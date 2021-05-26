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26 мая, среда | Последнее обновление — 17:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Агентство авиабезопасности ЕС рекомендовало избегать полетов над Белоруссией
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных стран
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Список недружественных России стран, в который были внесены США и Чехия, создавался в качестве ответной меры на конкретные враждебные действия этих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это ответ на конкретные действия, а не список, который сам по себе живет какой-то оторванной от реальности жизнью. Есть конкретные действия и конкретные ответы на них. В каждом случае мы исходим из того, что будет более эффективно, целесообразно и травматично», – цитирует ее ТАСС.
Также она отметила, что сначала список формировался в качестве ответа на действия США, но Чехия также стала активно предпринимать враждебные действия в отношении Москвы и была занесена в этот список.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.
Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса
Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн.
«Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн.
Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он.
В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке.
«Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
МИД уличил США в превышении заложенных в ДСНВ-3 показателей на 101 единицу
Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет.
«Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В категории «развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США – 651.
Отмечается, что на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц. В категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США – 800.
В сообщении МИД говорится, что «что «заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н».
«Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», – сказано в сообщении министерства.
В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ.
В апреле МИД России заявил, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России.
Лавров ответил на вопрос о возможном союзе с КНР против США
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Москву на данном этапе устраивает действующий формат двустороннего сотрудничества с Пекином, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном союзе с КНР в вопросе противостоянии с США.
«На данном этапе как нас, так и китайских партнеров устраивает действующий формат сотрудничества. Он позволяет решать любые, даже самые сложные проблемы в двустороннем диалоге, эффективно отстаивать интересы в многосторонних объединениях, координировать подходы на международной арене», – сказал Лавров в интервью «Аргументам и фактам».
Он добавил, что сейчас российско-китайские отношения демонстрируют высокую динамику развития, их состояние характеризуется как лучшее в истории – во многом благодаря тому, что существующая модель двусторонних связей в какой-то степени превосходит уровень взаимодействия между государствами в рамках тех союзов, которые сложились во времена «холодной войны».
Базовые принципы отношений между двумя государствами заложены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который июле отмечает 20-летие.
«Россия и Китай, работая вместе, оказывают положительное, стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. Конечно, ситуация в мире быстро меняется», – подчеркнул Лавров.
Министр напомнил, что ранее его китайский коллега Ван И подчеркнул, что у российско-китайского взаимодействия нет конечной точки, нет запретных зон и нет верхнего предела. «Думаю, нельзя не согласиться с такой оценкой», – отметил Лавров.
Говоря об отношениях с США, глава российского МИД заявил, что Москва выступает за развитие отношений с Вашингтоном и готова разобрать «завалы», существующие в этих отношениях.
«За последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. (…) Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами», – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном и разбор тех «завалов», которые мешают двигаться вперед. «Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно», – заметил министр.
Что касается отношений России и Евросоюза, то ни, по словам Лаврова, «сведены к минимуму».
«Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», – пояснил он.
«Последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией. Теперь на первое место поставлены «отпор» и «сдерживание» нашей страны. А третий принцип – «взаимодействие» – ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко, но соразмерно», – пообещал Лавров.
При этом, добавил он, Россия сохраняет заинтересованность в сотрудничестве с ЕС и «его странами-членами в духе прагматизма и взаимного уважения, при соблюдении общепризнанных норм международного права».
Ранее Лавров заявил, что западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях.
США выразили готовность ответить на претензии России по нарушению ДСНВ-3
США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3), заявил Госдеп.
Госдеп заявил, что Вашингтон неоднократно «объяснял, почему американские процедуры конверсии находятся в полном соответствии с их обязательствами по договору, в рамках двусторонней консультативной комиссии». Указывается, что американская сторона готова «вновь» дать пояснения по ходу «реализации договора на дополнительные пять лет, с чем Россия согласилась в феврале». Вашингтон намерен отстаивать свои процедуры конверсии, передает РИА «Новости».
Напомним, Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет. МИД уличил США в превышении показателей на 101 единицу.
Байден счел санкции против «Северного потока – 2» контрпродуктивными
Газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен», заявил президент США Джо Байден.
Говоря об отказе Белого дома от санкций против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, он заявил, что «Северный поток – 2» был «почти достроен» уже к моменту, когда Байден «вступил в должность». Сейчас, по его мнению, «введение санкций было бы контрпродуктивным с точки зрения» отношений США с Европой. При этом Байден подчеркнул, что всегда «выступал против строительства» газопровода, передает ТАСС.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
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Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев
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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко.
«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter.
Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку.
В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину
В США приговорили к уже отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев признавшегося в кибератаке на Tesla гражданина России Егора Крючкова.
«Я принимаю соглашение о признании вины господином Крючковым и обязательный срок, установленный в нем... - уже отбытый срок, де-факто 10 месяцев», – судья окружного суда в Неваде Миранда Ду, сообщает РИА «Новости».
Также суд постановил депортировать Крючкова из США и наложил на него штраф в 14,8 тысяч долларов, де-факто он может не платить штраф, если у него нет таких денег.
Напомним, Крючкова обвинили в том, что он и его сообщники хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных.
Патрушев провел встречу с Салливаном
В Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Патрушев и Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном», – цитирует сообщение пресс-службы аппарата СБ России РИА «Новости».
Уточняется, что во время встречи Патрушев и Салливан обсудили «широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес».
«Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», – сообщили в пресс-службе.
Также Патрушев и Салливан согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.
«Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене», – отмечается в сообщении.
Напомним, в апреле Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена
Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, передает РИА «Новости».
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве.
24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
ЕС заявил о «разрушительных действиях» России
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе выразили солидарность с Чехией в ее отношениях с Россией и поддержали действия Праги против Москвы.
Кроме того, в документе по итогам саммита сказано, что «Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран», «подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнерам», передает РИА «Новости».
Евросовет «подтвердил приверженность пяти принципам, определяющим политику в отношении России». Принципы были приняты в 2016 году. Они включают реализацию минских договоренностей, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности, развитие сотрудничества с Россией по международным вопросам и поддержку гражданского общества в России.
Брюссель собирается «продолжить координацию с партнерами-единомышленниками» в отношении России, передает ТАСС.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Президент Чехии Милош Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов.
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Чешское посольство в Москве уволило более 70 сотрудников
К концу мая чешское посольство в Москве сократит 79 сотрудников, сообщила представитель МИД Чехии Эва Давидова.
Комментируя ситуацию по состоянию на 21 мая, она заявила, что «уведомления об увольнении получил 71 принятый на месте в Москве сотрудник». К июню планируется сократить еще восемь человек. В частности, речь идет о работниках «Чешского дома», выполняющего функции культурного центра республики в Москве. В результате с 1 июня будет прекращена работа гостиницы и ресторана чешской кухни, передает ТАСС.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Роскосмос позвал нового главу НАСА в Россию
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация пригласила главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билла Нельсона в Россию для переговоров.
«Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсуждать все вопросы нашего сотрудничества в космосе», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Бывший астронавт и член Конгресса США Билл Нельсон был назначен на должность главы НАСА в конце апреля. Во время работы в Сенате и Палате представителей он в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета НАСА. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61 в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.
В США испугались усиления России на Ближнем Востоке
Ослабляя военное присутствие США на Ближнем Востоке Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина в регионе, сообщает Associated Pressсо ссылкой на командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.
Американский генерал обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции великих держав. «Ближний Восток в целом – это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», – заявил Маккензи, передает РИА «Новости».
В частности, военачальник допустил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе. «Думаю, что они (Россия и Китай) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя», – подчеркнул он.
Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся продажей оружия в регионе.
13 апреля стало известно о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана уже к началу июля. Между тем, президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск.
МИД ответил на обвинения США в особом положении РПЦ в России
Посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович заявил, что обвинения США в том, что Русская православная церковь (РПЦ) находится на «особом положении» являются несерьезными.
«Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то «особом положении». А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ – это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны», – говорится в комментарии Аскальдовича в связи с докладом Комиссии США по свободе верующих и ежегодным докладом Госдепартамента, передает ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, заявления американской стороны в докладах Комиссии по свободе верующих и ежегодном докладе Госдепа США о ситуации со свободой вероисповедания в России являются набором политизированных штампов и измышлений. «Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним — нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов», – отмечается в комментарии.
Напомним, в феврале МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму.
Стало известно возможное место встречи Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести первую встречу в Швейцарии, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.
По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве, передает РИА «Новости».
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
На прошлой неделе в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда Путин примет решение по встрече с американским коллегой, общественность сразу проинформируют. Он добавил, что встреча обсуждается.
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