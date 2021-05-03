РФС проверит жалобы фанатов «Локомотива» по итогам игры с «Зенитом»

Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) проведут проверку по поводу заявления «Локомотива» о применении мер в отношении болельщиков гостевой команды во время матча чемпионата России с «Зенитом».

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» – «Локомотив», – сказано в заявлении лиги, передает ТАСС.

Матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» – «Локомотив» завершился победой хозяев со счетом 6:1, которые стали семикратными чемпионами России.

После игры «Локомотив» заявил, что в отношении болельщиков железнодорожников были предприняты «чрезмерные ограничительные меры». В частности, для фанатов были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%), болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы «Локомотива», в итоге выделенная для гостей часть трибун была переполнена, передает РИА «Новости».

Также в заявлении «Локомотива» сообщалось, что в середине второго тайма болельщиков не выпускали в подтрибунное помещение – выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа. После игры все болельщики, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, несмотря на то, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены.