В праймериз «Единой России» к выборам в Госдуму примут участие 5,5 тыс. человек

Участниками предварительного голосования (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму станут порядка 5,5 тыс. человек, число выборщиков составляет порядка 6 млн человек, заявил глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

Число заявок, направленных для участия в праймериз в 2021 году, вдвое превысило аналогичный показатель 2016 года, перед прошлыми выборами в Госдуму, указал Карелин, передает ТАСС.

Всего было получено около 7,6 тыс. заявлений на предварительное голосование, зарегистрировано 5,5 тыс. «Конкурс на место более чем высокий», – подчеркнул сенатор.

По его словам, число претендентов на выдвижение по федеральному списку и одномандатным округам примерно одинаково.

Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко пояснил, что «во многих регионах конкурс – 25 человек на место», что «говорит о беспрецедентном уровне доверия» к праймериз.

Ревенко добавил, что число граждан, которые смогут проголосовать при предварительном голосовании в системе онлайн, составляет около 6 млн человек.

Ранее социологическое исследование «ФОМнибус» показало, что «Единая Россия» остается лидером симпатий избирателей, доверие к ней стабильно сохраняется на уровне выше 30%. Не меняются предпочтения граждан и в отношении других партий: на преодоление проходного барьера могут рассчитывать КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду».

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.