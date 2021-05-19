«Единая Россия» сформировала план из 46 законопроектов для реализации послания Путина

Партия «Единая Россия» подготовила план законодательного обеспечения послания президента Владимира Путина с конкретными сроками и ответственными, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании главы государства с членами правительства 19 мая.

«Сделаем все, чтобы они были приняты в кратчайшие сроки», -– приводятся его слова в Telegram-канале ЕР.

Помимо этого, сообщил Турчак, партия предложила перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. «Всероссийская перепись населения совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму, которая запланирована на август-сентябрь. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, – это часто одни и те же люди. Многим будет сложно «разорваться». Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное наложение», – пояснил он.

Кроме того, «Единая Россия» предложила Путину у сформировать условия для участия всех субъектов в инфраструктурных проектах, это существенно повысит качество жизни граждан, а регионы получат возможность подобрать ключевые проекты и получить на них ресурсы.

Это и крупные дорожные развязки, модернизация метро и общественного транспорта, развитие агломераций. Мы здесь плотно работаем с Правительством и губернаторским корпусом, это наша общая задача», – сказал Турчак.

В ходе совещания с членами правительства президент призвал чиновников ритмично работать, чтобы выполнить его послание Федеральному собранию.

Ранее Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения, в их числе – пакет социальных предложений «Единой России»: оплата больничного родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам.