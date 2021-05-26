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Россия поставила партию истребителей Су-35 в одну из зарубежных стран
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Россия в 2020 году поставила партию истребителей поколения 4++ Су-35 в одну из зарубежных стран, следует из годового отчета предприятия-производителя данных машин – ПАО «Сухой».
Как отмечается в отчете, в рамках военно-технического сотрудничества и в соответствии с обязательствами изготовлена и принята зарубежным заказчиком партия самолетов Су-35, передает РИА «Новости».
Информации, о какой именно стране идет речь, в документе нет.
Единственный официально подтвержденный иностранный заказчик Су-35 – Китай, купивший у России 24 Су-35 на 2,5 млрд долларов.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва не исключает подписание контракта на поставку дополнительной партии этих истребителей Пекину.
Ранее появление истребителей Су-30СМ и Су-35 позволило пилотам летать на закритических углах атаки, что расширило возможности пилотажа. Су–30СМ и Су–35 сохранили аэродинамику истребителя Су–27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. Также новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. Кроме того, Су–35 оборудован автономным агрегатом, который позволяет включить кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях.
Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии
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Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков телеграм-канала.
На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Макрон: Политика санкций против России больше не эффективна
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение санкций в отношении России по «замороженным» конфликтам неэффективно.
«По России – политика прогрессивных санкций по «замороженным» ситуациям не является больше эффективной... Именно поэтому мы попросили пересмотра к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», – цитирует его РИА «Новости».
Также он добавил, что к саммиту ЕС в июне будет представлен доклад по отношениям с Россией.
«Мы должны переопределить рамки наших отношений... Определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией. И также учитывая факт относительной эффективности тех мер, которые мы смогли принять в последние годы», – сказал французский лидер.
ЕС ввел санкции в отношении Москвы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, впоследствии экономические санкции против России неоднократно продлевались.
Крым и Севастополь стали частью России после референдума 16 марта 2014 года, тогда более 96% участников голосования высказались за вхождение региона в состав России.
Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода – до 15 сентября 2021 года – действия персональных санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя. Летом прошлого года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против полуострова в рамках политики непризнания воссоединения региона с Россией.
Эксперт объяснил важность создания однодвигательного истребителя пятого поколения
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«Однодвигательный самолет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом. При этом он выполняет универсальный круг задач», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя сообщения о начале работы российской компании «Сухой» по созданию однодвигательного истребителя 5-го поколения с использованием наработок по Су-57.
«Еще со времен Советского Союза сложилась концепция, когда в вооруженных силах нашей страны одновременно использовались фронтовые истребители двух классов – тяжелые и легкие. И если в четвертом поколении роль легкого истребителя играл двухдвигательный МиГ-29, а тяжелым был соответственно Су-27, то в пятом поколении у нас появился относительно дорогой двухдвигательный Су-57, а самолета из другой весовой категории до недавнего времени у нас не было», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
При этом легкие и тяжелые истребители призваны решать различные задачи. «Тяжелые истребители нужны для того, чтобы закрывать большие пространства, то есть они должны иметь возможность пролететь достаточно большое расстояние, прежде чем выполнить свою задачу. Например, чтобы поразить морскую цель, им нужно выйти на рубеж применения средств авиационного вооружения», – объяснил эксперт.
«Для легкого истребителя, который берет на борт меньший запас топлива и имеет меньший радиус боевого применения, определены другие задачи. Выражаясь образно, он будет воевать над защищаемым объектом и решать сопоставимый круг задач с точки зрения универсальности, включая воздушный бой и нанесение ударов по наземным и водным целям, но на меньшем удалении от своих баз», – добавил Пантелеев.
Эксперт счел правильной идею создания однодвигательного истребителя. «Все-таки здравый смысл возобладал, потому что однодвигательный самолет всегда будет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом, если мы рассматриваем сопоставимые характеристики», – заметил он.
«Да, в случае отказа единственного двигателя воздушное судно с высокой степенью вероятности будет потеряно, в то время как двухдвигательный самолет может продолжать полет на одном двигателе. Но с учетом прогресса, достигнутого в совершенствовании силовых установок и повышении их надежности, считается, что ситуация с отказом двигателя, которая привела бы к потере самолета, является достаточно редкой. Во-вторых, катапультирование сейчас развито достаточно хорошо, чтобы обеспечить спасение летчика», – рассказал Пантелеев.
Также он указал, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. «Существует общемировая практика, когда перспективные летательные аппараты создаются под перспективные авиационные двигатели. И в процессе создания самолета начало летных испытаний может осуществляться на ранее созданных двигателях, чтобы проверить работу систем, независящих от параметров силовой установки. Поэтому, чтобы сэкономить время, используется аналог, который плюс-минус подходит по размерности. Однако он, естественно, не дотягивает по всей совокупности характеристик до того двигателя, который является для самолета целевым», – объяснил эксперт.
«Также мы знаем, что Ал-31 и его модификации – это серийно производимый и освоенный в эксплуатации двигатель, имеющий высокую надежность благодаря проведенным модернизациям. Поэтому на этапе испытаний его использование выглядит вполне рационально», – уточнил Пантелеев.
При этом собеседник заметил, что в России уже достаточно давно идет создание двигателей, которые могли бы использоваться в легком варианте самолета пятого поколения. «Мы помним, что новый двигатель для Су-57 уже используется и даже был совершен полет самолета Т-50, который является прототипом истребителя Су-57. Так что в этом плане нет никаких сомнений, что задержек с созданием нового двигателя не будет», – считает Пантелеев.
Что касается сложностей, которые надо решить при создании легкого истребителя пятого поколения, то эксперт отметил большое количество требований к нему. Зачастую эти требования противоречивы – «низкая заметность и сверхнагруженность, большая продолжительность полета и по возможности совершение сверхзвукового броска; скрытое размещение средств вооружения и увеличение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, включая дальнобойные и относительно крупногабаритные ракеты».
«Поэтому главная сложность заключается в том, как добиться оптимальной комбинации требований, учесть все пожелания заказчика в лице Минобороны и при этом остаться конкурентным по цене, чтобы самолет был не слишком обременительным для российского бюджета и был привлекателен при экспортных поставках», – заключил Пантелеев.
В среду стало известно, что российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли.
На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями.
«В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», – сообщил источник РИА «Новости».
При этом собеседник уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.
Напомним, в начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов Ростех заявил, что госпорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах.
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«Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения
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Российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями.
«В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», – сообщил источник РИА «Новости».
Источник отметил, что новый самолет должен иметь нормальную взлетную массу не более 18 тонн, показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) не менее 1, сниженную радиолокационную заметность, максимальную скорость полета более двух скоростей звука, режимы сверхманевренности и укороченный взлет за счет отклоняемого вектора тяги двигателя.
Собеседник добавил, что «компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах».
Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.
Напомним, в начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов Ростех заявил, что госпорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах.
В Совфеде высказались о защите задержанной в Минске россиянки Сапеги
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«Если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя задержание белорусскими правоохранителями россиянки Софьи Сапеги.
«Наше государство обязано защищать законные права и интересы своих граждан. Но если они нарушают закон в другой стране, то должны четко понимать, что им, возможно, придется нести ответственность за содеянное по законам этой страны. Поэтому мы по возможности предупреждаем россиян о такой ситуации», – отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
«Что касается тяжести обвинений, то здесь, как правило, подход такой: если гражданину РФ угрожает смертная казнь за совершение преступления в другой стране, а в России на эту меру наказания наложен мораторий, тогда мы настаиваем на выдаче такого гражданина нам. Причем зачастую такие граждане отбывают положенный срок, но уже в России», – рассказал собеседник.
Сенатор подчеркнул, что Софья Сапега, вероятно, вмешивалась в дела суверенного государства. Более того, из предварительно озвученных обвинений следует, что она имела прямое отношение к публикации личных данных не только граждан Белоруссии, но и России, отметил собеседник.
«Это уже само по себе является серьезным правонарушением в рамках российского законодательства. Поэтому в любом случае, если ее вина будет доказана, эта история для нее просто так не закончится. Но как гражданка России она имеет право на консульскую поддержку. И, насколько я знаю, эта поддержка ей была оказана», – заключил Климов.
Ранее стало известно, что задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение по статье о разжигании национальной вражды, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил источник в белорусских силовых структурах.
«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», – сообщил источник. Ожидается, что в среду с девушкой встретится ее адвокат.
«В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя сложившуюся ситуацию.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн за неудаление запрещенного контента
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили в пресс-службе суда.
«Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Уточняется, что суд рассмотрел восемь протоколов, по двум вынесен штраф в размере 4 миллиона рублей за каждый, по шести остальным - в размере 3 миллиона рублей за каждое административное правонарушение.
Помимо этого, 10 июня в отношении Facebook суд рассмотрит еще два аналогичных протокола и два протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях).
Ранее компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией.
Накануне Роскомнадзор сообщил, что трафик для сервисов американской корпорации Google может быть замедлен из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией.
По данным ведомства, после того как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. Там подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации.
Появилось видео испытаний нового секретного оружия России
Концерн «Калашников» опубликовал в Сети видео испытаний нового неизвестного российского оружия.
Концерн опубликовал видео в соцсети «ВКонтакте».
«Когда кадр важнее дрона. Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» – говорится в подписи к ролику.
В Сети предположили, что на кадрах показаны тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).
Ранее стало известно, что в России создали самостоятельно воюющих боевых роботов.
В Крыму предложили связать Симферополь и Ялту канатной дорогой
В Крыму предложили построить уникальную канатную дорогу протяженностью более 50 километров, проходить она будет от Симферополя до Ялты, сообщил председатель комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.
«В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты. Уникальную для республики транспортную магистраль длиной 53 километра обещают построить за 4 года при наличии инвестора и поддержки властей», – написал он в своем Facebook.
Бабашов отметил, что проект является всего лишь интересным предложением, которое поддержали многие депутаты. Презентация проекта прошла на заседании комитета.
«По словам представителей завода-производителя, их канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса ЮБК. Если говорить о технике – тут тоже интересно. Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до 3 километров (у обычной канатки максимум 1 км.), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков», – отметил он, а также добавил, что реализация проекта зависит от того, найдут ли производители инвестора.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил строить на судостроительном заводе «Море» в Феодосии ледоколы, соответствующее предложение уже направлено в правительство.
Представитель посольства России встретился с арестованной в Минске россиянкой Сапегой
Представитель посольства России в Белоруссии встретился с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой, которую сняли с рейса Ryanair и задержали вместе с одним из основателей экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем, сообщили в дипломатической миссии.
«Представитель посольства встретился с гражданкой России – с Софией Сапегой», – цитирует слова сотрудника дипмиссии РИА «Новости».
Ранее было опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков Telegram-канала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
ВМС США подтвердили приверженность диалогу с Россией
США привержены диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море, заявили американские ВМС.
Во вторник в Минобороны России состоялись российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года, передает РИА «Новости».
В ВМС заявили, что консультации, которые проходят каждый год, являются «профессиональной дискуссией, в рамках которой рассматривается выполнение соглашения». США «неизменно привержены диалогу по уменьшению рисков», заверила американская сторона. В Москве обсуждались вопросы перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия кораблей в международных водах за 2020 год.
В ноябре Министерство иностранных дел России заявило протест в связи с заходом американского эсминца «Джон Маккейн» в российские территориальные воды в Японском море. США утверждают при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».
Российские бомбардировщики совершили полет над Средиземным морем
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывшие накануне на аэродром Хмеймим в Сирии, совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря, сообщает Минобороны России.
«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
В военном ведомстве подчеркнули, что летчики получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования», – добавили в Минобороны.
На аэродроме увеличена длина взлетной полосы, что позволило расширить возможности по приему и обслуживанию самолетов различных классов. В настоящее время полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении ВС России, в том числе самолеты тяжелого класса.
После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.
Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил газете ВЗГЛЯД, что базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дальние бомбардировщики отправлены в Сирию для выполнения особой задачи.
Пушков развеял три мифа о работе IT-гигантов в России
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«В ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех мифов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя состоявшееся в Москве заседание коллегии Роскомнадзора.
«В последний год из-за пандемии коронавируса резко возросло использование интернета. Стало понятно, что необходимо определенное регулирование деятельности глобальных интернет-компаний на территории России», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Эта сфера не может быть оставлена без внимания государства, тем более что глобальные интернет-гиганты имеют тенденцию подменять законодательство других стран своими собственными внутрикорпоративными решениями», – отметил собеседник и добавил, что «в ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех основных мифов».
Первый миф, по словам Пушкова, заключается в том, что «глобальные интернет-компании самодостаточны, независимы от национальных государств и вправе принимать любые решения и навязывать их государству, поскольку являются частными». «Этот миф не выдержал столкновения с реальностью, причем не только в России, но и в Евросоюзе, Великобритании, Турции, Австралии и ряде других стран. Они встали на защиту своего суверенитета от произвола глобальных интернет-корпораций. Google, Facebook были подвергнуты очень большим штрафам за нарушение антимонопольного законодательства. Россия также идет по этому пути», – отметил сенатор.
«Второй миф состоит в том, что глобальные интернет-игроки могут обойтись без России и считают ее мизерным рынком. Выяснилось, что компании не хотят уходить с нашего рынка. На то есть причины. Например, Google за прошлый год заработал в России 75 млрд рублей. Кроме того, уход из страны чреват потерей рынка на длительную перспективу, а свято место пусто не бывает», – подчеркнул Пушков.
«Еще одним мифом было представление о том, что российское государство только угрожает, но не решится на серьезные шаги, – продолжил сенатор. – Последний год показал, что это не так. У нашего государства есть решимость предписать интернет-площадкам определенное поведение в нашем информпространстве, а именно: обязать их исполнять законы, действующие на территории нашей страны».
Также Пушков обратил внимание на существование законодательной основы. «Мы создали систему законов. За последний год было принято пять законов, которые позволяют достаточно жестко и определенно регулировать деятельность интернет-компаний на нашей территории», – напомнил политик.
«Последний законопроект, который скоро, надеюсь, превратится в закон – «о приземлении» международных гигантов. Они должны будут зарегистрироваться на территории России, открыть офисы или юридические лица, которые будут их представлять в нашей стране. До этого они действовали на нашей территории и зарабатывали деньги, не имея здесь офисов», – пояснил Пушков.
«Теперь будет иначе, – отметил собеседник, – если интернет-компании откажутся регистрироваться, они подвергнутся целому ряду штрафных санкций. Крайняя мера – блокировка».
«При этом, – подчеркнул политик, – мы не заинтересованы в выталкивании международных интернет-гигантов из нашего информационного пространства. Мы лишь предписываем им определенные правила поведения. Если они их примут, то никаких проблем не будет».
Ранее в среду состоялось итоговое заседание коллегии Роскомнадзора. На нем в том числе замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал о том, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых популярных социальных сетей в России, сообщает «Российская газета».
Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что социальные сети Facebook, Twitter и другие должны до 1 июня локализовать базы персональных данных россиян. Вагнер добавил, что компаниям уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этими требованиями. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», – сказал замглавы ведомства.
Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Закон распространяется на иностранные компании, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на российскую территорию. За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 до 18 млн рублей.
Путин освободил часть призывников от обязательной медкомиссии
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Прежде граждане при призыве на военную службу проходили медицинское освидетельствование для определения их годности к армии, передает РИА «Новости».
Данный закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.
МИД предупредил Ригу о последствиях замены флага России
Рига должна осознавать пагубность таких провокационных шагов, решение властей Латвии – это недостойные манипуляции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В этой связи предприняли соответствующие демарши как в Москве, так и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений. К сожалению, это недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Ранее Захарова заявила, что Латвия своими действиями в отношении российского флага в Риге пытается закрепиться в числе недружественных государств, Москва сделает соответствующие выводы.
Напомним, власти Риги объяснили замену флага России тем, что было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Кроме того, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. В ответ мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице.
Впервые в истории ВМС Британии звание контр-адмирала решили присвоить женщине
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Впервые в истории британских военно-морских сил женщине будет присвоено адмиральское звание, сообщила пресс-служба ВМС страны.
В сообщении ВМС Великобритании говорится, что «впервые за многовековую историю королевских военно-морских сил женщине-офицеру будет присвоено адмиральское звание», передает РИА «Новости».
Звание присвоят капитану первого ранга Джуд Терри, «которая уже полвека служит родине и флоту». Она станет «самой высокопоставленной женщиной в ВМС страны за всю историю флота».
Терри будет руководить программами по подготовке, обеспечению и карьерному продвижению военных моряков и морских пехотинцев с момента их прихода в ряды ВМС и до последнего дня службы.
Формально она станет контр-адмиралом и станет директором программ по подготовке персонала в 2021 году. В данный момент она служит заместителем директора программ.
Ранее капитан Эми Бауэрншмидт была объявлена первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром атомного авианосца «Авраам Линкольн» (CVN-72) с ядерным оружием.
Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил это назначение.