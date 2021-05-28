В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», – приводит «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды без признаков жизни. До приезда скорой ему делали интенсивные реанимационные меры, однако медики констатировали смерть экс-главы СВР.

В министерстве уточнили, что украинское посольство находистя в контакте с египетской стороной для выяснения причины смерти, а также поддерживает связь с родными. По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.

Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.