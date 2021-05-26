Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных стран

Список недружественных России стран, в который были внесены США и Чехия, создавался в качестве ответной меры на конкретные враждебные действия этих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это ответ на конкретные действия, а не список, который сам по себе живет какой-то оторванной от реальности жизнью. Есть конкретные действия и конкретные ответы на них. В каждом случае мы исходим из того, что будет более эффективно, целесообразно и травматично», – цитирует ее ТАСС.

Также она отметила, что сначала список формировался в качестве ответа на действия США, но Чехия также стала активно предпринимать враждебные действия в отношении Москвы и была занесена в этот список.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран.

14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.