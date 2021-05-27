Пушков призвал президента Польши посмотреть в зеркало

«Пока не видно перспективы взросления Польши», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление польского президента Анджея Дуды, в котором он назвал Россию «ненормальной страной».

«Заявление главы Польши отражает крайнее раздражение Варшавы тем, что ее политика в адрес к России терпит провал. Польша ухудшила отношения с Москвой практически до самой крайней точки. Дальше только либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв. России после такого заявления было бы логично включить Польшу в список недружественных стран», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор напомнил о том, что «сначала Польша активно поддерживала идею изоляции России. Она стала одной из стран, призывающих к максимальному расширению санкций, и до сих она настаивает на принятии новых санкций против нашей страны».

«Кроме того, Варшава сделала большую ставку на срыв строительства «Северного потока-2», потому что он противоречит ее интересам. На мнения других европейских стран Польше наплевать, – отметил Пушков. – Но эта стратегия дала серьезный сбой, потому что в администрации американского президента Джо Байдена заявили о том, что они не будут принимать дальнейших санкций против газопровода. Это также вызвало раздражение в Варшаве, Киеве и прибалтийских столицах».

По словам собеседника, «вся политическая доктрина Варшавы развернута в прошлое, а это исключает нормальные отношения в современном мире. Как Россия может нести ответственность за раздел Польши, который происходил около 200 лет назад?»

При этом, отметил сенатор, «если Польша обернется на свою собственную историю, то она увидит там много неприглядных, кровавых, в том числе и захватнических, страниц». Сенатор напомнил о том, что «Польша пыталась образовать империю в 16–17 веках, а также владела большой частью Украины. «Там ненавидели поляков, считали их оккупантами. Кроме того, Дуде следовало бы обратить внимание, что его страна поддерживала все агрессии других государств за последние 20 лет, в том числе против Югославии, Ирака, Ливии».

«Польскому президенту надо посмотреть в зеркало – на свою собственную историю и на свою политику в современном мире. Возможно, он там увидит одного из сторонников агрессивной политики и определение, данное им России, можно будет вернуть ему самому», – отметил Пушков.

«При этом я не вижу у польской элиты способности выйти из этой парадигмы. К современным проблемам они подходят, в основном, с претензиями, связанными с историческими событиями. У польской элиты нет другой национальной доктрины, кроме той, чтобы быть жертвой. У них на этом выстроена вся их идентичность. Пока не видно перспективы взросления Польши», – заключил сенатор.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию в среду назвал Россию «страной-агрессором» и «ненормальной страной». По его словам, «это не то государство, которое нормально себя ведет». Позже Дуда во время визита в Грузию призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания лидера Польши, отметил, что «в Кремле сожалеют, что ненависть к России застилает глаза ряду польских политиков, включая и президента этой страны».

«Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, мы ее не приемлем», – заявил Песков.

Телеведущий Владимир Познер, комментируя газете ВЗГЛЯД слова президента Польши, заявил, что «в Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран».

Историк Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить. При этом местные политики любят манипулировать историческими фактами».