось литературной обработке и редактированию, а также содержит неизвестные детали об отношении английской военной администрации к спасшимся заключенным, подчеркнул Хохлов. В сентябре 1939 года Саломаткин участвовал в освобождении Западной Белоруссии, до начала Великой Отечественной войны служил в войсках особого Белорусского округа. С 22 июня по 12 октября 1941 года участвовал в боях с фашистами под Могилевом, на Днепре, под Ярцево (Смоленская область) и под Вязьмой, где в ночном бою был тяжело ранен и пленен. Находился в нацистских лагерях в оккупированных Смоленске и Минске, с апреля 1942 года – в лагере в городе Кальвария (Литва). Оттуда бежал, был пойман в Западной Польше, направлен в штрафной лагерь в район германского города Ганновера. Затем его перевели в концлагерь Нойенгамме, расположенный в 30 километрах юго-восточнее германского Гамбурга. Хохлов привел наиболее информативные фрагменты этого документа. «29 апреля 1945 года эсэсовское командование, чувствуя приближение войск союзников к концлагерю Нойенгамма (около Гамбурга), вывезло всех концентрационеров, могущих мало-мало передвигаться, в город Любек (германский порт на Балтийском море). Нас таковых насчитывалось 12 тысяч человек. Подавляющее большинство были русские военнопленные», – писал Саломаткин. В Любеке узников посадили на баржи и под усиленной охраной солдат и катеров вывезли по Любекской губе на Балтийское море, где стояли два небольших и один большой океанский корабль. 3 мая, согласно письму Саломаткина, английские войска подошли к городу Нойштадту недалеко от Любека и предъявили капитуляцию к полудню. Нойштадт капитуляцию принял. Затем англичане предъявили капитуляцию кораблям, на которых находились узники концлагеря. Суда находились в шести километрах от Нойштадта. «Эсэсовское командование кораблей капитуляцию отклонило. Тогда вылетает английская авиация в большом количестве самолетов и начала бомбить корабли... Корабли, на которых находились мы, не сделали ни одного ответного выстрела по самолетам английской авиации», – писал Саломаткин. По его словам, первой жертвой бомбежки оказался корабль «Тильбек», который загорелся и начал тонуть. После этого эсэсовское командование корабля «Кап Аркона» выбросило белый флаг, означающий капитуляцию. Заключенные, находившиеся на палубе, также сняли с себя нижние белые рубашки и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, «но английские летчики, подобно фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимание на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли». «Второй жертвой после «Тильбека» оказался второй небольшой корабль. Затем бомба попала на корму корабля «Кап Аркона», я в это время находился на носу корабля. Эсэсовское командование в это время сбросило лодки на воду и уехало. На корабле поднялась паника среди заключенных. Те, кто смогли выбраться на палубу, бросились в воду». «Примерно в километре от места затопления корабля «Кап Аркона» появились торпедные катера. Увидев их, мы устремились плыть к ним навстречу, думая, что они нас подберут и спасут. Оказалось обратное. Солдаты, находящиеся на катерах, стояли и расстреливали из автоматов плывущих заключенных. (...) Видя такое дело, я повернул обратно и взял направление на берег. Берег еле-еле было видно. Плыл я без вспомогательных средств, при помощи своих рук и ног. Я тоже бы не выплыл бы на берег, как другие, но на мое несчастье пришло счастье, я проплыл уже порядочное расстояние, и начался прилив моря к берегу, это меня спасло», – вспоминал он. Выброшенного на берег Саломаткина отправили в госпиталь, а затем – в лагерь спасшихся, но испытания для выживших людей продолжились и на суше. «Если про бомбардировку судов с узниками нацистских лагерей раньше уже писали и за рубежом, и у нас, то о том, что пережили спасенные, можно узнать только из рассказа Саломаткина», – поясняет Хохлов. «После выхода из госпиталя я был в лагере спасшихся. Англичане относились к нам не так как положено. Они загнали нас в тесные помещения, кормили очень плохо, одной консервированной немецкой брюквой и шпинатом. Когда мы однажды запротестовали и не приняли пищу и требовали настоящей пищи, тогда нам ответили, что вы и этого не стоите, и двух человек заключенных забрали с собой, предъявили им саботаж и посадили их в тюрьму. Судьбу их так я и не знаю. Я уехал из лагеря, а они остались в тюрьме», – писал Саломаткин. По его рассказу, некоторое время спустя с моря от потопленных кораблей начали приплывать трупы заключенных. Советские заключенные собрали комиссию, чтобы похоронить погибших с воинскими почестями в братской могиле, и обратились за помощью к английскому офицеру – коменданту Нойштадта, однако тот отказал им. «Ничего я вам не дам, идите, хороните, как знаете и делайте сами какие можете почести, у меня для вас ничего нет. (...) И как мы смогли, так и сделали почести нашим товарищам, явившимся жертвой английской авиации. Так относились к нам англичане», – писал Саломаткин. Он также рассказал, что оказавшиеся в городе немецкие военнопленные «ходили свободно, разгуливали, нападали и избивали наших спасшихся военнопленных, угрожали нас всех перерезать ночью, ибо они ходили с холодным оружием». На жалобы советских граждан британские коменданты не отреагировали. «Комендант только усмехнулся и никаких действенных мер не принял. Не получив удовлетворяющего ответа, пришли в лагерь и в лагере объявили своим людям, чтобы они достали оружие для самозащиты. Достав оружие, мы установили в лагере свою охрану и охраняли лагерь от нападения немцев. В таких условиях мы находились у англичан», – добавил он. По словам Саломаткина, позже его взяли в военную миссию по репатриации советских граждан, где он «сталкивался с вопиющими фактами, являющимися враждебными Советскому Союзу». «Англичане выступали среди наших военнопленных, призывали не возвращаться в Советский Союз, особенно это было среди украинцев, латышей, эстонцев», – писал Саломаткин, слова которого приводит историк.

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии ввел ограничения на работу общественного транспорта для более эффективной борьбы с распространением инфекции, сообщили в правительстве. Общественный транспорт перестал функционировать в Грузии с понедельника, эта мера будет действовать по 12 мая. Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок, передает ТАСС. Кроме того, по решению властей, все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме. Общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020-го по февраль 2021 года. Напомним, 6 апреля стало известно, что глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. В феврале благотворительный фонд и четыре неправительственные организации призвали власти Грузии рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале в республике третьей волны распространения коронавируса. С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 312445 случаев инфицирования (8,38% населения), 4151 человек умер. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города 3 мая 2021, 10:42 Текст: Алина Назарова

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, поскольку он нарушает языковой закон. Мэр города Геннадий Труханов не поддержал эту инициативу. На прошлой неделе языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе» из советской оперетты «Белая акация». «Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета – я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя – это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой – это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать», – заявил Креминь, передает РИА «Новости». Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного и заявил, что данное решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой. «Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых, 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость», – заявил Труханов в комментарии «Стране». Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. США предъявили России претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода» 3 мая 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

«В России власти продолжают ограничивать независимое освещение событий, в том числе [это касается] «Радио Свобода», – приводит ТАСС выдержку из заявления Блинкена по случаю Всемирного дня свободы печати. «Комитет защиты журналистов (КЗЖ, базирующаяся в Нью-Йорке общественная организация) сообщил, что в 2020 году число журналистов, убитых [в мире] за их материалы, увеличилось более чем в два раза, причем наибольшее количество убийств совершено в Мексике и Афганистане. Согласно данным КЗЖ, число журналистов, отправленных в тюрьму, <…> в 2020 году достигло самого высокого уровня с тех пор, как организация начала отслеживать эту статистику. Больше всего журналистов попало в прошлом году в тюрьму в КНР, Турции, Египте», – отметил Блинкен. «Информация и знания – это мощные инструменты, а свободная и независимая пресса – основной институт, дающий общественности информацию, необходимую ей для отстаивания своих интересов, принятия взвешенных решений и обеспечения подотчетности правительственных чиновников. США выступают за свободу прессы онлайн и офлайн, а также за безопасность журналистов и работников СМИ во всем мире», – добавил госсекретарь. По его мнению, пандемия коронавируса «дала репрессивным правительствам повод усилить давление на независимые СМИ». Блинкен также выразил обеспокоенность «активизацией усилий» властей некоторых стран «по лишению общественности информации и знаний путем установления контроля за доступом в интернет и цензуры в отношении контента». В прошлый четверг глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил России «ответом» со стороны США в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом). Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей. В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кому выгодно обострение межнациональных отношений в России и кто пытается посеять раздор между многочисленными народами страны?

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В свою очередь член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов по надуманным поводам.

Число смертей в Москве в марте 2021 года превысило показатель прошлого года на 2 888 случаев и составило 13 061 смертей, сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения. От COVID-19, как основной причины смерти, умер 2 231 человек. «В марте в Москве зарегистрировано 13 061 смертей. Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2 888 случаев», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Отмечается, что смертность от коронавируса в марте в Москве составила от 2,66% до 3,49% от общего числа умерших в марте этого года. От коронавируса, как основной причины смерти, в Москве по данным за март умер 2 231 человек. В это число входят и те случаи, когда при отрицательном тесте при жизни и посмертно по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен COVID-19. «Отмечено снижение по отношению к предыдущему месяцу – в марте от коронавируса умерло на 215 человек меньше, чем в феврале», – добавляется в сообщении. Ранее главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев сообщил, что исторический минимум младенческой смертности достигнут в Москве в 2020 году. Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшие десять лет 3 мая 2021, 09:29

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, какие профессии могут исчезнуть в ближайшие десять лет. По мнению эксперта, под угрозой окажутся работники транспорта. «Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой «мозгов» для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», – сказал Сафонов «Российской газете». В качестве примера специалист привел экипаж воздушного судна: если раньше он состоял из пяти человек, то при современном уровне автоматизации достаточно лишь двоих работников, а в скором времени, прогнозирует Сафонов, пилотировать самолет сможет всего один человек. Эксперт также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, но сильно изменится. «Ведь бухгалтер – это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», – отметил Сафонов. Специалист добавил, что специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, так как «финансы – это очень личное». Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT 3 мая 2021, 15:38 Текст: Алина Назарова

Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический, но в Москве ведется межведомственная проработка снижения рисков, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», – отметила она, передает RT. По словам Захаровой, в качестве примера альтернативных инструментов можно привести «Систему передачи финансовых сообщений» Банка России. «В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS», – сказала представитель МИД. Также Захарова сообщила о развитии сотрудничества между российской системой «МИР» и иностранными аналогами, в частности китайской Union Pay, японской JCB и международной Maestro. «Подобные кобрендинговые карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции», – заявила она. По ее словам, это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс. Захарова отметила, что «о каких-либо конкретных сроках с точки зрения завершения создания всеобъемлющего национального инструментария в сфере осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки говорить пока преждевременно». Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Но, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании. В Швеции предложили ввести меры против России из-за инцидента в Чехии 3 мая 2021, 10:26 Текст: Алина Назарова

Депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк направил на имя главы МИД Швеции Анн Линде письмо, в котором поднял вопрос о принятии мер в отношении сотрудников российского посольства из-за якобы причастности неких «российских агентов» к взрывам на складах с боеприпасами в чешской Врбетице. Как утверждается в документе, в связи с произошедшим в 2014 году инцидентом Чехия призвала дружественно настроенные к ней государства, «к числу которых определенно можно причислить и Швецию», прояснить их позицию, «вызвав российского посла». В частности, в Праге считают уместным провести «коллективную акцию солидарности» в виде высылки из стран-членов ЕС и НАТО «выявленных тайных сотрудников российских спецслужб», уточнил Валльмарк, передает RT. Так, приведя в качестве примера уже принятые решения некоторых европейских столиц в отношении России, он выразил мнение, что реакция Швеции на произошедшее в Чехии была «сдержанной». «Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области», – объяснил депутат. В связи с этим Валльмарк обратился к Линде с вопросом, как министр и правительство Швеции намерены удовлетворить просьбы Чехии «о принятии мер против России», помимо вызова российского посла в Стокгольм. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор также заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. В Белоруссии оценили влияние санкций США на поставки нефти из России 2 мая 2021, 23:58 Текст: Антон Никитин

Санкции США не повлияли на поставки российской нефти на белорусские НПЗ, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко. «В соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера – Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно», – приводит ТАСС заявление Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1». Накануне министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции Запада против Минска способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией. Напомним, во вторник неназванные источники Reuters выступили с утверждением, что российские экспортеры нефти якобы могут приостановить поставки на белорусские НПЗ из-за санкций США против Минска. В конце 2020 года Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Вашингтон с 3 июня решил возобновить санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике. «Зенит» стал чемпионом России по футболу 2 мая 2021, 21:31 Текст: Евгения Шестак

Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 6:1 разгромил на своем поле московский «Локомотив» в матче 28-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги и досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу. «Зенит» набрал 61 очко и за два тура до конца чемпионата оторвался на недосягаемое расстояние от всех преследователей, ближайшим из которых является «Локомотив (52), третье место в таблице занимает московский «Спартак» (50), имеющий матч в запасе, передает РИА «Новости». В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком. У проигравших отличился Франсуа Камано. Благодаря победе в чемпионате России «Зенит» гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне. Футболистов «Зенита» наградили кубком и медалями. По мнению главного тренера команды Сергея Семака, «Зенит» намного сильнее своих соперников по чемпионату России по футболу, передает ТАСС. «Легко не бывает абсолютно никогда. Этот год для нас был очень сложным. Все игроки отдают все ради команды. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то, все было очень непросто», – отметил Семак. Напомним, питерская команда в третий раз подряд и седьмой раз в истории стала чемпионом России. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга семь побед в чемпионатах России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и одна в чемпионате СССР (1984). Пушилин: Предприятия Донбасса научились жить без Украины 3 мая 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

Предприятия Донбасса научились работать без Украины, у них есть экспортный потенциал, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Наш бизнес еще с 14-го года начал перестраиваться, но после введения блокад – и транспортной, экономической и всевозможное, – мы от Украины давно уже отрезаны и научились жить без Украины. Все логистические цепочки, все поставки сырья, все цепочки по реализации продукции, они абсолютно новые. Сложнее всего самым крупным предприятиям, потому что в таких объемах, в таких количествах это, конечно же, всегда находится под пристальным вниманием», – сказал Пушилин. По его словам, основные предприятия – металлургической промышленности, угольной промышленности, машиностроения – «практически вынуждены совершать подвиги», чтобы работать и сохранять рабочие места, передает РИА «Новости». «Они имеют очень серьезный экспортный потенциал. Поэтому, безусловно, особенно когда буквально полтора года предыдущие были особенно сложными, потому что конъюнктура на международной площадке, цены на металл, цены на сырье, они еще усугубили у нас ситуацию, потому что цена на сырье росла, цена на готовую продукцию падала... потом COVID-19, общий спад. Это все, конечно, те удары, которые приходилось выдерживать нашей экономике. Продолжаем держать этот удар. Но тем не менее настроены оптимистично», – отметил глава ДНР. Ранее Пушилин заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины. Белоруссия предложила не откладывать согласование интеграции с Россией 3 мая 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Белоруссия не ставит жестких сроков по согласованию с Россией двух оставшихся интеграционных карт, но не хотела бы откладывать этот вопрос в долгий ящик, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. «Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого», – приводит слова Головченко ТАСС. По его словам, в таком конструктивном темпе стороны идут дальше. «Ставить жесткие сроки ни нас, ни российскую стороны ничто не вынуждает», – отметил глава правительства. Головченко сообщил, что те программы, которые переданы, уже были предварительно согласованы на уровне руководителей отраслевых ведомств и подразумевают, по сути, «проведение единой политики в разных отраслях экономики, в промышленности, в сельском хозяйстве». «С тем, чтобы не было споров по ввозу сельскохозяйственной продукции. То есть, это конкретные программы по выходу на единые условия не только хозяйствования, но и планирования», – заявил премьер в эфире телеканала «Беларусь-1». По его словам, что касается оставшихся карт, то «они достаточно сложные с точки зрения экономической». «Там много расчетов, позиций сторон, мы дискутируем, как правильнее и скорее сложить эту схему с тем, чтобы быстрее стартовал весь пакет и экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал», – сказал Головченко. Он подчеркнул, что должны быть созданы «более равные условия для всех субъектов хозяйствования на [поставки] энергоносителей в условиях разных надбавок, преференций». «Задача одна – создать равные условия для субъектов хозяйствования. И это понимает и нацелено на это и российское руководство, и белорусское руководство. Только имея равные условия мы сможем не то что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии», – заявил глава правительства Белоруссии. Ранее белорусский премьер сообщил о том, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов. При этом стороны не пришли к компромиссу в том числе по вопросам поставок нефти и газа, налоговой политики. В субботу министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции Запада против Минска способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией. В сентябре 2020 года Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам». Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята. В Армении возбудили дело о двойном гражданстве президента 3 мая 2021, 15:23 Текст: Алина Назарова

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело для расследования обвинений о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном, сообщил председатель Союза адвокатов Армении Ара Зограбян. «Хочу напомнить, что 53 адвоката подали заявление о преступлении, связанном с сокрытием факта двойного гражданства президента Армении Армена Саркисяна. Специальная следственная служба (ССС) отказалась возбуждать уголовное дело на основании заявления, представленного адвокатами. Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК (Фальсификация, сбыт или использование документов)», – сообщил он, передает ТАСС. Ранее адвокаты подали иск в ССС Армении, заявив, что Саркисян с 2003 по 2012 год имел гражданство Великобритании. Он был избран президентом 2 марта 2018 года, а это означает, что в его случае не было удовлетворено требование к кандидату на пост главы государства – иметь только гражданство Армении в течение последних шести лет. «Саркисян мог быть избран президентом лишь в том случае, если бы действие гражданства Великобритании прекратилось до 1 марта 2012 года», – указали адвокаты. Саркисян до 2018 года занимал пост посла республики в Великобритании. Часть его семьи до сих пор живет там.