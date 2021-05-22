Эксперты прокомментировали рейтинги политических партий по опросу ФОМ

Партия «Единая Россия» (ЕР) остается лидером симпатий избирателей, доверие к ней стабильно сохраняется на уровне выше 30%. Не меняются предпочтения граждан и в отношении других партий: на преодоление проходного барьера могут рассчитывать КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду», следует из данных социологического исследования «ФОМнибус».

Опрос проводился 14-16 мая среди 4 тыс. респондентов из 73 субъектов России, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга.

Согласно данным опроса, если бы выборы депутатов Государственной думы проходили в ближайшее воскресенье, за список ЕР проголосовали бы 31%, за КПРФ – 12%, за ЛДПР – 11%.

Четвертой партией, преодолевшей парламентский барьер, стала бы «Справедливая Россия – За правду» с результатом 7% голосов.

Отмечается, что рейтинг ЕР больше, чем у остальных парламентских партий вместе взятых. Таким образом, ее список сейчас получил бы более 50% голосов избирателей – около 115 мест в Госдуме из 225, распределяемых по спискам.

Ни одна другая партия по итогам опроса ФОМ не получила бы более 1%, хотя в целом за другие партии могли бы проголосовать 7% граждан. Достаточно большим остается процент неопределившихся – 17% заявили, что затрудняются с ответом. Еще 13% сообщили, что не собираются идти на выборы.

Эксперты отмечают стабильность ситуации на партийном поле и считают, что такой расклад может сохраниться в ближайшее время. Существенный рост рейтингов можно ожидать лишь к началу и в ходе проведения думской кампании.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул, что результаты данного опроса являются серьезным барометром позиций партий и предпочтений избирателей. При этом «показатель 31% у партии «Единая Россия» не означает, что именно такой процент проголосует за нее на выборах в Госдуму»: «В данном случае речь идет обо всех избирателях, включая тех, кто еще не сделал свой выбор, и тех, кто не придет на избирательный участок».

Эксперт выразил уверенность, что в реальности, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то электоральный показатель ЕР был бы существенно выше. Стабильные рейтинги по другим партиям, по словам Шаповалова, также свидетельствуют об устойчивости российской партийной системы.

«Тенденции в партийно-политическом спектре говорят о том, что большая часть россиян определилась со своим выбором. В этом процессе мы не наблюдаем серьезных подвижек, предпочтения россиян остаются стабильными», – добавил эксперт.

«Если сложить рейтинги партий «Единая России», «Справедливая Россия – За правду», «ЛДПР», и «КПРФ», то получим более 60% электората. У каждой партии есть свой стабильный костяк поклонников. За остальную часть и пойдет борьба», – заявил политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.

Существующий расклад электоральной поддержки, по мнению эксперта, позволяет спрогнозировать преимущество «Единой России» по итогам думской кампании – «к своим 31% партия может добавить 15-20% голосов. Остальным достанутся другие 20%, что тоже неплохо».

Если «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ добавят к уже имеющемуся рейтингу по 3-5%, то все они, полагает политолог, пройдут в новый созыв Государственной Думы. Говорить об успехе непарламентских партий – сложно, так как они «еще не проявили себя».

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин убежден, что в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, за счет мобилизации электората рейтинги у всех политических партий в той или иной степени повысятся. Однако, как полагает эксперт, будет иметь место и такое явление как «отложенный выбор».

«Очевидно, что основная прибавка будет, когда люди придут на избирательные участки и окончательно определятся. Вместе с тем уже сейчас можно говорить о том, что «Единая Россия» по итогам голосования получит хороший, уже сегодня прогнозируемый результат. Данный опрос отражает реальные предпочтения избирателей», – сказал политолог.

Член Исполкома Корпуса «За чистые выборы», кандидат социологических наук Антон Лукаш также отметил, что высокий уровень доверия к «Единой России» связан с ее значительной политической активностью. В частности, значительное внимание избирателей привлекают партийные праймериз «позволяя посмотреть на кандидатов, их потенциал, реальность позиций, сделанное для людей, адекватность видения ситуации, обеспеченность организационными ресурсами и возможностями».

По мнению эксперта, принципиальное значение имеет активность на муниципальных выборах, где проверяется политическая дееспособность и кандидатов, и партий.

«Люди смотрят на команду, на возможность «призвать» наблюдателей - не скандалистов и провокаторов, а реальных подготовленных граждан, контролирующих корректность процедур и соблюдение прав участников выборов», – подчеркнул Лукаш.

Председатель смоленского регионального отделения Союза журналистов России Марина Проскурнина считает, что партии в целом ведут себя осторожно и не делают опрометчивых заявлений, поэтому расклад симпатий остается стабильным. При этом ЕР остается лидером доверия населения, что, на ее взгляд, во многом это связано с реализацией мер социальной поддержки, обозначенных в послании президента России Владимира Пути на Федеральному собранию.

И, вероятно, по мере приближения выборов в Госдуму, как предположила эксперт, рейтинг партии будет расти.

Говоря о шансах малых партий, Проскурина отметила, что они «пока не вызывают интереса, потому что этим партиям пока нечего заявить на политической арене, они не могут найти свою нишу». Так, например, на минувших довыборах в областную думу, рассказала эксперт, активность представителей «Единой России» относительно других партий была выше в несколько раз.

«Кандидаты от непарламентских партий даже не воспользовались бесплатной площадью, которая была им предоставлена в средствах массовой информации. Они не посчитали нужным заявить людям о своей программе, о своих предложениях. Не проводили встречи с избирателями», – сказала эксперт.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Оно пройдет с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах.

Накануне процедуры, 23 мая, состоится разделение электронных «ключей» шифрования блокчейна. Части «ключа» будут переданы на ответственное хранение нескольким членам федерального оргкомитета, который наполовину состоит из представителей общественности. В момент завершения процедуры они будут соединены, после чего начнется подсчет голосов.

Также примерно в половине регионов процедура пройдет и в очном формате – на один день, 30 мая, откроются счетные (избирательные) участки, куда люди смогут прийти и сделать свой выбор. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии. Он пройдет 19 июня.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.