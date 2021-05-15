Володин сравнил врагов России XIII и XXI веков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского сравнил врагов России в XIII и XXI веках, указав на существующие параллели.

Володин написал в Telegram, что, на его взгляд, в нынешнее время все чаще говорят о Невском не только в связи с 800-летием со дня его рождения (Невский родился 13 мая 1221 года – прим. ВЗГЛЯД), но и потому, что выбор, сделанный князем, «определил развитие российской государственности».

«Ее история могла оборваться в 13 веке или стать совершенно иной, одолей нас тевтонские рыцари или несметные полчища Орды. Невский победил. Одних – силой меча. Других – дипломатической мудростью. Он тонко чувствовал главную опасность – она шла с Запада, грозила духовной смертью народа, потерей независимости. Ханский Восток не посягал на нашу самоидентичность, не разрушал нашу веру, хотя бремя его было тяжким», – указал председатель Госдумы.

По его мнению, «великая заслуга Александра Невского, что он разрушил планы врагов, не дал переломить вектор цивилизационного развития Руси». Потому «его помнят как пример служения народу и Отечеству, силы духа, чести и отваги», а также «как мудрого правителя и бесстрашного воина, который всегда решительно защищал интересы и безопасность родной земли».

«Невский умел ответить на любой вызов. И в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком. Пример для подражания. Сейчас нам снова брошен вызов. Другое время – другой противник. Не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти «стрел». Бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем. В 13 веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами – давят на Россию санкциями. Не учат историю. Учили бы – знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей», – заключил Володин.

Он добавил, что «на Парламентских встречах, которые состоятся 18 мая в Государственной Думе, планируем обсудить это».

Ранее Володин предостерег страны от неуважения к памяти о Второй мировой войне.