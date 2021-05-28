Белоруссия направила ноту протеста восьми странам из-за заявления по Ryanair

Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, которые выступили с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair, заявил глава постпредства Валентин Рыбаков.

Нота направлена Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии после того, как в среду Париж, Дублин и Таллин инициировали закрытое обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг посадки самолета в Минске. По его итогам данные страны сделали заявление. В нем утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен по выдуманным причинам. Кроме того, авторы документа призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

«В адреса всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН», – заявил Рыбаков, передает РИА «Новости».

Постпред назвал непозволительным обнародование любых заявлений «до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ИКАО), которые имеют право такие расследования проводить».

Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.