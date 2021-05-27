В Пентагоне отказались называть Россию «врагом» США и НАТО

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НОВОСТЬ ЧАСА

США обвинили Китай в отказе сотрудничать по происхождению коронавируса

27 мая, четверг  |  Последнее обновление — 01:32  |  vz.ru
Разделы

Как инцидент в Минске ударил по «Северному потоку – 2»

Критика «Северного потока – 2» на выдумки сильна J.Koehler/Imago/Global Look Press
История с посадкой европейского самолета в Минске заставила активизироваться критиков «Северного потока – 2». Лондон ухватился за этот повод, чтобы устранить сразу два газопровода из России. А Брюссель неожиданно обнаружил в закрытии «Северного потока – 2» благо для российской экономики. Почему эта европейская логика плоха для Польши и Украины? Подробности...
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Россия к встрече Путина и Байдена подготовила претензию к США

В СНВ-3 четко определено максимальное количество наступательных ядерных вооружений Inquam Photos/Reuters
Одним из достижений Джо Байдена принято считать быстрое, без проволочек, продление российско-американского ядерного договора СНВ-3, судьба которого висела на волоске. Но если при Трампе договор открыто готовились похоронить, то сейчас американцы продолжают его тихо саботировать. Как США пытаются обойти прописанный в документе паритет в наступательных ядерных вооружениях? Подробности...
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Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

Вакцинация от COVID стала плановой, но осталась необязательной Виталий Невар/ТАСС
Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Почему эта тема стала звучать столь часто? Подробности...
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За «похищение» Протасевича Белоруссию накажут лишь символически

Аэропорт Минска рискует надолго опустеть ТАСС
За инцидент с самолетом Ryanair и арест находившегося на его борту оппозиционера Белоруссии придется заплатить миллиарды долларов. По крайней мере, такие оценки озвучиваются рядом экспертов, исходя из потерь, которые должна понести страна из-за прекращения авиатранзита и иных европейских санкций. Однако реальный ущерб Минска выглядит несколько по-другому. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Хакеры теперь могут убить человека

Лев Матвеев
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»
Из-за халатного отношения к медицинской информации может быть причинен вред здоровью. Представьте, если будет изменена информация в протоколе лечения или о существующих у пациента аллергических реакциях. Даже взлом IoT-устройств (например, кардиостимуляторов) больше не фантастика. Подробности...
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Отказавшись от вакцинации, можно стать убийцей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Заповедь «не убий» запрещает не только намеренное убийство (ближнего или самого себя), но и убийство косвенное – когда мы причиняем вред здоровью человека, пренебрегая доступными мерами к устранению опасности. Отказ принимать меры к тому, чтобы остановить тяжелую (и для многих смертельную) заразу, есть нарушение заповеди. Подробности...
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Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже в самом центре коллективного Запада, в США, либералы последовательно разрушают основы суверенной государственности. Подрывается вера в государство, в его конституцию, историю, ценности и институты. Все это призвано демонтировать национальное государство Соединенные Штаты Америки. Подробности...
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Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

Прививка от COVID становится обязательной

Лукашенко поступил по-украински

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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
  • Угон при поддержке государства

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    НОВОСТЬ ЧАСА: США обвинили Китай в отказе сотрудничать по происхождению коронавируса
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    В Пентагоне отказались называть Россию «врагом» США и НАТО

    27 мая 2021, 01:32

    Текст: Антон Никитин

    Никто в Пентагоне не называет Россию «врагом» США и НАТО, заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России, которую один из репортеров назвал «врагом» НАТО.

    «Никто [в Пентагоне] не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», – приводит слова Кирби ТАСС.

    Говоря об учениях России и Сербии, которая является участницей программы альянса «Партнерство ради мира», Кирби отметил, что не располагает подробностями на этот счет. «Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», – добавил он. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США ценят участие Сербии в программе «Партнерство ради мира».

    Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

    Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.

    23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. 14 мая был опубликован перечень недружественных России иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных России стран.


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    Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса

    26 мая 2021, 08:47

    Текст: Алина Назарова

    Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».

    Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн.

    «Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн.

    Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он.

    В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке.

    «Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

    Коментарии (54)
    МИД уличил США в превышении заложенных в ДСНВ-3 показателей на 101 единицу

    24 мая 2021, 14:02

    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет.

    «Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    В категории «развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США – 651.

    Отмечается, что на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц. В категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США – 800.

    В сообщении МИД говорится, что «что «заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н».

    «Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», – сказано в сообщении министерства.

    В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ.

    В апреле МИД России заявил, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России.

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    Лавров ответил на вопрос о возможном союзе с КНР против США
       24 мая 2021, 12:45
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Москву на данном этапе устраивает действующий формат двустороннего сотрудничества с Пекином, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном союзе с КНР в вопросе противостоянии с США.

    «На данном этапе как нас, так и китайских партнеров устраивает действующий формат сотрудничества. Он позволяет решать любые, даже самые сложные проблемы в двустороннем диалоге, эффективно отстаивать интересы в многосторонних объединениях, координировать подходы на международной арене», – сказал Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

    Он добавил, что сейчас российско-китайские отношения демонстрируют высокую динамику развития, их состояние характеризуется как лучшее в истории – во многом благодаря тому, что существующая модель двусторонних связей в какой-то степени превосходит уровень взаимодействия между государствами в рамках тех союзов, которые сложились во времена «холодной войны».

    Базовые принципы отношений между двумя государствами заложены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который июле отмечает 20-летие.

    «Россия и Китай, работая вместе, оказывают положительное, стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. Конечно, ситуация в мире быстро меняется», – подчеркнул Лавров.

    Министр напомнил, что ранее его китайский коллега Ван И подчеркнул, что у российско-китайского взаимодействия нет конечной точки, нет запретных зон и нет верхнего предела. «Думаю, нельзя не согласиться с такой оценкой», – отметил Лавров.

    Говоря об отношениях с США, глава российского МИД заявил, что Москва выступает за развитие отношений с Вашингтоном и готова разобрать «завалы», существующие в этих отношениях.

    «За последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. (…) Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном и разбор тех «завалов», которые мешают двигаться вперед. «Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно», – заметил министр.

    Что касается отношений России и Евросоюза, то ни, по словам Лаврова, «сведены к минимуму».

    «Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», – пояснил он.

    «Последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией. Теперь на первое место поставлены «отпор» и «сдерживание» нашей страны. А третий принцип – «взаимодействие» – ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко, но соразмерно», – пообещал Лавров.

    При этом, добавил он, Россия сохраняет заинтересованность в сотрудничестве с ЕС и «его странами-членами в духе прагматизма и взаимного уважения, при соблюдении общепризнанных норм международного права».

    Ранее Лавров заявил, что западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях.

    Коментарии (6)
    США выразили готовность ответить на претензии России по нарушению ДСНВ-3

    25 мая 2021, 05:20

    Текст: Антон Антонов

    США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3), заявил Госдеп.

    Госдеп заявил, что Вашингтон неоднократно «объяснял, почему американские процедуры конверсии находятся в полном соответствии с их обязательствами по договору, в рамках двусторонней консультативной комиссии». Указывается, что американская сторона готова «вновь» дать пояснения по ходу «реализации договора на дополнительные пять лет, с чем Россия согласилась в феврале». Вашингтон намерен отстаивать свои процедуры конверсии, передает РИА «Новости».

    Напомним, Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет. МИД уличил США в превышении показателей на 101 единицу.

    Коментарии (14)
    Байден счел санкции против «Северного потока – 2» контрпродуктивными
       26 мая 2021, 01:30
    Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен», заявил президент США Джо Байден.

    Говоря об отказе Белого дома от санкций против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, он заявил, что «Северный поток – 2» был «почти достроен» уже к моменту, когда Байден «вступил в должность». Сейчас, по его мнению, «введение санкций было бы контрпродуктивным с точки зрения» отношений США с Европой. При этом Байден подчеркнул, что всегда «выступал против строительства» газопровода, передает ТАСС.

    Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.

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    Коментарии (33)
    Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев
       26 мая 2021, 08:24
    Фото: ZUMApress/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко.

    «Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter.

    Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку.

    В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.

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    В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину

    24 мая 2021, 22:17

    Текст: Елена Мирошниченко

    В США приговорили к уже отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев признавшегося в кибератаке на Tesla гражданина России Егора Крючкова.

    «Я принимаю соглашение о признании вины господином Крючковым и обязательный срок, установленный в нем... - уже отбытый срок, де-факто 10 месяцев», – судья окружного суда в Неваде Миранда Ду, сообщает РИА «Новости».

    Также суд постановил депортировать Крючкова из США и наложил на него штраф в 14,8 тысяч долларов, де-факто он может не платить штраф, если у него нет таких денег.

    Напомним, Крючкова обвинили в том, что он и его сообщники хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных.

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    Патрушев провел встречу с Салливаном

    24 мая 2021, 17:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

    «Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Патрушев и Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном», – цитирует сообщение пресс-службы аппарата СБ России РИА «Новости».

    Уточняется, что во время встречи Патрушев и Салливан обсудили «широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес».

    «Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», – сообщили в пресс-службе.

    Также Патрушев и Салливан согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.

    «Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене», – отмечается в сообщении.

    Напомним, в апреле Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена.

    Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.

    Коментарии (5)
    Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена
       25 мая 2021, 13:23
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, передает РИА «Новости»

    Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 

    24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. 

    Коментарии (16)
    Роскосмос позвал нового главу НАСА в Россию

    25 мая 2021, 21:30

    Текст: Ксения Панькова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация пригласила главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билла Нельсона в Россию для переговоров.

    «Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсуждать все вопросы нашего сотрудничества в космосе», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.

    Бывший астронавт и член Конгресса США Билл Нельсон был назначен на должность главы НАСА в конце апреля. Во время работы в Сенате и Палате представителей он в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета НАСА. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61 в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.

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    Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных стран
       26 мая 2021, 17:37
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Список недружественных России стран, в который были внесены США и Чехия, создавался в качестве ответной меры на конкретные враждебные действия этих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это ответ на конкретные действия, а не список, который сам по себе живет какой-то оторванной от реальности жизнью. Есть конкретные действия и конкретные ответы на них. В каждом случае мы исходим из того, что будет более эффективно, целесообразно и травматично», – цитирует ее ТАСС.

    Также она отметила, что сначала список формировался в качестве ответа на действия США, но Чехия также стала активно предпринимать враждебные действия в отношении Москвы и была занесена в этот список.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран.

    14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.

    Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения. 

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    США и Германия обсудили «Северный поток – 2»
       25 мая 2021, 02:28
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств США и Германии Энтони Блинкена и Хайко Мааса, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

    Блинкен в телефонном разговоре заявил Маасу об «обеспокоенности США касательно газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    Кроме того, стороны «обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО», передает РИА «Новости».

    Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».

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    В США испугались усиления России на Ближнем Востоке

    24 мая 2021, 08:22

    Текст: Алина Назарова

    Ослабляя военное присутствие США на Ближнем Востоке Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина в регионе, сообщает Associated Pressсо ссылкой на командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.

    Американский генерал обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции великих держав. «Ближний Восток в целом – это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», – заявил Маккензи, передает РИА «Новости».

    В частности, военачальник допустил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе. «Думаю, что они (Россия и Китай) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя», – подчеркнул он.

    Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся продажей оружия в регионе.

    13 апреля стало известно о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана уже к началу июля. Между тем, президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск.

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    МИД ответил на обвинения США в особом положении РПЦ в России

    24 мая 2021, 14:21

    Текст: Ксения Панькова

    Посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович заявил, что обвинения США в том, что Русская православная церковь (РПЦ) находится на «особом положении» являются несерьезными.

    «Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то «особом положении». А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ – это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны», – говорится в комментарии Аскальдовича в связи с докладом Комиссии США по свободе верующих и ежегодным докладом Госдепартамента, передает ТАСС.

    Как подчеркнул дипломат, заявления американской стороны в докладах Комиссии по свободе верующих и ежегодном докладе Госдепа США о ситуации со свободой вероисповедания в России являются набором политизированных штампов и измышлений. «Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним — нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов», – отмечается в комментарии.

    Напомним, в феврале МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму.

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    Стало известно возможное место встречи Путина и Байдена

    24 мая 2021, 15:56

    Текст: Алина Назарова

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести первую встречу в Швейцарии, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.

    По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.

    На прошлой неделе в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда Путин примет решение по встрече с американским коллегой, общественность сразу проинформируют. Он добавил, что встреча обсуждается. 

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