В Чехии выразили надежду на русское великодушие после попадания в список недругов

Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя выразил надежду на нормализацию отношений Праги и Москвы после дипломатического скандала, по его словам, русские славятся своим великодушием.

Дипломат отметил, что высылка сотрудников российского посольства является «уникальным случаем», пишет издание Haló noviny. Суя считает, что этот инцидент войдет в историю как «срежиссированная аномалия с так называемой безошибочной версией».

Бывший дипломат подчеркнул, что доказательств причастности России ко взрывам во Врбетице нет, а обвинения со стороны министра иностранных дел Яна Гамачека голословны и ничем не подкреплены. Он отметил, что подобное случалось редко даже во времена холодной войны, однако тогда было не приято высылать дипломатов из солидарности с союзником, передает РИА «Новости».

«Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у других стран – членов Европейского союза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой «одной-единственной версии» инцидента в Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?» – сказал Суя.

Дипломат полагает, что кризис в российско-чешских отношениях будет «очень неприятным» и скажется на торгово-экономических связях. Он выразил надежду на благоразумие чешских властей и «добрую волю» с обеих сторон при преодолении напряженности.

«Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение «Бывали хуже времена, но не было подлее», – заявил Суя.

14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Сообщалось, что к концу мая чешское посольство в Москве сократит 79 сотрудников.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских».