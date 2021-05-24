Мишустин поручил расширить программу кешбэка на детские путевки

Авиаэксперт оценил обвинения в адрес Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции

«Если международное сообщество захочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Так он прокомментировал заявление ИКАО о подозрении властей Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции, которая определяет основные принципы работы международной гражданской авиации.

«С точки зрения авиационных норм и международных правил Белоруссия ничего не нарушила. Напротив, Минск выполнил свои обязательства перед международным сообществом. Белоруссия как член ИКАО – организации, которая является структурой ООН – отвечает перед международным сообществом за безопасность полетов гражданских воздушных судов в своем воздушном пространстве», – отметил авиаэксперт, главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.

«Соответственно, если у белорусских властей и спецслужб была информация о том, что самолету и пассажирам что-то угрожает, они были обязаны предпринять все меры по обеспечению безопасности и предотвращению возможного теракта. Поэтому с формальной точки зрения претензий к Минску быть не может», – продолжил эксперт.

«Но в этом деле есть политическая составляющая, – добавил Гусаров. – Институты международного права в последние годы очень быстро разрушаются и различные рестрикции принимаются по праву сильного. Поэтому ИКАО окажется под серьезным политическим давлением, и я не исключаю любого развития ситуации».

«В то же время я не знаю прецедентов исключения каких-либо стран из ИКАО. Белоруссия – небольшое государство с небольшой авиацией, но при этом – большая транзитная страна для российских, европейских и азиатских авиакомпаний, – отметил авиаэксперт. – Если международное сообщество хочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать.

У нас уже есть закрытая зона на юго-востоке Украины. Если к ней добавится Белоруссия, то как в таком случае летать из Европы в Азию? Через Северный полюс?».

«Думаю, авиационное сообщество и бизнес выступят против таких действий, – убежден собеседник. – А вот политики мыслят иначе. Но, скорее всего, против Белоруссии будут введены политические санкции, а ИКАО, надеюсь, останется в стороне от политических споров».

Ранее Соединенные Штаты поддержали созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения принудительного изменения направления полета самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic в свою очередь объявила о решении не летать над территорией Белоруссией, заявил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.

Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».

О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.

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