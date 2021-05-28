Путин поздравил Асада с переизбранием на пост президента САР

Президент России Владимир Путин поздравил Башара Асада с переизбранием на пост президента Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что Владимир Путин «направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирийской Арабской Республики».

«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш (Асада – прим. ВЗГЛЯД) высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», – отметил он.

Президент подчеркнул, что Россия «намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны».

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва считает главным достижением правления Асада то, что Сирии с большой помощью России «удалось избежать катастрофы, удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов», передает РИА «Новости».

Он добавил, что встречи и телефонный разговор Путина и Асада пока не планируются.

Напомним, Асад одержал победу на выборах президента САР. 26 мая, в день голосования, открылись более 12 тыс. избирательных участков. Наблюдатели от Общественной палаты России отметили демократический характер этих выборов и конкуренцию среди кандидатов.

При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать выборы в республике.

В Москве подчеркивали, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.