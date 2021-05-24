Эксперт назвал острой конкуренцию на праймериз «Единой России»

«В ряде избирательных округов сейчас наблюдается ситуация, когда те, кого готовили на роль технических кандидатов, действуют самостоятельно и рассчитывают на победу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя старт предварительного голосования «Единой России».

«На данный момент трудно сказать, в каких именно избирательных округах будет наблюдаться особенно высокая конкуренция между кандидатами от «Единой России». Но очевидно одно – конкуренция внутри региональных элит наблюдается во многих регионах, что не может не отразиться на ходе праймериз», – считает глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

По его словам, где-то конкурентные истории будут острее, где-то будут менее заметными в связи с тем, что некоторые кандидаты могут понадеяться на договоренности «высоких сторон». «Но в целом эти праймериз характеризуются общим оживлением региональных элит и пониманием того, что политикой заниматься нужно, интересно и полезно», – отметил собеседник.

Старовойтов также указал на наличие разного рода несогласованных процессов в ходе предварительного голосования. «Мы наблюдаем немало историй, когда участники праймериз не согласны с ранее отведенной им ролью. И те, кого готовили на роль технических кандидатов, зачастую действуют самостоятельно, рассчитывая на то, что в случае победы партия будет вынуждена выдвинуть их кандидатуры на дальнейшие выборы», – пояснил политолог.

«Такие примеры мы видим в ряде избирательных округов на территориях Ставрополья и Краснодарского края, а также в Белгородской, Омской и Новосибирской областях. Примечательно, что конкурентная борьба в ходе праймериз освещается открыто», – заключил Старовойтов.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно.

При этом ранее стало известно, что «Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.