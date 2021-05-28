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Минсельхоз отверг риск дефицита яиц в России
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Минсельхоз считает стабильной ситуацию на рынке птицеводческой продукции и не ожидает дефицита яиц на российском рынке, сообщили в министерстве, комментируя заявления Росптицесоюза.
«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Как отметили в ведомстве, благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца значительно снизились за последние несколько недель после активного роста в начале текущего года. Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории – на 10,9%.
«Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора – уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости», – замечает ведомство.
В свою очередь новые меры поддержки отрасли, разработанные Минсельхозом, будут, по его мнению, способствовать сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе. Министерство напоминает, что для предприятий птицеводства до 1,5 млрд рублей с 1 млрд увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика.
«Также появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Указанные меры позволят поддержать рентабельность производителей и сохранить их финансовую устойчивость», - добавляется в сообщении.
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. В Росптицесоюзе отметили, что это может грозить дефицитом куриных яиц. Как рассказали изданию два человека, участвовавшие в совещании в Минпромторге 26 мая, производители связывают сложившуюся ситуацию с сезонным сокращением спроса на свою продукцию, который обычно происходит после Пасхи. По словам источников, за последний год производители куриных яиц столкнулись с проблемой существенного роста издержек, что привело к тому, что закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен.
Познер оценил слова Дуды о «ненормальной стране» России
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«В Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он назвал Россию «ненормальной страной».
«Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», – отметил телеведущий Владимир Познер.
«Хотя это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – подчеркнул собеседник.
«Думаю, России не следует на это обращать внимание, – считает Познер. – Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «ага, вот они отреагировали – значит, мы их задели». Пусть говорят».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – отметил он.
Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.
Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
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Россия решила выдать Белоруссии обвиняемого в беспорядках
Постановление о выдаче Белоруссии гражданина этой страны, обвиняемого на родине в участии в массовых беспорядках, признали законным, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Из картотеки столичных судебных дел следует, что Казимиров был арестован в России с целью выдачи в январе этого года. При этом в инстанции не смогли уточнить фабулу уголовного дела – когда, где, при каких обстоятельствах он, по данным следствия, стал участником беспорядков, передает РИА «Новости».
«В Московском городском суде рассмотрены жалобы Андрея Сергеевича Казимирова и его защитников на решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Казимирова компетентным органам Республики Беларусь... Суд постановил признать решение законным и обоснованным», – сообщили в пресс-службе.
В суде также добавили, что вынесенное сегодня постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, «Участие в массовых беспорядках, выразившееся в совершении уничтожения имущества или сопровождающееся вооруженным сопротивлением представителям власти» – в стране мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
Россия отказалась выдавать Украине Януковича
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Россия отказала Украине в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, планируется повторное обращение с запросом, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Мы подавали запрос об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать запрос об экстрадиции», – приводит РИА «Новости» слова Венедиктовой.
Киевский апелляционный суд в 2020 году оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и обжаловала его в Верховном суде Украины. Прокуратура планировала обратиться к России с запросом о выдаче Украине экс-президента для отбывания наказания.
Ранее украинская генпрокуратура сообщала, что в ближайшее время может начаться процедура экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о захвате власти.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
В 2019 году сообщалось, что Янукович находится на территории Российской Федерации.
В Москве полиция задержала хватавшего за ягодицы пассажирок метро мужчину
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Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали молодого человека, который трогал за ягодицы пассажирок московского метро, мужчину задержали на следующий день после того, как одна из пострадавших девушек обратилась в полицию.
«Мотив своих действий задержанный вразумительно объяснить не смог», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сообщает Рен ТВ. Уточняется, что «охотника» задержали на станции «Пушкинская», им оказался 19-летний житель столицы. В полиции отметили, что мужчина в течении длительного времени совершал подобные действия на территории столичного метро.
В отношении задержанного был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Молодому человеку назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.
Ранее сообщалось, что в городе Сатки Челябинской области женщина в очереди на флюорографию разделась для посетителей медучреждения и начала приставать к ним.
Лавров: Не Кравчуку решать формат работы контактной группы по Донбассу
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать Контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН», – цитирует ТАСС министра.
Ранее Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров.
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
«Шатающийся» Порошенко приехал в Донбасс с клубникой для военных
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Бывший президент Украины Петр Порошенко отчитался в интернете, как он в бронежилете и шлеме привез клубнику на передовую в Донбассе. Пользователям соцсетей показалось, что он был пьян.
«Жизнь на передовой не сладкая. И потому улыбка каждого нашего воина очень ценна. Привезли бойцам клубнику. Будем угощать», – написал Порошенко на своей странице в Instagram.
Пользователи неоднозначно отнеслись к поступку украинского экс-президента. Так, некоторые похвалили его за заботу о защитниках и заявили, что это «настоящий главнокомандующий вооруженных сил». Другие заподозрили, что Порошенко таким образом избегает допроса. Визит Петра Порошенко на передовую также зафиксировала съемочная группа украинского Пятого канала. В ролике экс-глава Украины смотрится так, как будто он нетвердо держится на ногах, передает РЕН ТВ.
«Тут, на передовой, – лучшие и настоящие. У них находится время, чтобы снимать вирусные ролики… Благодарю за мужество и операторскую работу… Мы точно не дадим разрушить то, чего достигли потом, кровью, невероятными усилиями», – заявил Порошенко.
Под предлогом поездки в Донбасс Петр Порошенко в четверг, 27 мая, не явился на допрос в Службу безопасности Украины по делу в отношении депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака . Этот случай стал уже далеко не первым, когда экс-глава государства игнорирует допросы.
Порошенко не раз обвиняли в том, что он появляется на публике в нетрезвом состоянии. В феврале 2018 года, в частности, украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором президент Украины на Мюнхенской конференции находится, предположительно, в нетрезвом виде.
За месяц до этого на церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь Порошенко выступил так, что все снова сочли его пьяным.
Историк объяснил причину лютой ненависти властей Польши к России
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«В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить. При этом местные политики любят манипулировать историческими фактами», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Так он прокомментировал заявления президента Польши о том, что Россия «имперская, агрессивная и ненормальная страна».
Историк Владимир Корнилов напомнил о том, что не так давно Анджей Дуда заявлял о поляках как о более храбром народе чем русские, поэтому очередное высказывание польского президента является подтверждением той атмосферы истеричной русофобии, которая царит в Польше и Прибалтике.
«Также польские политики любят манипулировать историческими фактами. Нас часто обвиняют в трех разделах Речи Посполитой и потере государственности Польши. Но ведь в разделах Польши участвовала не только Россия. Это событие называется так, потому что территорию Польши поделили между собой несколько великих государств. Но о западных соседях Дуда ничего не говорит», – пояснил эксперт.
«Кроме того, местные политики избегают темы многовековой борьбы Польши с Россией, хотя здесь достаточно вспомнить неоднократные вторжения поляков на наши территории и захват русских городов, не говоря уже о попытках посадить на русский престол самозванца. Это привело к восстанию против польской агрессии в начале XVII века. Также поляки активно участвовали в походе Наполеона на Москву. Но есть и более свежие примеры – тот же поход поляков на Киев в 1920 году в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Они же до сих пор этим гордятся. Дуда даже торжественно праздновал столетие этого похода», – отметил эксперт.
«А сколько человек было расстреляно и убито в польских концлагерях? Туда бросали русских без разбора – и белых, и красных, и тех, кто перешел на службу к Петлюре. Погибли тысячи людей. И за это никто и не ответил», – добавил Корниов.
«В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить в том или ином виде. Они этого не скрывают, организовывая разного рода «Люблинские проекты» с участием Украины и Литвы. Поэтому доктрина современной Польши заключается именно в ностальгии по утраченной империи, а отсюда – лютая ненависть к тем, кто ее разрушил. Русофобия и антироссийские настроения заложены в саму идеологию польского правительства», – объяснил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию в среду назвал Россию «страной-агрессором» и «ненормальной страной». По его словам, «это не то государство, которое нормально себя ведет». Позже Дуда во время визита в Грузию призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права».
Телеведущий Владимир Познер, комментируя газете ВЗГЛЯД слова президента Польши, заявил, что «в Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат». По его мнению, подобные грубые высказывания указывают на уровень руководства этих стран.
В свою очередь бывший депутат польского Матеуш Пискорский отметил, что «провокационные высказывания Анджея Дуды в адрес России противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны».
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Создатель Telegram-канала Nexta попросил Польшу усилить его охрану
Создатель признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов Nexta и Nexta-Live Степан Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану.
«Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы», – сказал он на пресс-конференции в Варшаве, передает ТАСС.
Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair. Среди возможных мер давления он назвал «экономическую, политическую и транспортную блокировку» Белоруссии.
На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Вторая европейская компания отменила рейс в Москву из-за отказа в облете Белоруссии
Вторая европейская авиакомпания отменила запланированный на четверг рейс в Москву после отказа российской стороны выдать разрешение на маршрут, который не проходит через воздушное пространство Белоруссии.
Так, российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии, передает ТАСС.
«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», – сообщили в Austrian Airlines, комментируя отмену утреннего рейса из Вены в Москву.
До этого стало известно об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. В Кремле переадресовали авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Польский суд отказался арестовывать российского диспетчера
Польский суд не стал арестовывать одного из российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе, рассмотрение дела двух других авиадиспетчеров было отложено на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе окружного суда Варшавы.
«По делу Виктора Р. суд отложил заседание на неопределенный срок», – сообщили в суде, передает РИА «Новости». Уточняется, что отсрочка назначена из-за «неисполнения российской стороной заявки на юридическую помощь в отношении подозреваемого Виктора Р». По той же причине бессрочно было отложено заседание по делу в отношении Николая Краснокутского.
По делу в отношении Павла Плюснина суд решил не удовлетворять ходатайство прокурора, который просил задержать диспетчера. Отказ основан на том, что «доказательный материал, ранее собранный в деле, не является достаточным для принятия с высокой степенью вероятности совершения подозреваемым Павлом П. вменяемого ему преступления».
Суд не пришел к выводу, что Плюснин «каким-либо образом до сих пор препятствовал или будет препятствовать в будущем ходу данного расследования», также суд отметил, что орган предварительного расследования «знает адрес проживания подозреваемого, а действия российской стороны явно затрудняют проведение расследования».
Ранее сообщалось, что польский суд возобновил рассмотрение ходатайства генпрокуратуры республики о временном аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году.
Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа.
Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.
В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах в Ту-154 Качиньского.
В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.
Стала известна причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J
Ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили механизм возникновения тромбоза у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Издание Financial Times со ссылкой на процессора Рольфа Маршалека пишет, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. Он направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, затем части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов якобы в одном случае на 100 тысяч, передает РИА «Новости».
Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия.
Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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Президент Польши призвал к «принуждению» России
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Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом он сказал на брифинге в Тбилиси, потребовав, чтобы Россия вывела военных из Абхазии и Южной Осетии, где они размещены после войны-2008.
«Необходимо использовать все международные методы, чтобы принудить Россию выполнять нормы международного права», – сказал он.
По словам Анджея Дуды, посетив накануне границу с Южной Осетией, где находится мониторинговая миссия Евросоюза, он «увидел драматичную реальность сегодняшней политики России».
Президент Польши сказал, что это должны видеть все политики из ЕС и НАТО.
Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала свою страну «второй родиной Анджея Дуды» и поблагодарила Польшу как «надежного друга и партнера» в плане интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.
Она сообщила об обещании Анджея Дуды в будущем году во время председательствования Польши в ОБСЕ вынести на первый план «вопрос оккупации Грузии» – так Тбилиси называет признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.
Также она заявила, что саммит НАТО 14 июня должен послать Грузии и «дружественной Украине» четкие сигналы в плане перспектив вступления, как это было в случае с Северной Македонией.
Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – отметил он.
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал газете ВЗГЛЯД это заявление президента Польши.
В Польше возобновили рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров
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Польский суд возобновил рассмотрение ходатайства генпрокуратуры республики о временном аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году.
Суд начал рассмотрение этого дела 8 января, слушания проходят за закрытыми дверями и без участия фигурантов: Павла Плюснина, Николая Краснокутского и Виктора Рыженко, передает ТАСС.
Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа.
Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.
В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах в Ту-154 Качиньского.
В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.
Эксперт назвал вероятные причины отказа Москвы принимать рейсы из ЕС в обход Белоруссии
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«У австрийцев есть разрешение, они могут лететь. Просто они хотят лететь по другому маршруту», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее австрийская авиакомпания попыталась направить в Москву свой самолет, минуя белорусское воздушное пространство, но российские власти пресекли эту попытку.
Главный редактор портала Avia.ru Роман Роман Гусаров считает, что рейс Austrian Airlines мог спокойно лететь по согласованному маршруту в Москву, но «в последний момент Вена, как я понимаю, запросила новый маршрут, и вот его-то им не согласовали. Почему австрийцы не успели согласовать новый маршрут, не знаю. У них одно разрешение есть, но они захотели другое», – пояснил он.
Как предполагает Гусаров, в таком решении нет политической подоплеки. «Не думаю, что Москва намерена принуждать европейские авиакомпании и дальше летать над Белоруссией, если рейс направляется в РФ», – сказал он.
«То же самое относится и к двум рейсам из Парижа в Москву авиакомпании Air France, которые ранее также были отменены. Рейсы, о которых идет речь, – чартерные, по разовым разрешениям. Они согласовываются заранее, в том числе согласовывается и маршрут. Поэтому в данном случае некорректно говорить о запрете полета. Дело в том, что сейчас из-за пандемии вообще нет регулярных полетов между Россией и ЕС», – сказал Гусаров.
«Что касается регулярных рейсов, то они происходят на основании межправительственных соглашений. Регулярные маршруты согласовываются один раз – кто летает, с какой частотой, по какому маршруту. Только после этого начинаются полеты», – подытожил Гусаров.
В четверг уже вторая европейская компания получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Разрешение не получила Austrian Airlines на прибытие ее самолета из Вены. В результате рейс был отменен. Ранее по такой же причине был отменен рейс Air France из Парижа в Москву. «Аэрофлот» перевезет часть пассажиров рейса авиакомпании Air France, сообщил позднее представитель авиакомпании Михаил Демин.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. Саммит Евросоюза призвал запретить белорусским самолетам летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Должна ли РФ закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
Вена считает непонятным решение российской стороны не выдавать разрешение авиакомпании Austrian Airlines на рейс в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии, об этом заявил МИД Австрии. «Мы немедленно требуем от России позаботиться о разъяснении и искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой», – заявили в министерстве.
Тем временем «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс 28 мая, который числился в регулярном расписании. «Рейс из Москвы в Вильнюс в пятницу отменен. О причинах нам не известно. «Аэрофлот» нас об этом не информировал», – сказал представитель Вильнюсского международного аэропорта Тадас Василяускас.
В Чехии выразили надежду на русское великодушие после попадания в список недругов
Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя выразил надежду на нормализацию отношений Праги и Москвы после дипломатического скандала, по его словам, русские славятся своим великодушием.
Дипломат отметил, что высылка сотрудников российского посольства является «уникальным случаем», пишет издание Haló noviny. Суя считает, что этот инцидент войдет в историю как «срежиссированная аномалия с так называемой безошибочной версией».
Бывший дипломат подчеркнул, что доказательств причастности России к взрывам во Врбетице нет, а обвинения со стороны министра иностранных дел Яна Гамачека голословны и ничем не подкреплены. Он отметил, что подобное случалось редко даже во времена холодной войны, однако тогда было не принято высылать дипломатов из солидарности с союзником, передает РИА «Новости».
«Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у других стран – членов Европейского союза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой «одной-единственной версии» инцидента во Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?» – сказал Суя.
Дипломат полагает, что кризис в российско-чешских отношениях будет «очень неприятным» и скажется на торгово-экономических связях. Он выразил надежду на благоразумие чешских властей и «добрую волю» с обеих сторон при преодолении напряженности.
«Я знаю, что русские, благодаря своей широкой славянской душе, бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение: «Бывали хуже времена, но не было подлее», – заявил Суя.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Сообщалось, что к концу мая чешское посольство в Москве сократит 79 сотрудников.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских».