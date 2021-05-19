Названы дата и место проведения предвыборного съезда Единой России

Федеральный предвыборный съезд «Единой России» пройдет 19 июня, на нем будут утверждены списки кандидатов в Госдуму, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на президиуме Генсовета.

Также будет представлен проект программы партии, в основу которого ляжет послание президента Владимира Путина. «Работа над программой уже ведется – мы детально прорабатываем ее разделы, собираем предложения граждан, общественных объединений и отраслевых организаций», – приводятся слова секретаря генсовета партии в сообщении на сайте «Единой России».

Турчак пояснил, что в связи с пандемией число участников съезда будет меньше, чем обычно. «Около 1,5 тыс. человек вместо 2,5 тыс. в предыдущие годы. При этом норму представительства регионов мы предлагаем оставить прежней, по одному человеку на пять тысяч членов партии», – сказал он.

Помимо программы съезд утвердит федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, а также кандидатов по одномандатным избирательным округам – победителей предварительного голосования.

Праймериз «Единой России» запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.

Ранее Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения, в их числе – пакет социальных предложений «Единой России»: оплата больничного родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам.

Позже партия «Единая Россия» подготовила план законодательного обеспечения послания президента Владимира Путина с конкретными сроками и ответственными.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.