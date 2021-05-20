Фурсенко усомнился в статусе COVID-19 как самой опасной инфекции в будущем

Новые инфекции, чья опасность для здоровья людей будет выше, чем у COVID-19, продолжат появляться на планете и в последующие годы, заявил помощник президента Андрей Фурсенко на просветительском марафоне «Новое Знание» в Москве.

Фурсенко, отвечая на вопрос, какие научные направления будут развиваться в мире в ближайшие годы, заявил, что COVID – «это точно не последняя инфекция и не самая страшная», это «тоже очень большой вызов, серьезная сфера применения наших сил, знаний, умений», к которой «требуются абсолютно новые подходы», передает ТАСС.

Он напомнил о том, что опасность возникновения новых и возвращения уже известных инфекций стала одним из вызовов, сформулированных в стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2016 году.

«(Тогда) был большой спор с нашими коллегами-медиками по поводу того, что сегодня это не актуально (...) Они говорили, что совсем другие болезни на первый план выходят: онкология, болезни сердца, сосудов. А инфекции, они говорили, – это было давно, в прошлом веке. Смотрите, это было в 2016 году, а сегодня мы столкнулись с реальной бедой для всего мира», – добавил он.

Просветительский марафон «Новое Знание» проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество «Знание».

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона станут, в частности, «Мифы о власти искусственного интеллекта», «Экосистемы будущего», «Биохакинг: «за» и «против», «Зеленое будущее атомной индустрии», «Девушки в науке».

Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как «современной высокотехнологичной платформы федерального охвата», считают его инициаторы.

Напомним, 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» с участием президента Владимира Путина победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе.

В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.