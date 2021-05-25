Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея

Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.

«Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае МФХ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – написал Стакис в Twitter.

Ранее президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.

Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.

Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД