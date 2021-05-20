Эксперт: Марафон общества «Знание» открывает россиянам новые возможности

Россия обладает огромным креативным потенциалом и именно он и станет ключевым драйвером роста страны, поможет нам преодолеть отставание в отдельных областях и повысить уровень технологий, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Фирдус Алиев, комментируя открытие в Москве и других городах России просветительского марафона общества «Знание».

«Совсем недавно состоялся съезд просветительского общества, на котором было объявлено о совершенно новых формах работы. И вот такой новый формат уже применяется, - отметил экперт. - Для организаторов марафона важно было с самого начала продемонстрировать высокий уровень спикеров – и это удалось, планка была задана сразу высокая. При этом важно, что спикеры не замыкались внутри своей профессиональной темы: нет, они обращались сразу к широкой аудитории. Например, приводили истории успеха в качестве примера, в качестве иллюстрации того, насколько теперь важны знания».

«Через многие выступления красной нитью проходил тезис, который мне кажется ключевым: Россия обладает огромным креативным потенциалом, и он настолько велик, что именно он и станет ключевым драйвером нашего роста, поможет нам преодолеть отставание в отдельных областях, резко повысить уровень наших технологий. Этот рывок покажет будущим поколениям, как важно инвестировать в самого себя, в собственное образование», – сказал Алиев.

«Как говорил, выступая перед участниками марафона, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, перед россиянами открываются новые возможности. Теперь главное – ими воспользоваться. Практически в любой сфере жизни теперь нужен креативный подход. Знания, новые компетенции – это ключ для достижения успеха. Ведь молодые люди сегодня очень нацелены на успех, и они постепенно осознают, что без глубоких знаний можно достичь только сиюминутного успеха, а чаще всего, – не достичь никакого», – подытожил эксперт ЭИСИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трехдневный просветительский марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Старт марафону дал Сергей Кириенко.

«Мы задаем старт трехдневному марафону «Новое знание», и, открывая марафон, я хотел бы сказать ...: выигрывает в этой мировой конкуренции тот, кто быстрее осваивает новые знания. Знания помогут узнавать историю своей страны, создать счастливую семью, и в сегодняшнем мире, когда все меняется так быстро, возможность доступа к новым знаниям и возможность выбора становится принципиально важна. От этого зависит успешность - ваша и страны в целом, поэтому президент РФ Владимир Путин в своем послании поставил задачу: надо резко развивать работу исторического общества «Знание», чтобы доступ к современной информации был доступен каждому человеку в нашей стране... И сегодня мы стартуем с этим марафоном», – сказал Кириенко в ходе открытия мероприятия.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, основная задача которой – просветительская работа. Действует с 2016 года. 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.