В Раде провели итоги двух «провальных» лет президентства Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его выступление на пресс-конференции по итогам двух лет работы.

Кузьмин написал в Facebook, что два года президентства Зеленского – это «сплошные провалы», и «другой оценки быть не может».

«Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы», – добавил депутат.

Он также отметил, что Зеленский рассказал совсем не то, чего ждали от него украинцы, которые хотели услышать отчет о проделанной работе и о планах на будущее.

«Услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента, до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое – со всеми остальными, включая самих украинцев. Что дальше? Непонятно. Наверное, то же самое», – написал депутат.

По его мнению, эта пресс-конференция стала «самым большим медийным провалом» главы государства.

Ранее Зеленский озвучил приоритеты по итогам двух лет президентства.

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