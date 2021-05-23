Иран опроверг информацию о присутствии на своей территории военных Армении

Посольство Ирана в Ереване опровергло информацию, которая стала появляться в армянских СМИ о том, что около 160 армянских военных во время обострения конфликта в Карабахе осенью 2020 года якобы пересекли иранскую границу и до сих пор не вернулись обратно.

«Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения опровергает и считает лживыми и безосновательными циркулирующие в некоторых армянских СМИ сведения о том, что в Иране находятся 160 армянских военнослужащих и иранская сторона предъявила предусловия для их возвращения», – цитирует сообщение Ирана РИА «Новости».

Информация о том, что в Иране находятся около 160 армянских военнослужащих появилось в издании «Грапарк». СМИ утверждает, что военные оказались в Иране в дни боев в Карабахе и сейчас неизвестны их статус и местонахождения на иранской территории. Газета пишет, что для возвращения военнослужащих Иран якобы предъявил некие предварительные условия. В Минобороны Армении отметили, что не располагают информацией о нахождении хотя бы одного армянского солдата в Иране.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе помогает сохранить мир в регионе.