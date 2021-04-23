В Армении оценили роль российских миротворцев в сохранении мира в Карабахе

Деятельность российских миротворцев в Карабахе помогает сохранить мир в регионе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Миротворческие силы Российской Федерации проводят эффективную деятельность в Арцахе [самоназвание Карабаха]. На данный момент мир в Арцахе сохраняется благодаря присутствию российских миротворческих сил», – передает его слова РИА «Новости».

Григорян добавил, что вопрос продления срока пребывания миротворцев в Карабахе можно будет детальнее обсудить ближе к истечению срока действия мандата. «Но на данный момент Азербайджан не показывает никаких признаков того, что стабильность в регионе возможна без миротворцев», – пояснил он.

При этом секретарь Совбеза добавил, что Армения сделает все, чтобы вернуть территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, утерянные во время эскалации конфликта осенью 2020 года.

«Что касается территорий, то полагаю, вам известно, что территория Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), с определенными границами, признана международным сообществом, и мы сделаем все, чтобы дипломатическим путем вернуть оккупированные территории НКАО», – сказал Григорян.

При этом он подчеркнул, что задумываться о мирном соглашении с Азербайджаном пока рано. «Прежде чем говорить о мирном соглашении, необходимо констатировать простой факт: карабахский конфликт не разрешен окончательно. Этот конфликт невозможно решить силой или угрозой применения силы. Прибегнув к военной агрессии в сентябре 2020 года, руководство Азербайджана нарушило один из трех основных принципов, лежащих в основе мирного урегулирования конфликта: принцип неприменения силы или угрозы силой», – сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что существуют согласованные годами принципы, их составляющие, на которых и должно основываться урегулирование конфликта. «В этом вопросе с нами солидарны также страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в последнем совместном заявлении которых было подчеркнуто, что урегулирование конфликта должно происходить «на основе принципов и элементов, хорошо известных сторонам», – сказал Григорян.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев «не только отрицает объективный факт неурегулированности конфликта, но и пытается всеми способами усугубить вражду между двумя народами».

«К примеру, когда он открывает так называемый «парк трофеев», делает бредовые заявления о Зангезуре, уничтожает армянское духовное и культурное наследие на оккупированных территориях Арцаха оскверняет не только могилы воинов Первой Карабахской войны, но и памятники героям Великой Отечественной войны, то как можно думать о мирном договоре? Когда Азербайджан проявит разумный подход, предпримет рациональные шаги и будет готов вести конструктивный диалог, тогда можно будет думать о мирном соглашении», – сказал секретарь Совбеза.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.