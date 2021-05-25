ИИХФ пообещала сохранить флаги Белоруссии на всех объектах ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) пообещала сохранить флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира по хоккею в Риге, а также и выразила несогласие с действиями местных властей, напомнив, что является организацией, не преследующей политических интересов.

«ИИХФ не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею в качестве политического послания. Действия правительства Белоруссии не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом страны на этом турнире», – говорится в заявлении организации, передает РИА «Новости».

Там указали, что ИИХФ обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаг ИИХФ, а также флаг чемпионата мира с названием ИИХФ. «В соответствии с уставом ИИХФ, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы ИИХФ не ассоциировалась с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанных путем изменения флага. ИИХФ сохранит флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира на время турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение убрать флаг страны», – добавляется в заявлении.

В заявлении также сообщается, что игроков сборной Белоруссии приветствовали в Латвии в качестве гостей, «и они не должны были видеть, как флаг их страны снят без их согласия». «Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны «Страсть. Без границ», – подчеркивается в заявлении.

Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. После этого мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея в городе.

Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.

Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.