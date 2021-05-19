В Единой России рассказали о серьезном конкурсе на место в праймериз

Средний конкурс на место в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» на выборах в Госдуму составляет 13 человек на место, заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. Это в два раза больше, чем на выборах 2016 года.

«Можно с уверенностью говорить, что интерес к нашей партийной процедуре существенно вырос по сравнению с 2016 годом (год предыдущих выборов в Госдуму). Только претендентов на выборы в Госдуму зарегистрировано почти 5 тыс. человек, всего было подано 7,6 тыс. заявок», – цитирует его ТАСС. Турчак также добавил, что более тысячи заявок было отклонено по объективным причинам, еще несколько сотен находятся в стадии рассмотрения.

Он уточнил, что в некоторых одномандатных округах на выборах в Госдуму «конкурс достигает 10, 15, а то и 20 человек на место, как, например, в отдельных округах Ульяновской, Ивановской областей, Приморском крае», причем «более чем в 20% одномандатных округов явного фаворита нет». «Уровень конкуренции очень высокий, предстоит непростая борьба», – сказал Турчак.

Он также обратил внимание, что среди подавших заявки на думские праймериз более 52% не являются членами партии. «Это говорит о высоком уровне доверия людей к предварительному голосованию, о том, что граждане связывают с «Единой Россией» свои надежды на представительство, реализацию своих идей. Для нас это серьезный ресурс для обновления, как для нашей фракции в Госдуме, так и для фракций в региональных заксобраниях и городских советах», – уверен Турчак.

Он вновь заверил, что именно победители предварительного голосования станут кандидатами партии на выборах. «Никаких закулисных договоренностей, переписывания результатов нет и не будет, кто победит, тот и будет представлять партию на выборах», – подчеркнул он.

Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая. «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Ранее стало известно, что федеральный предвыборный съезд «Единой России» пройдет 19 июня, на нем будут утверждены списки кандидатов в Госдуму.

Праймериз «Единой России» запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.

Ранее Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения, в их числе – пакет социальных предложений «Единой России»: оплата больничного родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам.

Позже партия «Единая Россия» подготовила план законодательного обеспечения послания президента Владимира Путина с конкретными сроками и ответственными.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (девять прямых, а также три через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.