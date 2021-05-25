Володин назвал Россию «последним островом» демократии

Россия является «последним островом» демократии и свободы в мире, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник в ходе обсуждения законопроекта об ограничении избирательных прав лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций, в адрес документа прозвучала критика со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова, передает ТАСС.

Председатель нижней палаты в свою очередь напомнил о событиях в США 6 января, связанных с протестами сторонников экс-президента Дональда Трампа у здания Конгресса.

«Около 500 человек привлечены к уголовной ответственности, арестованы. Им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к Конгрессу, зашли в него, за то, что они выразили свою позицию, свое мнение. И их обвинили по статье «внутренний терроризм». И мы говорим о том, что у нас нет демократии, свободы? И мы говорим о том, что у нас кого-то обижают?», – сказал Володин.

Он также подчеркнул, что Россия – это «последний остров демократии и свободы».

«И мы на этом острове. Давайте прекращать все эти разговоры и посмотрим, как развивается мир. А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит», - добавил он.

Депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил формулировку «материк свободы» в силу размера страны.

«Принимается поправка Коломейцева Николая Васильевича. Правильно, – с улыбкой отреагировал Володин. – Но только после революции у нас территория уменьшается и уменьшается. После 1917-го уменьшилась, после 1991-го уменьшилась. Поэтому надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился», – призвал спикер Думы.

Ранее Володин к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского сравнил врагов России в XIII и XXI веках, указав на существующие параллели.