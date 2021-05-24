В клипах Моргенштерна выявлена пропаганда наркотиков

Полиция подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что экспертиза нашла в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду наркотиков. Административное дело передано в Зюзинский суд Москвы, сообщили в столичном ГУМВД.

Протокол составлен по ч. 1.1 ста.6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и «Family», передает РИА «Новости».

«Эксперты подтвердили наличие в музыкальных клипах Моргенштерна признаков пропаганды наркотиков. Экспертиза, проведенная в рамках дела об административном правонарушени`и, подтвердила наличие в двух музыкальных клипах рэпера признаков пропаганды наркотических средств», – сообщили в ведомстве.

Исследование проводил московский ГБУ «Московский исследовательский центр». Эксперты отмечают, что «коммуникативная цель артиста – демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».

При этом социально-психологическая направленность видеороликов – формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики, добавили в ГУМВД,

По словам генерала-лейтенанта ФСКН в отставке Александра Михайлова, пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали.

«Всегда, когда говорят о пропаганде, я считаю, что надо рассматривать с точки зрения эффективности этой пропаганды. В данном случае это, если речь идет о публичной персоне, которая ставит под сомнение нормы и правила, существующие в нашей жизни, и эпатирующей закон, то тут с ним все просто», – сказал Михайлов.

По его мнению, чем более артист эксцентричен, тем больший эффект он имеет на подростков «с неустойчивыми жизненной позицией и нравственными принципами».

Ранее экспертиза Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД подтвердила пропаганду наркотиков в двух клипах рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна).

Напомним, против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и «Family». Рэпер комментировал возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки».